Alimentazione, ritmi circadiani, qualità del sonno e medicina termale: la sana longevità si costruisce attraverso le abitudini quotidiane. Terme di Saturnia propone un nuovo approccio alla prevenzione che unisce diagnostica avanzata, nutrizione personalizzata e risorse naturali.

Nella campagna maremmana, ai piedi del borgo medievale di Saturnia, l’acqua termale affiora naturalmente a una temperatura costante di 37,5 gradi, dopo un viaggio di quarant’anni attraverso le profondità della terra. Una risorsa conosciuta da millenni che oggi incontra una delle frontiere più interessanti della medicina contemporanea: quella della sana longevità.

Se per decenni l’industria del benessere ha inseguito il concetto di anti-aging, concentrandosi soprattutto sui segni visibili dell’invecchiamento, oggi l’attenzione si sposta verso la healthy longevity, ovvero la possibilità di preservare salute, autonomia e qualità della vita con il passare degli anni.

È in questo contesto che nasce Terme di Saturnia Healthy Longevity, un approccio che integra medicina termale, ricerca scientifica, diagnostica avanzata, alimentazione e movimento, partendo dalla conoscenza delle caratteristiche e delle esigenze del singolo individuo.

Longevità: perché la salute non ha bisogno di un «reset»

Con l’arrivo della stagione fredda, la riduzione delle ore di luce e il cambiamento dei ritmi quotidiani possono influenzare il riposo e le abitudini alimentari. È anche il periodo in cui tornano puntualmente diete detox, regimi restrittivi e programmi che promettono di ritrovare energia in pochi giorni.

La fisiologia umana, tuttavia, segue logiche differenti. A incidere sulla salute nel lungo periodo è soprattutto la continuità dei comportamenti quotidiani.

«Il cambio di stagione rappresenta un’opportunità per osservare il nostro organismo e comprendere meglio come distribuiamo le energie durante la giornata. Più che ricorrere a regimi restrittivi o soluzioni temporanee, è importante lavorare sulla continuità delle abitudini: dormire con regolarità, scegliere un’alimentazione varia, mantenersi attivi e concedersi tempi adeguati di recupero», spiega Raffaella Quieti, nutrizionista di Terme di Saturnia Natural Destination.

La prevenzione diventa così un percorso che coinvolge diversi aspetti della vita, senza ridurre il benessere a una questione di peso corporeo o di aspetto fisico.

Crononutrizione: perché è importante anche quando mangiamo

Uno degli aspetti più interessanti della ricerca sulla longevità riguarda la cronobiologia, la disciplina che studia i ritmi biologici dell’organismo e la loro relazione con l’ambiente esterno.

Il ritmo circadiano, che si sviluppa nell’arco di circa 24 ore, contribuisce a regolare il ciclo sonno-veglia, la temperatura corporea e alcuni processi metabolici. La luce naturale rappresenta uno dei principali segnali attraverso cui l’organismo sincronizza il proprio orologio biologico.

Esporsi alla luce del mattino, mantenere orari regolari e trascorrere quotidianamente del tempo all’aperto sono piccoli accorgimenti che possono contribuire a preservare questo equilibrio.

Alla cronobiologia si lega la crononutrizione, che studia il rapporto tra alimentazione e ritmi biologici. L’attenzione non si concentra esclusivamente sulla qualità degli alimenti, ma anche sulla distribuzione dei pasti durante la giornata.

Consumare la cena a un orario non troppo tardivo e rispettare, quando appropriato alle proprie condizioni di salute, un intervallo notturno di circa dodici ore tra l’ultimo pasto della giornata e la colazione successiva può contribuire all’equilibrio metabolico.

La dieta della longevità passa dalla biodiversità

Prima ancora di cercare ingredienti esotici, integratori o superfood, vale la pena riscoprire ciò che offre il territorio italiano. La stagionalità rappresenta infatti un’opportunità per diversificare l’alimentazione, privilegiando prodotti freschi e naturalmente ricchi di nutrienti.

