Il più veloce è, ancora e sempre Kimi Antonelli. Il neo campione del mondo 2026 anche a Las Vegas realizza il miglior tempo nelle prove ufficiali ma dovrà scalare in sesta posizione, e quindi partirà dalla terza fila, perchè deve scontare la penalizzazione per il nuovo motore. Così dice il regolamento e Kimi era perfettamente consapevole delle conseguenze dell’Aduo sul motore Mercedes, quindi l’unica cosa da fare era ottenere il miglior tempo per ammortizzare l’handicap di partenza. La pole position passa quindi a Max Verstappen sulla Red Bull, l’olandese è stato protagonista di un brutto episodio con George Russell. Scintille tra lui e l’inglese con dito medio di Max a Russell e la Fia che sorprendetemente non ha punito il pilota della Red Bull. Prima i sorpassi nel giro di lancio, poi un contatto in staccata a curva-14 e un plateale gestaccio. Solo un warning per il pilota Red Bull, Russell non ci sta e accusato Verstapen: “Qualcuno deve tenere testa a questo tipo”. E domani partiranno a fianco dalla prima fila nel gran premio che partirà alle 5 di mattina ora italiana. Dietro di loro Norris e Adjar in seconda fila, Lindblad al fianco di Antonelli in terza.

Disastro Ferrari

Dopo la pace, almeno apparente tra i due piloti, la Ferrari vive uno dei sabati peggiori della sua stagione per altro tutt’altro che esaltante. Sia Charles che Lewis Hamilton sono stati eliminati nel Q2 e non hanno quindi partecipato all’ultima parte della sessione di prove ufficiali, la Q3. Undicesimo tempo per Charles Leclerc e dodicesimo per Lewis Hamilton con un gap sui rettilinei ancora aumentato rispetto alle gare precedenti e tanto più evidenziato dalle caratteristiche del circuito di Las Vegas. In casa Ferrari si era già parlato di un possibile weekend di gara molto difficile a Las Vegas, vista la difficoltà del team di Maranello nel portare in temperatura le gomme e il deficit di potenza della power unit qui particolarmente evidente, ma l’esecuzione delle qualifiche è stata peggiore di quanto preventivato e costringerà Hamilton e Leclerc a una disperata rimonta per cercare di chiudere nella miglior posizione possibile il fine settimana. Nelle parole di Charles Leclerc tutta la frustrazione del pilota di Maranello: “Sono piuttosto inc…to – ha detto apertamente – non ne abbiamo messa una dritta oggi. Abbiamo preso tantissimo traffico, praticamente abbiamo preso tutta la roba che c’era fuori durante il giro. I messaggi non arrivavano, e anche se mi aspettavo un fine settimana difficile non pensavo così complesso. Ma alla fine prendiamo un secondo nei rettilinei, quindi poi è difficile fare qualsiasi cosa”.