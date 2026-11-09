Dieci numeri (che non sapete) sulle prime 11 giornate della Serie A

Quota scudetto e Champions League, i veri problemi delle big in crisi, le bugie su Var e rigori, gli esoneri e tutto quello che c’è da sapere sul primo terzo della stagione andato in archivio.

Il campionato ha consumato quasi un terzo del suo cammino: 11 giornate su 38, presto per trarre bilanci definitivi, non per cominciare a consolidare delle tendenze che ci accompagneranno fino a maggio inoltrato. E’ una stagione con tanti gol, tanto divario tra big e provinciali, con qualche sorpresa e molte conferme. Non c’è ancora un padrone designato, semmai la sensazione che l’Inter possa viaggiare a una velocità di crociera superiore agli avversari e che, quando vuole, è in grado di mettere a terra tutta la sua superiorità: fin qui le altre hanno retto superandosi, però sarà da dimostrare la capacità di tenere lo stesso passo gara per dieci mesi.

Nelle statistiche sono nascosti alcuni dei segreti di questo avvio di stagione. Alcune sono sorprendenti, altre meno. Tutte fotografano a modo loro quello che hanno raccontato le prime 110 partite dell’anno. E’ bene segnarle ora che si entra nella seconda (ultima del 2026) sosta per lasciare spazio alle nazionali.

Lazio, primato non da record: ecco chi ha vinto con quei punti

I 29 punti su 33 della Lazio di Gattuso non sono un’anomalia in termini assoluti. Solo fermandosi agli ultimi dieci anni, è la stessa performance del Napoli nel 2022/2023 (poi scudetto a quota 90), della Juventus nel 2019/2020 (scudetto con 83) ed è inferiore ai 31 di Juventus e Milan nel 2021/2022 (titolo ai rossoneri con 86 punti), della Juventus di Allegri nel 2018/2019 (bianconeri campioni con 90) e del Napoli 2017/2018 (poi beffato dai 95 punti della Juventus).

Zona Champions League da record: quanti punti serviranno?

A correre a ritmo da primato è la zona Champions League che solitamente balla tra 70 e 72 punti. Per dare un’idea del ritmo che stanno tenendo le prime della classe, non solo la Lazio, basta sottolineare come la proiezione finale del Milan che oggi occupa il quarto posto sia collocata a 83 punti. Quasi una quota scudetto. E il Como che al momento sarebbe la prima delle escluse dall’Europa che conta sta appena sotto gli 80.

Morale? Ci sarà quasi certamente un ripiegamento verso quote più “umane” ma chi insegue non può perdere nemmeno un minuto perché questo ritmo insostenibile scava dei solchi difficili da reggere anche psicologicamente.

Un anno fa e… oggi: tutti meglio tranne due

Nelle zone alte della classifica stanno tutti performando meglio dell’anno scorso. Si va dai 14 punti in più della Lazio di Gattuso rispetto a quella di Sarri, che però attraversava un pessimo momento, ai sorprendenti +5 del Como su se stesso pur affrontando anche le fatiche della Champions League. In crescita sostenuta anche Inter (+4), Roma (+3) e Milan (+2 su Allegri che era partito monetizzando le famose vittorie corto muso).

Ridono tutti tranne Juventus e Napoli: Spalletti è un punto sotto rispetto all’andatura della scorsa stagione, costata il posto a Tudor, mentre Allegri è in ritardo di addirittura 7 lunghezze su Conte che già era alle prese con la crisi d’autunno.

Gol come se piovesse: +27%

Si segna tanto, ognuno scelga la spiegazione che preferisce alla tendenza che è consolidata e confermata anche dalla quasi sparizione degli zero a zero. Nelle prime 110 partita del campionato sono stati realizzati 342 gol con una media di 3,10 per gara che è sensibilmente superiore al 2,43 dell’intero campionato scorso.

