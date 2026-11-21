«Non capita spesso che una pianista jazz sia perfettamente a proprio agio nella musica classica. E ancora più raro è che sappia anche cantare in modo eccellente. Olivia Trummer possiede tutto questo. Che splendido mix!»

Questo è solo uno dei commenti che si possono leggere sull’artista stoccardese, tra le personalità più originali del jazz europeo contemporaneo.

Pianista, cantante e compositrice, venerdì 27 novembre Olivia Trummer salirà sul palco de La Claque a Genova alla guida del suo trio per presentare il suo progetto “Light on the Horizon”.

Trio, perché insieme a lei, sul palco, dialogheranno due musicisti di altissimo livello: Makar Novikov musicista russo di grande talento, al contrabbasso, e il maestro Earl Harvin virtuoso batterista texano.

Pur avendo studiato musica classica in Europa e perfezionatasi a New York nel mondo del jazz, lo stile Trummer non è mai “per soli intenditori”: unisce l’eleganza del pianoforte al calore della canzone d’autore. Con undici dischi alle spalle, porta sul palco storie di amore, cambiamenti e nuovi inizi.

Olivia, la tua avventura musicale è iniziata prestissimo al pianoforte classico, in una famiglia di musicisti, per poi perfezionarti a New York. Da dove nasce l’esigenza di far dialogare il mondo della musica classica e quello del jazz?

“Inizialmente non percepivo i due mondi come distinti, ma come un’unica realtà. Durante i primi anni di lezioni di pianoforte apprendevo tutto a orecchio, senza spartiti, perciò qualsiasi tipo di musica, per me, era semplicemente «suono». Fin dal principio, percepivo una grande curiosità, quasi un impulso interiore, non solo a familiarizzare con lo strumento, ma anche a comprendere la «grammatica» dei suoni e a imparare a elaborarla.

Da subito ho concepito la musica come un linguaggio, una possibilità di esprimere, e rendere comprensibile agli altri, qualcosa di interiore, sia che si trattasse di composizioni già scritte, come nella musica classica, o delle mie personali interpretazioni musicali. La musica classica e il jazz presentano indubbiamente priorità e sfide differenti, ma possono trarre grande beneficio l’una dall’altra e, a mio avviso, non sono assolutamente opposte.”

Il tuo nuovo progetto è “Light on the Horizon”

“Light on the Horizon è una raccolta di miei brani originali, orientati a infondere un senso di calore e di speranza in un mondo migliore. Canzoni molto orecchiabili, che tuttavia contengono una inattesa varietà di evoluzioni armoniche. Mi piacerebbe che la mia musica venisse percepita come una sorta di balsamo per l’anima, melodie che restano impresse anche dopo il concerto e testi capaci di ispirare nuove prospettive sulla vita e sull’amore.

In questo progetto sono affiancata da due musicisti straordinari, entrambi maestri nel mettere il proprio virtuosismo strumentale al servizio della musica: Makar Novikov al contrabbasso ed Earl Harvin alla batteria.”

Che tipo di libertà si crea tra voi tre?

“Suoniamo in trio da diversi anni e abbiamo raggiunto un bellissimo equilibrio. Portiamo le nostre personalità in modo sobrio e creativo, fondendo i nostri diversi background culturali. Makar è un bassista eccezionale: sa brillare nei suoi assoli grazie a uno spiccato senso melodico. Earl possiede un marcato senso della dinamica e un “groove” che forse solo i batteristi americani sanno esprimere. Dal canto mio, mi occupo della parte vocale e della visione musicale complessiva. È meraviglioso percepire il pieno sostegno dei miei compagni; insieme facciamo indossare alle canzoni il loro miglior vestito.”

Con l’album Like Water hai collaborato con Russ Titelman, una leggenda della produzione americana. Come ha influenzato il tuo modo di cantare?

“Lavorare con Russ Titelman è stato incredibilmente stimolante e ha portato la mia performance a un livello superiore. Quando abbiamo iniziato avevo già pronti quasi tutti i brani e non abbiamo dovuto apportare modifiche sostanziali: si è trattato di piccoli ritocchi, capaci però di fare una grande differenza.

Grazie al suo sguardo esterno il mio approccio vocale è maturato, rendendomi maggiormente consapevole del rapporto tra i miei due ruoli, di pianista e di cantante. Cerco di esplorarne tutte le potenzialità, lasciando che sia sempre più spesso la cantante a prendere l’iniziativa.”

Come si riflette il tuo bagaglio cosmopolita nell’identità musicale di Olivia oggi?

“In Italia ho scoperto di essere in ottima compagnia nell’attribuire grande valore alle belle melodie. Gli Stati Uniti mi hanno donato la sicurezza per pensare in un’ottica internazionale, esprimendo la mia versatilità musicale. Cantare in lingue diverse – oltre al tedesco, mia lingua madre, anche in inglese, italiano, e persino in svedese per un concerto a Stoccolma – mi ha mostrato quanto possa essere varia la mia voce. Come artista, è prezioso confrontarsi con realtà diverse, ma anche scoprire quegli elementi comuni, quelle caratteristiche essenziali, quelle tendenze e quei desideri che, in quanto esseri umani, tutti condividiamo.”

L’appuntamento a La Claque è l’occasione ideale per ascoltare un ensemble internazionale affiatato, pronto a regalare una serata di grande musica dal vivo anche per chi non frequenta abitualmente l’ambiente jazz: una serata intima ed emozionante per lasciarsi trasportare da grandi musicisti e intense storie che si lasciano raccontare dalla musica.