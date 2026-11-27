Il ritorno di Ford alla 24 Ore di Le Mans prende forma davanti a migliaia di spettatori. La casa automobilistica americana ha scelto il Ford Field di Detroit, durante la partita NFL del Giorno del Ringraziamento, per presentare la nuova Ford GT41, la Hypercar destinata a debuttare nel Mondiale Endurance (WEC) 2027. Una vettura sviluppata direttamente da Ford Racing che punta a riportare il marchio ai vertici delle competizioni di durata, raccogliendo l’eredità della leggendaria GT40.

Il progetto segna un nuovo capitolo nella storia sportiva dell’Ovale Blu. Il riferimento è inevitabilmente alla 24 Ore di Le Mans del 1966, quando Ford conquistò una storica tripletta, inaugurando una serie di quattro vittorie consecutive nella celebre gara francese. A distanza di oltre sessant’anni, la casa americana vuole tornare protagonista nella categoria Hypercar, confrontandosi con i principali costruttori internazionali.

Ford GT41: il design rende omaggio alla leggendaria GT40

La nuova Ford GT41 riprende nel nome e nelle proporzioni alcuni degli elementi che hanno reso celebre la sua antenata. Il numero 41 indica l’altezza della vettura, pari a 41 pollici, mentre il profilo basso e affusolato richiama direttamente quello della GT40 degli anni Sessanta.

La presentazione a Detroit ha permesso di osservare per la prima volta il design della Hypercar senza la livrea camouflage utilizzata durante i test. La carrozzeria sfoggia una colorazione blu su blu, ispirata all’identità di Ford Racing, con alcuni richiami alla tradizione americana.

Tra i dettagli della grafica figurano infatti la bandiera degli Stati Uniti, un’aquila calva e un omaggio a The Spirit of Detroit, la celebre scultura simbolo della città. La livrea definitiva da competizione sarà invece presentata prima dell’esordio nel WEC 2027.

Motore V8 da 5,4 litri e sistema ibrido per la nuova Ford GT41

Il cuore della Ford GT41 Hypercar è un motore V8 aspirato da 5,4 litri abbinato a un sistema ibrido, sviluppato nell’ambito di un progetto gestito direttamente dalla casa americana.

Ford ha scelto di realizzare internamente la vettura e il suo propulsore, sfruttando le competenze maturate nei diversi programmi sportivi internazionali. Un ruolo importante viene svolto dalle esperienze accumulate in Formula 1, attraverso la collaborazione con Red Bull Ford Powertrains, e nelle competizioni estreme come la Dakar.

L’obiettivo non riguarda soltanto i risultati sportivi. Le tecnologie sviluppate per il Mondiale Endurance potranno infatti contribuire all’evoluzione delle future automobili di serie, soprattutto nei settori dell’elettrificazione, della gestione elettronica e dell’efficienza dei sistemi di propulsione.

«Il programma Hypercar riunisce il meglio di Ford Racing e di Ford Motor Company», ha spiegato Mark Rushbrook, Global Director di Ford Racing, sottolineando l’importanza dello scambio tecnologico tra le competizioni e la produzione automobilistica.

Ford GT41, i piloti scelti per il Mondiale Endurance 2027

Parallelamente allo sviluppo della vettura, Ford Racing ha definito anche la formazione dei piloti che prenderanno parte al programma Hypercar.

La squadra comprenderà Logan Sargeant, Tom Blomqvist, Matt Campbell, Sebastian Priaulx, Mike Rockenfeller e Nick Yelloly, mentre Tom Dillmann ricoprirà il ruolo di pilota di riserva.

Un gruppo internazionale che unisce esperienze maturate in Formula 1, nelle competizioni endurance e nelle principali categorie del motorsport.

Il programma di sviluppo della GT41 è già entrato nel vivo con una serie di test effettuati sui circuiti europei. Ulteriori sessioni sono previste negli Stati Uniti tra dicembre 2026 e gennaio 2027, per perfezionare l’affidabilità, le prestazioni e il comportamento della vettura prima dell’inizio del campionato.

Le prime indicazioni sono incoraggianti, come confermato dall’ex pilota di Formula 1 Logan Sargeant, che ha evidenziato i progressi compiuti durante le prove e l’importanza del lavoro ancora necessario per raggiungere il livello dei principali avversari.

WEC 2027: debutto in Qatar e obiettivo 24 Ore di Le Mans

Il debutto ufficiale della Ford GT41 nel Mondiale Endurance è previsto nel marzo 2027, in occasione della gara inaugurale in Qatar.

Il calendario comprenderà nove appuntamenti internazionali, tra cui la tappa italiana di Imola e la prestigiosa 24 Ore di Le Mans, destinata a rappresentare il momento più atteso della stagione per Ford Racing. Il campionato si concluderà in Bahrain.

La sfida sarà particolarmente impegnativa, considerando l’elevato livello tecnico e sportivo della categoria Hypercar. Ford punta però a sfruttare la propria esperienza nelle competizioni e le risorse tecnologiche sviluppate attraverso i programmi globali del marchio.

«Il trionfo a Le Mans del 1966 resta uno dei momenti più importanti della nostra storia», ha ricordato Bill Ford, Executive Chair di Ford Motor Company, spiegando come il nuovo progetto rappresenti soprattutto la volontà di continuare a innovare attraverso le competizioni.

Per Ford, dunque, la GT41 non è soltanto un omaggio al passato. È il simbolo di una nuova ambizione sportiva, con un traguardo preciso: tornare a vincere la 24 Ore di Le Mans e scrivere un altro capitolo nella storia dell’Ovale Blu.