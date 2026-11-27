Nei primi sei mesi del 2026 il vino italiano cresce del 5,9% in 13 mercati. Quali sono le ultime tendenze e cosa è cambiato negli anni

In una fase segnata dal rallentamento dei consumi tradizionali e dalla necessità di ridisegnare le rotte dell’export oltre i mercati storici, la competitività vitivinicola dell’Italia si gioca sulla capacità di spostare il baricentro dai volumi al valore. La tenuta del comparto passa oggi da un triplice cambio di passo: l’apertura decisa verso piazze emergenti capaci di bilanciare le flessioni delle destinazioni mature, il radicamento nell’identità culturale e paesaggistica dei singoli territori e un’accelerazione strutturale su sostenibilità ambientale e innovazione in vigna e in cantina. Non si tratta più soltanto di vendere bottiglie, ma di presidiare l’intera catena del valore attraverso narrazioni autentiche e filiere resilienti.

È questa la visione al centro di WIN& – Mostra della Cultura del Vino Italiano, promossa dal Consorzio Italia del Vino lo scorso 17 e 18 novembre agli Horti Sallustiani di Roma. Due giornate di confronto tra imprese, istituzioni, mondo accademico e della ricerca per riflettere sulle trasformazioni del comparto e sulle opportunità di sviluppo della filiera vitivinicola italiana.

Matteo Lunelli e Nicolò Marzotto

Cosa dicono i mercati sull’export del vino italiano

I nuovi mercati rappresentano una delle principali opportunità di crescita. Secondo le analisi di Nomisma Wine Monitor, nel primo semestre 2026 le importazioni di vino italiano in 13 mercati emergenti sono aumentate del 5,9% in valore, a fronte di una flessione del 3,7% delle importazioni complessive di vino negli stessi Paesi. Un andamento che segnala la capacità delle produzioni italiane di rafforzare il proprio posizionamento e conferma l’importanza della diversificazione geografica.

Su un orizzonte più lungo, tra il 2015 e il 2025, le esportazioni italiane di vino sono cresciute del 507% in Romania, del 325% in Turchia e del 264% in Vietnam, a fronte di un aumento mondiale del 45%. Il dato assume particolare rilievo in un contesto in cui, nei primi otto mesi del 2026, le esportazioni italiane di vino hanno registrato una lieve contrazione rispetto allo stesso periodo del 2025. Un dato significativo riguarda gli Stati Uniti, principale mercato di destinazione per valore del vino italiano.

Nei primi nove mesi del 2026, le importazioni americane di vino dall’Italia hanno registrato una contrazione del 18,4% in valore, sostanzialmente in linea con la flessione delle importazioni complessive di vino negli Usa (-18,1%). Una dinamica che evidenzia le difficoltà del mercato statunitense nel suo insieme e conferma quanto sia importante per le imprese italiane presidiare questa destinazione, affiancando al contempo nuove strategie di diversificazione. In Brasile, nello stesso periodo, le importazioni di vino italiano sono cresciute del 6% in valore, contro il +2,1% del mercato nel suo complesso. L’Europa orientale, l’Asia e l’America Latina offrono nuove prospettive per le imprese capaci di interpretare mercati e consumatori differenti, valorizzando la qualità e l’identità delle produzioni.

Da cosa dipenderà il nostro futuro vitivinicolo

Ma la sfida della competitività non si esaurisce nell’internazionalizzazione. Cambiano le abitudini di consumo, si intrecciano con esperienze, emozioni e rituali sociali, attraverso i quali il vino continua a esprimere il proprio legame con la cultura italiana. In Italia, sempre secondo Nomisma Wine Monitor su dati Istat, nel 2025 i consumatori abituali rappresentavano il 39,3% della popolazione. Parallelamente, alcune tipologie mostrano segnali positivi: nei primi nove mesi del 2026, le vendite di spumanti Metodo Classico nella grande distribuzione sono cresciute del 12,3% in volume rispetto allo stesso periodo del 2025.

«Il futuro del vino italiano non dipenderà soltanto da quanto riusciremo a esportare, ma dal valore che sapremo costruire intorno alle nostre produzioni. La qualità resta fondamentale, ma oggi dobbiamo investire anche nella sostenibilità, nella cultura, nelle competenze e nella capacità di interpretare nuovi mercati e nuovi consumatori. Fare sistema significa mettere in relazione imprese, istituzioni e ricerca per costruire una visione condivisa del futuro della filiera, preservandone l’identità e trasmettendone il valore alle nuove generazioni», ha dichiarato Roberta Corrà, Presidente del Consorzio Italia del Vino.

Alla base dell’eccellenza del vino italiano

In questa prospettiva, la cultura del vino assume un ruolo sempre più strategico. Accanto alla qualità del prodotto, acquistano rilevanza l’autenticità, l’origine, le esperienze e la capacità di raccontare i territori. Anche le neuroscienze e la psicologia dei consumi possono contribuire a comprendere come evolvono le motivazioni e le modalità di scelta, soprattutto tra le nuove generazioni, favorendo linguaggi capaci di valorizzare il vino come espressione di conoscenza, convivialità e condivisione, nel rispetto di comportamenti di consumo consapevoli e responsabili.

Anche la sostenibilità è parte integrante di questo percorso di sviluppo. Una sostenibilità non soltanto ambientale, ma anche economica e sociale, che significa tutela della biodiversità e del paesaggio, valorizzazione delle persone, innovazione dei processi produttivi e capacità di generare opportunità durature per i territori. In un simile scenario, l’enoturismo rappresenta una delle espressioni più significative del valore che il vino può produrre oltre la dimensione strettamente commerciale.

Nel 2025, il settore ha generato oltre 3 miliardi di euro, rappresentando mediamente il 21% del fatturato delle aziende vinicole analizzate. Un contributo che conferma il legame tra vino, cultura, ospitalità e attrattività del Made in Italy. Per accompagnare questa trasformazione saranno decisive anche nuove competenze, dalla ricerca alla tecnologia, dalla comunicazione al design, fino all’intelligenza artificiale e alle strategie di accesso ai mercati internazionali.

Insomma, il vino italiano continua a essere uno degli ambasciatori più riconoscibili della cultura della nostra nazione. Un patrimonio che nasce dalla qualità delle produzioni, dalla ricchezza dei territori locali e da tradizioni secolari perpetrate di generazione in generazione.