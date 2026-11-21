Le autorità federali americane hanno intensificato la condivisione di informazioni con il comparto dell’aviazione, mettendo in guardia compagnie aeree, operatori cargo e gestori aeroportuali dalla circolazione di messaggi estremisti che esaltano il tentativo di attacco contro un volo Flydubai diretto a Tel Aviv e invitano a replicare azioni analoghe.L’allarme è stato trasmesso giovedì attraverso un documento congiunto firmato dall’FBI, dal Department of Homeland Security e dalla Transportation Security Administration. Nel rapporto, ottenuto dalla CNN, viene segnalata l’attività di ambienti vicini ad Al Qaeda e di simpatizzanti della rete terroristica, che avrebbero diffuso contenuti celebrativi dell’episodio, accompagnati da appelli a colpire obiettivi ritenuti legati agli Stati Uniti, a Israele e alla comunità ebraica.Non risultano, al momento, piani operativi accompagnati da elementi che ne confermino la credibilità o l’imminenza. Una fonte delle forze dell’ordine ha spiegato alla CNN che la circolazione di queste informazioni rientra nelle procedure di cooperazione tra apparati di sicurezza e soggetti privati, soprattutto quando l’intelligence intercetta segnali che meritano attenzione. L’FBI non ha rilasciato dichiarazioni, mentre la CNN ha chiesto chiarimenti alla TSA. La comunicazione arriva in un momento particolarmente delicato per il sistema aeroportuale americano, alla vigilia di una delle maggiori concentrazioni di passeggeri dell’anno. Le stime dell’AAA indicano che, tra il 24 e il 30 novembre, circa sei milioni di persone prenderanno un volo domestico negli Stati Uniti, in coincidenza con il periodo delle festività del Giorno del Ringraziamento ( 26 novembre 2026). Nel documento destinato agli operatori del settore, gli investigatori richiamano l’attenzione su contenuti che ripropongono una strategia già presente nella propaganda di Al Qaeda: spingere i propri sostenitori a sfruttare le possibilità offerte dal trasporto aereo, individuare falle nei controlli, aggirare le procedure di sicurezza e utilizzare velivoli civili per condurre operazioni terroristiche. L’intelligence ha raccolto diverse pubblicazioni attribuite a esponenti del gruppo o a canali mediatici riconducibili alla sua galassia, nelle quali il tentato attacco al volo Flydubai viene presentato come un’azione da celebrare e da prendere a esempio.

Il caso Flydubai

L’episodio risale a settembre, quando su un volo in partenza da Dubai e diretto a Tel Aviv il secondo pilota ha aggredito il pilota ai comandi, colpendolo con un’ascia all’interno della cabina. L’obiettivo, secondo la ricostruzione riferita dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, era quello di provocare la caduta dell’aereo. Il pilota, nonostante le ferite riportate, riuscì a reagire e a neutralizzare la minaccia. Netanyahu, parlando con la CNN, ha sostenuto che il comandante ha evitato un disastro potenzialmente paragonabile a quello dell’11 settembre, impedendo che l’aggressione si trasformasse in una strage.L’uomo arrestato, identificato come Hamam al-Hammami, ha inoltre pubblicato sui propri profili social immagini legate al terrorismo, circostanza che ha alimentato gli approfondimenti investigativi sulla sua attività e sulle eventuali connessioni ideologiche.

La valutazione delle agenzie federali americane non si limita tuttavia al singolo episodio. Nel briefing viene evidenziato come, in passato, la propaganda diffusa da organizzazioni terroristiche straniere non abbia sempre prodotto una risposta immediata sul piano operativo da parte dei simpatizzanti. Ciò non esclude però che alcuni soggetti possano passare rapidamente dalle parole ai fatti, anche senza segnali premonitori o una preparazione prolungata. Le celebrazioni dell’attacco al Flydubai e il deterioramento del quadro mediorientale, secondo gli analisti, rischiano di alimentare sentimenti ostili nei confronti degli Stati Uniti e di favorire la radicalizzazione di individui già esposti alla propaganda jihadista. Il documento invita quindi gli operatori aeroportuali a non sottovalutare eventuali segnali riconducibili alla preparazione di azioni violente e a mantenere un contatto diretto con le forze dell’ordine. Tra gli elementi che potrebbero indicare comportamenti sospetti vengono citati tentativi di aggirare i controlli aeroportuali, richieste insolite di informazioni tecniche sulle procedure di volo o sui sistemi di sicurezza da parte di persone senza una giustificazione professionale, l’interesse anomalo per la gestione di determinati bagagli e la volontà di occuparsi personalmente di specifici colli senza l’assistenza prevista. L’attenzione viene inoltre richiamata su eventuali sparizioni non spiegate di materiale operativo, tra cui radio utilizzate a bordo, tessere per accedere alle aree riservate e uniformi del personale. La raccomandazione rivolta agli operatori è di segnalare tempestivamente qualsiasi circostanza anomala, evitando che comportamenti apparentemente isolati possano passare inosservati in un contesto nel quale la propaganda terroristica torna a indicare il trasporto aereo come possibile obiettivo.