Mentre Carlos Alcaraz liquidava Daniil Medvedev in due set e si confermava il dominatore del Gruppo Lendl, sugli spalti dell’Inalpi Arena andava in scena anche un’altra storia. Una storia forse meno visibile, ma certo non meno rilevante: quella di AB InBev, il più grande produttore di birra al mondo, che ha scelto le Nitto ATP Finals come principale palcoscenico chiave per Stella Artois in Italia.

Quella di Stella Artois come Gold Partner e birra ufficiale del torneo torinese non è una novità: la continuità è essa stessa parte del progetto. AB InBev ha costruito infatti attorno al tennis una piattaforma di attivazione globale e continuativa per il proprio brand premium: le Finals di Torino rappresentano uno dei momenti centrali di questa strategia, insieme ad altri appuntamenti del circuito internazionale.

Una strategia chiara: il tennis parla a un pubblico ampio, internazionale, trasversale per età e profilo socioeconomico. E le Finals, in particolare, radunano a Torino ogni novembre i migliori otto giocatori del mondo, con una copertura mediatica e una presenza di pubblico straordinarie che poche manifestazioni sportive possono garantire. Per un brand come Stella Artois, che vanta un posizionamento premium, si tratta di una cornice davvero irripetibile.

Il legame fra AB InBev e il tennis

C’è un filo narrativo che AB InBev ha scelto per collegare birra e tennis: il concetto di perfezione nell’esecuzione. Nel servizio tennistico come nella spillatura, la cura di ogni dettaglio fa la differenza tra il risultato ordinario e quello eccellente. Il rituale del «Perfect Serve» di Stella Artois si articola pertanto in cinque fasi: preparazione, sacrificio, spillatura, taglio e servizio. Un protocollo che l’azienda trasforma in contenuto, formazione, esperienza diretta per il consumatore.

Non è una mera questione di comunicazione. Durante la settimana del torneo, infatti, nel Fan Village dell’Inalpi Arena, i visitatori maggiorenni possono partecipare a una masterclass gratuita di circa 15 minuti molto particolare tenuta da un Draught Master Stella Artois (vincitore della competizione organizzata da AB InBev per premiare i migliori spillatori della celebre birra belga). L’obiettivo, dunque, è far toccare con mano il metodo, e non limitarsi a raccontarlo.

Ma la presenza di AB InBev non si esaurisce dentro l’arena. L’azienda ha disegnato un’attivazione che si estende nel tessuto cittadino, con iniziative in numerosi locali del centro, uno spazio fotografico brandizzato nel Fan Village e una campagna di affissioni che presidia i luoghi simbolo di Torino per tutta la settimana del torneo.

L’obiettivo è trasformare la città in un prolungamento dell’esperienza sportiva, raggiungendo anche chi non ha un biglietto in mano. Torino, del resto, durante le Finals diventa un palcoscenico che va ben oltre l’Inalpi Arena, e AB InBev ha deciso di presidiarlo in modo sistematico.

La strategia di AB InBev alle ATP Finals

Vi è poi una dimensione più invisibile al grande pubblico, ma centrale comunque nella strategia dell’azienda: il canale della ristorazione, dell’ospitalità e dei locali. «Investendo nei numerosi locali della città in cui Stella Artois sarà presente, AB InBev utilizza le Nitto ATP Finals per rafforzare ulteriormente il canale HoReCa», ha dichiarato Ief Timmermans, Country Director di AB InBev Italia.

La formazione dei professionisti del settore sulle tecniche di spillatura e sugli standard di servizio è parte integrante dell’operazione. Un grande evento sportivo internazionale, in questa prospettiva, non rappresenta esclusivamente una vetrina: è soprattutto un’occasione concreta per consolidare rapporti commerciali e alzare la qualità del servizio nei locali partner.

Martedì 17 novembre, nella cupola geodetica di Piazza Castello, AB InBev ha co-organizzato con il Comune di Torino un panel dal titolo «Oltre il campo da tennis: l’esperienza che crea valore». L’ingresso era gratuito, con prenotazione obbligatoria.

Al tavolo, moderato da Dalila Setti di Sky Sport, si sono seduti Filippo Volandri, ex tennista e capitano della Nazionale italiana di Coppa Davis, Anna Claudia Pellicelli, professoressa ordinaria di Economia e Gestione delle Imprese all’Università di Torino, e Claudia Buzio, Head of Legal & Corporate Affairs di AB InBev Italia. Al centro del dibattito due quesiti strettamente legati alle Nitto ATP Finals: cosa rende davvero memorabile un grande evento sportivo? E soprattutto, come si traduce in valore per il territorio che lo ospita?

È un terreno su cui AB InBev ha scelto di giocare con trasparenza: rivendicare un ruolo attivo nella creazione di valore condiviso, e non limitarsi a comprare visibilità.

Come stanno cambiando le manifestazioni sportive

Insomma, le Nitto Atp Finals sono, in primo luogo, una competizione sportiva. Alcaraz vince, Medvedev perde, Zverev avanza. Ma attorno al campo si sviluppa un ecosistema fatto di sponsor, partner, attivazioni, eventi collaterali e strategie di marca che coinvolgono imprese, istituzioni e territorio. AB InBev è un attore fondamentale in questo ecosistema, e la sua presenza a Torino racconta qualcosa di più ampio su cui riflettere: come il grande sport sia diventato, per i brand globali, una piattaforma di costruzione del valore che dura ben oltre il tempo di una partita o di un torneo.