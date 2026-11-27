A 150 anni dalla nascita e 110 dalla morte dello scrittore americano, tre romanzi per esplorarne l’universo letterario, tra natura selvaggia, ambizione e desiderio di libertà.

Marinaio, cercatore d’oro, operaio, giornalista e, naturalmente, scrittore. Nei suoi quarant’anni di vita, Jack London ha collezionato esperienze che sarebbero bastate a riempire diverse esistenze, trasformandole nella materia prima di una delle produzioni letterarie più affascinanti del primo Novecento. Nato a San Francisco il 12 gennaio 1876 e morto il 22 novembre 1916, lo scrittore americano è protagonista nel 2026 di un doppio anniversario: i 150 anni dalla nascita e i 110 dalla scomparsa.

Associato soprattutto alle avventure tra i ghiacci del Grande Nord, London è stato in realtà un autore difficilmente riconducibile a un unico genere letterario. Autodidatta, appassionato lettore di Darwin, Nietzsche e Marx, ha raccontato le contraddizioni della società americana, le disuguaglianze economiche, la lotta per la sopravvivenza e le ambizioni dell’individuo. Nella sua produzione convivono la fascinazione per la natura incontaminata, la critica al capitalismo e persino incursioni nella dimensione metafisica.

A oltre un secolo dalla sua morte, i suoi romanzi continuano a interrogarsi su questioni tutt’altro che superate: il significato del successo, il rapporto tra uomo e natura e il bisogno di sottrarsi ai condizionamenti della società. Ecco tre libri per riscoprirne la sorprendente modernità.

Martin Eden (1909)

Tra le opere più autobiografiche di Jack London, Martin Eden racconta la storia di un giovane marinaio di umili origini che, dopo essersi innamorato di Ruth Morse, ragazza appartenente alla borghesia californiana, decide di colmare la distanza culturale e sociale che li separa. Attraverso uno studio incessante, si costruisce un’educazione letteraria e coltiva il sogno di diventare scrittore, scontrandosi con l’indifferenza degli editori e l’incomprensione delle persone che lo circondano.

Quando finalmente arriva il successo, Martin scopre quanto sia effimero il riconoscimento di una società che aveva fino a quel momento disprezzato il suo talento. Attraverso le vicende del protagonista, London mette in discussione il mito americano del self-made man, esplorando le contraddizioni della mobilità sociale e il rapporto tra talento, fama e denaro.

Il richiamo della foresta (1903)

Ispirato all’esperienza dello scrittore durante la corsa all’oro del Klondike, Il richiamo della foresta è il romanzo che consacrò Jack London sulla scena letteraria internazionale. Protagonista è Buck, un cane abituato agli agi di una tenuta californiana che, rapito e venduto, viene trasportato nel Grande Nord per essere impiegato come animale da slitta.

Costretto a confrontarsi con un ambiente ostile, la brutalità degli uomini e le implacabili leggi della sopravvivenza, Buck riscopre progressivamente gli istinti sopiti da generazioni di addomesticamento. Il suo percorso assume così il valore di una riflessione sul fragile confine tra civiltà e natura selvaggia.

Il vagabondo delle stelle (1915)

Pubblicato un anno prima della morte dello scrittore, Il vagabondo delle stelle è una delle opere più singolari della sua produzione. Al centro della narrazione si trova Darrell Standing, un ex professore universitario condannato all’ergastolo per omicidio e sottoposto a brutali punizioni nel carcere di San Quentin. Durante le interminabili ore trascorse immobilizzato in una camicia di forza, l’uomo sviluppa una tecnica mentale che gli permette di sottrarsi alla sofferenza fisica, rivivendo esistenze appartenenti ad altre epoche.

Dall’antichità al Far West, il protagonista attraversa secoli di storia, assumendo identità differenti in una narrazione che intreccia elementi fantastici, suggestioni spirituali e denuncia delle condizioni carcerarie.