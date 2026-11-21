Rischio di pensione a 71 anni e con un assegno basso. È l’allarme lanciato dal dossier di Nidil Cgil e Osservatorio pensioni della Cgil per circa 700mila tra partite Iva e collaboratori, autonomi e parasubordinati: redditi bassi oggi, pensioni difficili da raggiungere domani.

Redditi di partite Iva e collaboratori: quanto guadagnano

Lo studio è elaborato sui numeri più recenti dell’Inps relativi alla Gestione separata per collaboratori e molte partite Iva. Riguarda tre gruppi di lavoratori: collaboratori esclusivi (ad esempio nei call center o negli asili di certi comuni); partite Iva individuali senza albo (come traduttori, guide turistiche, grafici, archeologi e rider) e collaboratori sportivi, come gli istruttori.

Nel 2025 il compenso medio lordo è stato di 8.880 euro per i collaboratori, 18.187 per le partite Iva e 7.108 per chi lavora nello sport. Le differenze sono nette. Le donne collaboratrici si fermano a 7.124 euro e i giovani a 5.730. Tra le partite Iva le donne arrivano a circa 15.800 euro e gli under 35 a circa 14.400. Nello sport le donne guadagnano 5.969 euro e i giovani 6.869. La Legge di Bilancio (in esame in Parlamento) prevede di estendere la flat tax al 15% a professionisti con redditi più alti e non contiene interventi per questa platea di lavoratori.

Contributi e tutele: perché per molti un anno di lavoro non vale un anno di pensione

Non c’è solo il problema del reddito. Redditi bassi e carriere spesso discontinue si traducono in pochi contributi e tutele più deboli. Nella Gestione separata, per accreditare un anno intero serve un reddito minimo: nel 2025, per un collaboratore, erano almeno 18.808 euro lordi, più del doppio della media di 8.880. Chi guadagna meno si vede riconoscere solo una parte dei mesi di contributi. Ha raggiunto i 12 mesi nel 2025 solo il 12% dei collaboratori esclusivi, con il 7,4% tra i giovani e l’8,7% tra le donne. Il 31% non ha accreditato neppure un mese pieno nell’anno, pur versando contributi. Per loro, spiega lo studio, restano chiuse le porte di malattia, maternità e disoccupazione.

Tra le partite Iva ha ottenuto l’anno pieno il 34,9%, e tra questi il 56% sono uomini. Circa 40mila non hanno maturato nemmeno un mese, e tra loro ci sono circa 20mila donne e 13mila under 35. Anche le misure di sostegno funzionano poco: nel 2025 l’Iscro, l’indennità pensata per le partite Iva in difficoltà, è andata a sole 773 persone, per le condizioni di accesso molto rigide.

Pensione a 71 anni: a quanto ammonterebbe l’assegno per partite Iva e collaboratori

Secondo le simulazioni dell’Osservatorio pensioni Cgil, un collaboratore con un reddito di almeno 18.808 euro lordi l’anno per 30 anni consecutivi uscirebbe a 67 anni con 864 euro al mese. Una partita Iva con un anno pieno di contributi per 30 anni prenderebbe 654 euro. Le aliquote contributive sono diverse: 33% per i collaboratori e 25% per i professionisti.

Lo stesso studio definisce questa ipotesi irrealistica. Con i redditi reali del 2025 e le regole attuali, tra i collaboratori solo gli uomini con 40 anni di attività potrebbero maturare il diritto alla pensione, con assegni da 692 euro a 64 anni fino a 885 a 71.

C’è poi un ostacolo: per uscire a 67 anni l’assegno deve superare una cifra minima fissata dalla legge. Per la maggior parte di questi lavoratori resta quindi solo l’uscita a 71 anni o più, l’unica età in cui non conta l’importo minimo dell’assegno, anche se restano richiesti i contributi minimi. L’assegno sarebbe comunque modesto.

Pensione partite Iva e collaboratori: le proposte della Cgil e cosa fare ora

Il sindacato propone un equo compenso minimo non inferiore a quello dei contratti collettivi nazionali per figure simili. Chiede inoltre di allineare le aliquote contributive di parasubordinati e dipendenti, introdurre ammortizzatori sociali universali e creare una pensione contributiva di garanzia per chi ha carriere discontinue.

Intanto, per partite Iva e collaboratori conviene controllare il proprio estratto conto contributivo sul sito Inps e verificare quanti mesi sono stati accreditati ogni anno. È utile anche confrontare il proprio reddito con la soglia per l’anno pieno (18.808 euro per i collaboratori nel 2025) e valutare una previdenza complementare.