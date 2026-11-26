C’è un luogo, al Quirinale, dove la ragion di Stato passa silenziosa attraverso il profumo di un ragù. Per trentasette anni il signore di quel regno nascosto è stato Pietro Catzola, sardo di nascita e di carattere, formatosi nella Marina Militare a bordo dell’Amerigo Vespucci. Arriva al Colle nel novembre del 1989 e, ventitré giorni dopo, serve il suo primo pranzo di Stato a Michail Gorbačëv e alla moglie Raissa, con il Muro di Berlino caduto da poche settimane.

Da allora, cinque presidenti, da Cossiga a Mattarella, e un elenco di ospiti che sembra un trattato di storia contemporanea, fino a Re Carlo e alla Regina Camilla. Nei menu ufficiali ha sempre lasciato una firma discreta della sua Sardegna, come la fregula con le arselle imparata dalla nonna. Il 30 aprile 2026 ha appeso la giacca bianca; oggi racconta il Palazzo in un libro. Lo abbiamo incontrato.

Chef Catzola, Lei ha cucinato per i grandi della Terra. Qual è il segreto per trasformare un piatto in un messaggio di accoglienza e di diplomazia?

“Ho avuto l’onore e la fortuna di cucinare per cinque Presidenti della Repubblica e per le loro meravigliose famiglie, e l’immensa gioia di servire i loro ospiti: capi di Stato, re, regine, emiri, imperatori, dal mio primo pranzo di Stato fino agli ultimi con Re Carlo e la Regina Camilla. Il miglior messaggio di accoglienza è sempre stato la semplicità: mettere in mostra il Made in Italy e servire quel menu con il cuore, al di là della bravura di ciascuno di noi.”

C’è un fuoriprogramma vissuto al Palazzo che ricorda con particolare affetto?

“Ne ricordo due. Il primo durante il settennato del Presidente Ciampi: ospiti a cena la Regina Elisabetta e il Principe Filippo, con un menu toscano e campano scelto dalla Signora Franca, dai ravioli di ricotta e spinaci alla sella di Chianina arrosto, fino al babà al rum con zabaione. Dopo cena il professor Gozzi ci fece mettere in fila, cuochi e camerieri, nella Sala della Serra: la Regina voleva salutarci. Un leggero inchino, un breve discorso in inglese e una sua fotografia con gli autografi. Fu una gioia immensa.”

E il secondo ricordo?

“Il mio ultimo giorno di servizio, il 30 aprile 2026. Avevo chiesto al Presidente Mattarella un brindisi d’addio prima del pranzo, e acconsentì. Lo attesi davanti all’ascensore dell’appartamento e lo accompagnai nella Sala Blu, dove brindammo con i ragazzi tra bollicine, salamella di pecora, pecorino e carasau. Avevo le lacrime agli occhi. Poi il mio ultimo menù: gnocchi al pomodoro, ricciola alle erbe, spinaci gratinati. Quando gli chiesi una dedica su una sua foto, scoppiai a piangere, e il Presidente mi abbracciò. Gli voglio un mare di bene e lo porterò nel cuore per sempre, con tutta la sua famiglia e, in particolare, la Signora Laura.”

Dietro ogni brindisi ufficiale c’era un uomo in giacca bianca che, all’alba, sceglieva il pomodoro migliore e si chiedeva soltanto se l’ospite, chiunque fosse, si sarebbe sentito a casa. Pietro Catzola ha parlato a Gorbaciov, a una regina, a un presidente che lo ha abbracciato, con la lingua più universale che esista: quella della tavola. Oggi la sua cucina non serve più i potenti, ma racconta. Ed è forse il suo piatto più raffinato: la memoria, servita con il cuore.