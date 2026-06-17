Il Real Madrid vuole Bastoni, l’Inter fa il prezzo (ma rischia di indebolirsi)

La tormentata estate sul mercato del difensore nerazzurro e della nazionale: niente Barcellona, ora le sirene tentatrici arrivano da Madrid. E i nerazzurri ci pensano…

Dopo il Barcellona, ci prova il Real Madrid. L’estate di Alessandro Bastoni sul calciomercato sarà lunga e non è finta quando è scemato il corteggiamento dei catalani che in primavera avevano provato ad approfittare del momento difficile del difensore dell’Inter e della nazionale, fischiato sui campi della Serie A per la simulazione nel derby d’Italia con la Juventus e protagonista in negativo nella notte di Zenica costata il Mondiale all’Italia.

Una situazione psicologia particolare che aveva portato Bastoni a prendere in considerazione l’ipotesi di lasciare l’Inter per aprire una nuova fase della carriera in Catalogna. Anche per questo l’entourage, a differenza di quanto avvenuto in passato, aveva discusso con i dirigenti del Barcellona in attesa che il club blaugrana formalizzasse l’offerta all’Inter. Passaggio mai avvenuto veramente perché troppo distanti erano le valutazioni tra domanda (non meno di 70 milioni di euro) e offerta (60 milioni comprendendo anche contropartita tecnica).

Da qui l’idea che la fuga fosse una tentazione ormai respinta, anche perché la conquista dello scudetto numero 21 e il bis in Coppa Italia, il sostegno dei tifosi e la protezione data dai compagni di squadra e dal tecnico interista Chivu avevano rassicurato Bastoni sulla tenuta dell’ambiente attorno a lui. Niente Barcellona e via per le vacanze.

Ora, però, a palesarsi è addirittura il Real Madrid di Jose Mourinho che sta facendo shopping compulsivo a Milano per costruire una rosa in grado di tornare a vincere subito, possibilmente anche l’agognata Champions League. Florentino Perez, incassata la riconferma alla guida del club con il plebiscito delle elezioni, non sta badando a spese. Ha sbattuto contro il muro dell’Atletico Madrid per Julian Alvarez ma si è rifatto andando a prendere Denzel Dumfries dall’Inter, esercitando la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro.

Bastoni è entrato nelle mire del Real Madrid perché considerato un profilo di grande tecnica ed esperienza con i suoi 27 anni trascorsi in larga parte sui campi della Champions League. Conosce il teatro dei sogni, è arrivato a giocarsi due volte la finale più un’Europa League persa sempre all’ultimo atto. E’ un difensore mancino con qualità rare e preziose nel calcio moderno, anche se più adatte a una difesa a tre che allo schieramento a quattro.

Il punto è che davanti all’offensiva madrilena i dirigenti dell’Inter non hanno alzato un muro e hanno risposto esattamente come con il Barcellona: ipotizzando un prezzo. Bastoni può lasciare Milano a patto che arrivi un assegno sostanzioso da almeno 70 milioni di euro, la stessa cifra presentata nel cuore della primavera al Barcellona. Un modo elegante per rendere difficile la partenza, ma anche un giochino rischioso perché Bastoni rimane uno dei pilastri di un ciclo che non si è esaurito e che l’anno prossimo ripartirà con l’obiettivo di tornare a cercare il jackpot europeo.

A dirlo è stato il presidente Beppe Marotta quando ha tracciato il bilancio della stagione appena conclusa. Come si concilia un rilancio in grande stile con la partenza di più titolari? Dumfries non era difendibile, essendo in possesso di una clausola relativamente bassa, mentre per Bastoni (contratto in scadenza nel 2028) deve pesare anche la volontà del club. Da Madrid trapela che sarà direttamente Mourinho a decidere se affondare il colpo, nonostante i costi, oppure virare su altre opzioni. Chivu aspetta di conoscere la risposta ed è nella scomoda posizione di chi sa che dovrà ancora vincere, nessuno farà sconti, ma non è ancora in grado di sapere alla guida di quale tipo di squadra.