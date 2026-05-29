L’altra Italia sogna il Roland Garros con Berrettini, Cobolli e Arnaldi

“Ci sono ancora tanti italiani, farò il tifo per loro”. Nel giorno dell’uscita amara dal Roland Garros Jannik Sinner ha lanciato un messaggio ai suoi connazionali impegnati agli Internazionali di Francia. Un po’ come dire: adesso tocca a voi. Non è ancora finita la prima settimana del torneo più importante al mondo sulla terra rossa e due dei favoriti sono già fuori: prima il russo Medvedev e poi il nostro Sinner hanno alzato bandiera bianca stressati e consumati dalla fatica del tennis moderno che costringe i giocatori a giocare quasi tutti i giorni e spesso a temperature altissime. Le conseguenze sono evidenti a tutti, eppure non si interviene. E anche i tennisti stessi dovrebbero pretendere più rispetto per la loro salute, invece l’unica cosa di cui si sono lamentati a Parigi sono i premi che secondo loro sono troppo bassi. Adesso la parte alta del tabellone è senza padroni, mentre nella parte bassa sono rimasti tutti gli altri favoriti a cominciare dal tedesco Aleksander Zverev, testa di serie numero due e a questo punto primo candidato alla vittoria sulla terra rossa parigina. Zverev non ha mai vinto uno Slam, ma è arrivato tre volte in finale perdendo sempre (New York 2020, Roland Garros 2024 e Australian Open 2025). L’insidia maggiore potrebbe trovarla nei quarti dove dovrebbe incrociare Jodar. Oggi intanto la sfida tra Djokovic e il giovane brasiliano Fonseca ci dirà molto delle ambizioni di Nole in questo torneo.

Gli italiani

Poi ci sono gli azzurri: Matteo Berretini, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi tutti brillanti protagonisti nel secondo turno e tutti nella parte del tabellone dove si apre un vuoto per l’eliminazione di Sinner. Berrettini e Arnaldi potrebbero sfidarsi ai quarti e questo vorrebbe dire avere un italiano in semifinale al Roland Garros. Tutti e tre sembrano in buona forma. Matteo Berrettini che è tornato a giocare a Parigi dopo cinque anni non raggiungeva il terzo turno di un Major da Wimbledon 2023 e contro il francese Rinderknech ha giocato un’ottima partita (soprattutto al servizio) chiudendo con un triplo 6-4. Nel prossimo turno affronterà l’argentino Comesana che ha eliminato Luciano Darderi dopo una battaglia durata cinque set e oltre quattro re. Vittoria in scioltezza anche per Flavio Cobolli. Il romano che ha conquistato l’85% di punti con la prima, ha battuto il cinese Wu esattamente con lo stesso punteggio realizzato da Berrettini. Il prossimo avversario sarà l’americano Tien. Più complicata la vittoria di Matteo Arnaldi anche per la consistenza dell’avversario. Il ligure ha battuto il greco Stefanos Tsisipas in quattro set dopo una battaglia di tre ore e 17 minuti che hanno confermato le sue doti di agonista (7-6, 5-7, 6-3, 6-2). Arnaldi se la vedrà con il belga Collignon. Tutti gli azzurri rimasti in corsa al Roland Garros scenderanno in campo sabato.