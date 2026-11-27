Miglior tempo nella prima ora di prove libere e miglior tempo nella seconda. Così il neo campione del mondo Kimi Antonelli si è presentato a Doha, sul circuito di Luisail per il penultimo appuntamento della stagione che passerà alla storia come quella del ritorno di un italiano sul trono di campione del mondo. Secondo tempo per George Russell a dimostrazione della superiorità della Mercedes sul circuito qatariota, l’inglese è parso molto veloce e il suo tempo è molto vicino a quello di Antonelli, solo un decimo di ritardo. Poi le Mc Laren e le Red Bull con le Ferrari ancora indietro, protagoniste di un’altra giornata negativa. Solo il settimo tempo per Charles Leclerc, preceduto da Norris, Piastri, Verstappen e Hadjar e ottavo per Lewis Hamilton che ha pure rotto il motore. Insomma peggio di così è davvero difficile pensare che possa andare.

Ferrari disastro

Altra giornata da dimenticare per il team di Maranello, con la SF-26 che ha uno scarsissimo feeling con i piloti, nervosi e frustrati per le difficoltà della macchina ma pure per la rivalità interna perchè è evidente che i problemi tra Leclerc e Hamilton non sono stati risolti e si protrarranno inevitabilmente anche nel 2027 che è ormai vicinissimo perchè dopo la gara di Doha si chiude ad Abu Dhabi e il pensiero di tutti i team è già rivolto alla prossima stagione e il futuro della Ferrari sembra indecifrabile. Leclerc è andato in testacoda all’inizio della sessione, perdendo diverso tempo per via delle riparazioni al fondo. Entrambi i piloti si sono lamentati via radio: il monegasco ha spiegato che l’anteriore non è collegato al posteriore, mentre Hamilton ha definito la monoposto instabile, poi ha roto il motore. Anche il tentativo di provare le gomme morbide non ha prodotto risultati. Un flop dopo l’altro, una serie negativa che sembra non voler finire mai.