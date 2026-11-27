Nel documentario Heal, in onda sulla BBC il 29 novembre, Kate Middleton racconta la battaglia contro il cancro, la paura della morte e la solitudine della malattia, fino alla sfida in montagna che ha segnato il suo percorso di rinascita.

«Il cancro ti cambia. Cambia il tuo corpo, ti cambia fisicamente, ma c’è una parte molto più profonda che una diagnosi sposta dentro di te». Sono le parole con cui la principessa del Galles si racconta nelle prime immagini del trailer di Heal, il documentario sul suo percorso di malattia.

A vederla oggi è difficile immaginare il terremoto interiore. Pochi giorni fa era in India con il principe William per l’Earthshot Prize, il primo viaggio ufficiale insieme dopo la diagnosi. Eppure, a quasi tre anni dall’annuncio che ha commosso il mondo, Kate sceglie di raccontarsi con le sue parole.

Domenica 29 novembre la BBC trasmetterà Heal, 30 minuti tra la battaglia contro il cancro e una sfida fisica estrema: la scalata delle tre vette più alte del Regno Unito. La BBC lo presenta come un documentario «profondamente personale». Kate lo ha girato in segreto, durante e dopo la salita di giugno.

Le parole della principessa

Nelle clip diffuse, Kate parla della paura di fronte alla propria fine: «Quando sei di fronte alla tua mortalità, devi accettare che la vita non è infinita, e in quei momenti qualcosa cambia». La malattia, dice, «ammorbidisce il cuore» e rende «molto difficile tornare alla persona che eri prima».

Sulla solitudine di chi attraversa la malattia, in voce fuori campo, dice: «È chiaro che non siamo fatti per portare da soli le sfide della vita», perché affrontare il cancro è «una strada solitaria».

Nell’ultima clip diffusa, Kate incontra i membri e i sostenitori di Shine Cancer Support. Dice ai pazienti che le fa piacere condividere la sua esperienza e ascoltare le loro, e aggiunge: «Non ho davvero esplorato questo tema fuori dalle mura di famiglia». La malattia, spiega, l’ha avvicinata a molte altre persone e ha reso quell’esperienza «collettiva».

Due settimane fa, in un’intervista a Country Life, aveva raccontato che in ospedale le avevano spiegato che il recupero «non sarebbe stato lineare», fatto di «giorni buoni e giorni cattivi».

La montagna e la campana

Il filo del film è la National Three Peaks Challenge: la scalata delle cime più alte di Scozia, Inghilterra e Galles. Kate l’ha completata a giugno 2026 per raccogliere fondi per la Royal Marsden Cancer Charity, legata all’ospedale londinese dove è stata curata. Alla fine l’hanno accolta il principe William e i tre figli.

La scena più intensa è il dialogo con il fratello James. Lui le ricorda la campana che i pazienti suonano a fine terapia. Lei risponde che non l’ha suonata. Lui replica: «Forse questa è la tua campana».

Il percorso

Kate ha annunciato la diagnosi a marzo 2024 ed è stata in chemioterapia fino a settembre dello stesso anno. A gennaio 2025 è arrivata la notizia della remissione della malattia. Non ha mai rivelato che tipo di cancro fosse. È stata annunciata anche la sua nomina a patrona di The Christie, ospedale oncologico di Manchester.

Dove vederlo

Heal debutta domenica 29 novembre su BBC iPlayer e su BBC One nel Regno Unito. Segue la distribuzione negli Stati Uniti (30 novembre), in Australia (1 dicembre) e in Canada (7 dicembre). Per l’Italia non risulta una programmazione annunciata. Tutti i proventi andranno alla Royal Marsden Cancer Charity.

Un racconto in prima persona, ma controllato

Il film è prodotto da Detail Films. Dietro la macchina da presa c’è un professionista che ha già lavorato con la principessa e la sua famiglia: Will Warr. È un racconto in prima persona, ma costruito insieme a chi gestisce l’immagine della principessa.

Resta quindi una domanda: la scelta di mostrarsi fragile è anche una mossa di comunicazione? Il paragone con Diana è inevitabile. A differenza di Lady D, con questa mossa Kate sembra però voler rafforzare il Palazzo.