Arbitri e Var a due velocità

Nelle prime 11 giornate del campionato ci sono stati complessivamente 26 interventi Var tra revisioni in campo e overrule (chiamate ribaltate senza necessità di mandare l’arbitro al monitor). La media complessiva è inferiore rispetto all’anno scorso: 0,23. Attenzione, però, perché c’è un prima e un dopo la sosta di settembre e ottobre cui la squadra arbitrale di Orsato era arrivata avendo tenuto praticamente spenta la Var room di Lissone.

Dalla 6° all’11° giornata gli interventi Var sono stati 22 con una media di 0,36 per partita molto vicina alle vecchie abitudini. Statistica che smentisce la narrazione costruita attorno alla linea del nuovo designatore sul cui conto (della narrazione) va messa anche l’accettazione silenziosa di una quantità non banale di errori arbitrali.

Rigori in crescita rispetto a un anno fa

Lo stesso discorso vale anche per i calci di rigore. All’11° giornata sono 24 di cui 5 nelle prime 5 e gli altri 19 dopo la sosta. La media complessiva è 0,22 per gara di poco inferiore allo 0,28 e allo 0,27 delle due stagioni precedenti. Dopo la pausa nazionali di settembre, però, è salita a 0,31 anche se nella mente di tutti c’è che è stata combattuta e vinta la guerra ai “rigorini”. Peraltro, ne mancano alcuni clamorosi che non sono stati concessi.

Miracolo Gattuso, il primato della difesa

Il primato della Lazio è straordinario anche perché non ha riscontro in quasi nessuno dei fondamentali che fotografano il rendimento di una squadra. I biancocelesti di Gattuso, vero artefice di quanto sta accadendo, sono leader in classifica pur essendo solo il terzo attacco per gol segnati (25), il decimo per tiri scagliati (150) e l’undicesimo per xGoal attesi (16,8).

A contrasto c’è una difesa che è la migliore del campionato per reti incassate (solo 9) pur avendo concesso tanti tiri (126 di cui 49 nello specchio, specialità in cui è nona in Serie A) e goal contro attesi (14,6).

Spalletti, il problema è un attacco da provinciale

La maggior parte dei problemi della Juventus sono concentrati in attacco, reparto dove il club ha investito un centinaio di milioni in estate tra Kolo Muani, Alajbegovic ed Ekhator. I numeri sono impietosi: 15 gol fatti, meglio solo di Lecce, Udinese, Genoa, Cagliari, Parma e Venezia), tredicesima posizione per xGoal attesi (16,0), ottava per tiri in porta (5,2 a partita) e addirittura sedicesima per percentuale realizzativa (8,3%). Houston, abbiamo un problema…

La mediocritas del Napoli di Allegri

Max Allegri versione napoletana non è al momento né carne né pesce. Non è difensivista e nemmeno giochista, la sua squadra ha notevolmente alzato il baricentro ma ha perso equilibri e certezze dietro e i numeri spiegano alla perfezione perché non ci si debba sorprendere del decimo posto in classifica.

Il Napoli ha il settimo attacco della Serie A (18 gol segnati) e la decima difesa (14) e non si allontana troppo da queste posizioni nemmeno nei fondamentali che costruiscono le statistiche principali. Con un’unica eccezione: il terzo posto per xGoal attesi, segno che poi manca anche lo stoccatore che traduca in fatturato realizzativo quel poco di gioco che viene fatto.

Esoneri boom (e non è ancora finita)

Un anno fa dopo 11 giornate le panchine saltate erano 4: Atalanta, Fiorentina, Genoa e Juventus). Oggi siamo a 5 con Aquilani più fuori che dentro. Molti esoneri sono arrivati addirittura a fine settembre, complice il debutto del nuovo calendario con la maxi sosta di tre settimane ideale per far lavorare un nuovo tecnico. In generale si sta tornando ai vecchi tempo in cui il calcio italiano era un calcio di presidenti e dirigenti impazienti di scaricare sugli allenatori anche i propri fallimenti.