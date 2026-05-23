A Montreal Russel butta fuori Kimi Ma la Mercedes difende l’inglese

Il fuoco covava sotto la cenere e alla prima scintilla la situazione è esplosa. La lotta interna tra Kimi Antonelli e George Russell ha vissuto un episodio che lascerà strascichi nel corso della stagione in casa Mercedes. Nel corso della Sprint sul circuito di Montral con Russell in testa e Antonelli secondo, il pilota italiano ha attaccato Russell all’esterno di curva 1, cercando di prepararsi l’interno nella piega successiva. George ha chiuso il compagno. Kimi è finito sull’erba per evitare il contatto e poi si è lamentato via radio: “That was very naughty”, ha detto via radio, “è stata una cosa molto scorretta”. Non è finita. Poco dopo Antonelli ci ha riprovato in curva 8: ancora una volta lo spazio si è stretto, e Kimi è andato largo. A quel punto la Sprint è diventata una questione di famiglia. Antonelli ha continuato a parlare con Peter Bonnington, il suo ingegnere, sostenendo di essere stato spinto fuori. “Deve prendere una penalità, ero affiancato”. Bono ha provato a riportarlo alla pista, a Norris (che nel frattempo lo aveva superato), alla rimonta. Ma Kimi non ha voluto sentire ragioni: “Non mi interessa, mi ha buttato fuori”. Fino all’intervento di Toto Wolff, secco: “Kimi, concentrati sulla guida e smettila di lamentarti alla radio”.

Kimi furioso

Alla fine della gara Antonelli non aveva ancora smaltito la rabbia: “È stata una battaglia dura, eravamo lì come passo e io ho fatto la mia mossa. Eravamo fianco a fianco e sono stato spinto via, devo rivedere la situazione. Però mi vedevo davanti e lui ha allargato. Poi sono uscito alla curva otto per colpa mia, ma è stata una bella gara”. I due hanno fatto finta di niente, ma doman i in gara cosa succederà? Russel ha commentato così: “È stata una bella gara. È difficile aprire un gap su questa pista, io ho fatto una grande battaglia con Kimi e sono contento che siamo entrambi qua, alla fine. Il Mondiale? Non sono mai stato veramente preoccupato, Miami è un circuito un po’ ostico per me. Sento che questa stagione per me inizierà davvero ora”. Come dire che le vittorie di Antonelli non contano. In casa Mercedes la guerra è iniziata.

La Sprint

La Sprint di Montreal ha evidenziato ancora una volta la superiorità della Mercedes che probabilmente avrebbe fatto doppietta se Russel e Antonelli non si fossero ostacolati a vicenda. Alle spalle delle frecce d’argento ecco le Mc Laren, tornate competitive. Il campione del mondo in carica Lando Norris si è inserito tra le due Mercedes chiudendo secondo mentre Oscar Piastri ha ottenuto il quarto posto. Lontane dai migliori le Ferrari: Charles Leclerc ha chiuso al quinto posto precedendo il compagno di squadra Lewis Hamilton.

Pole di Russell poi Kimi

Dominio delle Mercedes anche nelle prove ufficiali che hanno definito la griglia di partenza per il gran premio di domani: Russell con uno spettacolare ultimo giro ha strappato la pole position a Kimi Antonelli per soli 68 centesimi. Continua quindi il testa a testa tra i due piloti delle “frecce d’argento” e dopo le polemiche nella Sprint c’è da attendersi grande battaglia anche in gara sin dalla prima curva. Antonelli ha detto di aver lavorato molto sulla partenza, che è stato il suo lato debole (a dire il vero l’unico) in questo avvio di stagione, dovrà dimostrarlo quando si accenderanno i semafori versi. Alle loro spalle in seconda fila partiranno le due Mc Laren di Lando Norris e Oscar Piastri, superiori alle Ferrari soprattutto sui rettilineii a dimostrazione che la mancanza di potenza del motore delle Rosse tiene ancora le macchine di Maranello lontane dai migliori. Sulla pista di Montreal più a suo agio Lewis Hamilton che ha ottenuto il quinto tempo, rispetto a un deludente Charles Leclerc che per tutta la giornata si è lamentato con il team via radio per le prestazioni della sua macchina. L’ottavo tempo con cui il monegasco ha chiuso le prove ufficiali dimostra tutte le difficoltà che ha trovato sulla pista canadese, sulla quale Leclerc storicamente non ha mai ottenuto buoni risultati.