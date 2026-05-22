Formula 1, in Canada la Mercedes domina: Antonelli comanda le prove libere, Russell le qualifiche sprint

La stagione 2026 di Formula 1 conferma, ancora una volta, la Mercedes come protagonista. Nelle prove libere delle 18:30 del Gran Premio del Canada, Kimi Antonelli sigla un tempo che lascia tutti a bocca aperta: 1:13.402, un riferimento che la concorrenza non riesce ad avvicinare. George Russell, sull’altra freccia d’argento, non riesce a stargli dietro: l’italiano lo batte di 142 millesimi. La Ferrari insegue con Lewis Hamilton a sette decimi abbondanti, Leclerc a quasi un secondo. Un dominio netto, figlio anche degli aggiornamenti portati in Canada che sembrano funzionare alla perfezione, limando anche le uniche lacune mostrate finora (quelle nella partenza).

Una Ferrari a luci e ombre

Il Circuit Gilles Villeneuve non è una pista amica, almeno in teoria, per la Rossa. Montreal premia le power unit e penalizza chi non ha quella benzina extra nei rettilinei: la Ferrari lo sa, anche se in questo fine settimana, per ora, resta quasi fino alla fine delle qualifiche sprint la seconda forza. L’obiettivo, infatti, è proprio rimanere attaccata il più possibile alla Mercedes, ma non sarà semplice tenere a bada Red Bull e McLaren, che negli ultimi anni, quando si è accesa la vera lotta, sono sempre state in grado di tirare fuori qualcosa di veramente speciale.

Una radiografia dei risultati in Formula 1

Nella qualifica sprint, i risultati delle gare precedenti non sono cambiati molto. George Russell conquista la pole davanti ad Antonelli, prima fila tutta Mercedes. Poi le due McLaren di Norris e Piastri. Hamilton, che sembrava in palla in SQ1 e SQ2, si perde con la gomma rossa: un paio di sbavature lo «condannano» – se così si può dire – al quinto posto. Leclerc, al contrario, non trova mai il ritmo e chiude dietro l’inglese. Verstappen ottiene un mesto settimo posto, a conferma della mediocrità della Red Bull.

In SQ1 era stato Hamilton il più veloce, con Leclerc addirittura nono. Fuori Perez, Stroll e Gasly. Bandiera rossa a un minuto e 46 secondi dalla fine per l’incidente di Alonso: il pilota dell’Aston Martin passa a sorpresa in SQ2, ma resta senza macchina ed è costretto a non prendere parte alla sessione successiva.

Le sensazioni di Kimi Antonelli

Kimi Antonelli non è soddisfatto al cento per cento, ma si dimostra comunque fiducioso. Ai microfoni Sky Sport confessa di aver commesso un errore nel primo settore: «Ho deciso di andare il primo giro, con le soft. Però la gomma non era pronta, era fredda, e dopo nel secondo giro non ho sfruttato bene il grip. Comunque, ho ottenuto la seconda posizione senza essere lontano: sono soddisfatto perché pensavo peggio. In prova libera, con le modifiche portate in Canada, le partenze sono state migliori, quindi bisogna capitalizzare domani in gara. Credo che le modifiche siano state positive. C’è ancora un po’ da capire per il pacchetto di aggiornamenti, perché comunque è cambiato un po’ il bilanciamento, ma devo dire che sta funzionando bene, quindi adesso vediamo: domani è un altro giorno e non vedo l’ora di tornare in pista».

I prossimi appuntamenti del weekend di Formula 1 vedono un sabato all’insegna della velocità: alle 18.30 in programma la terza sprint del campionato, mentre alle 22 scatteranno le qualifiche. Infine, l’appuntamento più atteso sarà domenica 24 maggio alle ore 22, quando la gara andrà finalmente in scena a Montreal.