Zucca, broccoli, cavolfiori, cavolo nero, bietole, cicoria e funghi, insieme a legumi, cereali integrali, pesce, frutta secca e frutta di stagione, costituiscono la base di un’alimentazione ispirata ai principi della dieta mediterranea.

Particolare attenzione viene riservata alla varietà delle fibre alimentari e al loro rapporto con il microbiota intestinale, l’insieme dei microrganismi che popolano l’intestino e il cui ruolo nel metabolismo e nella salute è al centro di numerose ricerche.

A Saturnia, questi principi incontrano la tradizione gastronomica della Maremma e dei territori circostanti, attraverso prodotti come la Lenticchia di Onano, il Cece del Solco Dritto di Valentano, il Fagiolo del Purgatorio di Gradoli e il Farro del Pungolo di Acquapendente.

Il lavoro della nutrizionista Raffaella Quieti si integra con quello dell’Executive Chef Salvatore Quarto, che interpreta la cucina del territorio attraverso la stagionalità, la collaborazione con i produttori locali e la ricerca di un equilibrio tra gusto e qualità nutrizionale.

L’obiettivo è superare l’idea secondo cui mangiare per stare bene debba necessariamente tradursi in una rinuncia al piacere della tavola.

Medicina termale, il ruolo dell’acqua nel benessere dell’organismo

In questa interpretazione contemporanea della longevità, l’elemento distintivo di Saturnia rimane la sua sorgente naturale, attorno alla quale si è sviluppata una tradizione termale millenaria.

L’esperienza dell’immersione in acqua calda assume una dimensione che va oltre il semplice relax. La balneoterapia è stata studiata in relazione al benessere muscolo-scheletrico: il calore può favorire la distensione muscolare, mentre la spinta dell’acqua riduce il carico sulle articolazioni, facilitando alcuni movimenti.

Un altro ambito di interesse riguarda la relazione tra temperatura corporea e qualità del sonno. Alcune ricerche suggeriscono che un bagno caldo, effettuato con modalità e tempi appropriati, possa favorire il rilassamento e facilitare l’addormentamento.

Si tratta di potenziali benefici da valutare sulla base delle condizioni individuali, inserendo la medicina termale all’interno di un percorso più ampio di prevenzione e cura della persona.

I tre nuovi percorsi di Terme di Saturnia Healthy Longevity

La personalizzazione rappresenta il punto di partenza dei programmi Healthy Longevity, articolati in tre percorsi dedicati ad altrettante dimensioni del benessere:

Healthspan Nutrition: dedicato alla nutrizione e al mantenimento dell’equilibrio metabolico, attraverso un approccio alimentare costruito sulle esigenze individuali.

dedicato alla nutrizione e al mantenimento dell’equilibrio metabolico, attraverso un approccio alimentare costruito sulle esigenze individuali. Cellular Energy: incentrato sulla vitalità dell’organismo e sulla relazione tra energia, funzionalità e stili di vita.

incentrato sulla vitalità dell’organismo e sulla relazione tra energia, funzionalità e stili di vita. Skin Longevity: dedicato alla salute della pelle, esplorando il legame tra nutrizione, cura cutanea e benessere generale.

Alla base dei programmi c’è il concetto di healthspan, ovvero il periodo della vita trascorso in buona salute, che sposta l’attenzione dalla semplice durata dell’esistenza alla sua qualità.

Immerso in 120 ettari di natura, il resort cinque stelle, affiliato a The Leading Hotels of the World, amplia così la propria identità di destinazione termale attraverso una proposta che affianca all’ospitalità e ai trattamenti tradizionali la diagnostica e le consulenze specialistiche.

La sfida della longevità, del resto, non consiste nel fermare il tempo, ma nel creare le condizioni per attraversarlo conservando il più possibile salute, energia e autonomia. Una prospettiva in cui anche il lusso cambia significato: non più soltanto concedersi una pausa dalla quotidianità, ma dedicare tempo e attenzione alla propria salute futura.