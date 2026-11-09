Da un libro a un K-drama di successo: CJ ENM racconta come si trasformano le storie coreane

Come si sceglie una storia da trasformare in una serie televisiva? E quanto può cambiare senza perdere la propria identità? In esclusiva a Panorama, i team di CJ ENM raccontano il lavoro dietro gli adattamenti di Marry My Husband, Work Later, Drink Now e altre produzioni, tra scrittori emergenti, mercati internazionali e nuove strategie narrative.

Una donna che scopre il tradimento del marito e della sua migliore amica, muore e riceve una seconda possibilità per cambiare il proprio destino. È il punto di partenza di Marry My Husband, una storia nata come romanzo digitale e diventata uno dei casi più interessanti della capacità dell’industria culturale sudcoreana di trasformare un’opera scritta in un prodotto audiovisivo destinato al mercato internazionale. Prima un K-drama di sedici episodi, trasmesso nel 2024, poi una seconda trasposizione televisiva realizzata per il Giappone, composta da dieci puntate e sviluppata attraverso un lavoro di riscrittura che non si è limitato a cambiare gli attori, la lingua o la durata del racconto. Perché una stessa storia può conservare i personaggi, i conflitti e il proprio nucleo narrativo, ma richiedere una costruzione completamente differente quando deve raggiungere un pubblico abituato ad altri ritmi, ad altre convenzioni e perfino ad altri modi di rappresentare le emozioni.

È uno dei casi attraverso i quali CJ ENM, tra i protagonisti dell’industria audiovisiva sudcoreana, ha scelto di raccontare a Panorama che cosa avvenga realmente quando un romanzo, una web novel o un webtoon vengono selezionati per diventare una serie televisiva, un film o un nuovo progetto destinato a un mercato straniero. Le risposte, raccolte in esclusiva attraverso i team dedicati alla formazione dei nuovi autori, all’acquisizione e all’adattamento delle proprietà intellettuali e alla strategia internazionale dei contenuti, permettono di osservare un processo che raramente viene raccontato con la stessa attenzione riservata ai risultati delle piattaforme di streaming.

Dietro una produzione di successo, infatti, esiste una catena di decisioni che comincia molto prima della scelta del cast o della distribuzione internazionale. Una storia deve essere individuata, valutata, acquistata, sviluppata e adattata alle caratteristiche di un linguaggio differente, attraverso un lavoro che coinvolge autori, sceneggiatori, produttori e professionisti dei diritti. E quando il materiale di partenza possiede già un pubblico, come accade frequentemente nel caso delle web novel e dei webtoon, la questione diventa ancora più delicata: come trasformare ciò che i lettori hanno amato senza perdere proprio gli elementi che hanno contribuito al suo successo?

La domanda attraversa una parte importante dell’industria culturale coreana contemporanea, nella quale romanzi, fumetti digitali, cinema e televisione dialogano attraverso modalità produttive sempre più articolate. Ma raccontare questa trasformazione significa anche evitare una semplificazione: non ogni K-drama nasce da un libro, non ogni webtoon può essere considerato letteratura in senso stretto e non tutte le opere scritte possiedono caratteristiche che le rendono immediatamente adatte allo schermo.

Il vero elemento comune è piuttosto il lavoro sulle storie, sulla loro capacità di cambiare forma e sulla possibilità di raggiungere pubblici differenti senza cancellare completamente l’identità dell’opera originale.

Marry My Husband: la stessa storia, due modi di raccontare le emozioni

Il percorso di Marry My Husband permette di comprendere quanto il passaggio da un mercato all’altro possa modificare anche gli elementi apparentemente più stabili di una narrazione.

La serie coreana, interpretata da Park Min-young e Na In-woo, si sviluppa attraverso una struttura nella quale la vendetta, il riscatto personale e la possibilità di correggere gli errori del passato costituiscono i principali motori dell’azione. La versione giapponese, arrivata su Prime Video nel giugno 2025 con Fuka Koshiba e Takeru Satoh, riparte dallo stesso materiale narrativo, ma costruisce una nuova interpretazione della vicenda.

CJ ENM spiega che il potenziale del progetto per entrambi i mercati era stato individuato fin dalle prime fasi, considerando la forza dei personaggi e la capacità della storia di raggiungere spettatori internazionali. La produzione coreana è stata completata per prima, mentre lo sviluppo della versione giapponese ha richiesto un confronto specifico con le sensibilità narrative del pubblico locale.

«Pur mantenendo intatti i personaggi fondamentali, abbiamo adattato con attenzione il racconto a una struttura familiare agli spettatori locali», spiegano i responsabili delle acquisizioni e degli adattamenti. «Non si è trattato semplicemente di ridurre la durata: abbiamo dedicato grande attenzione all’introduzione di elementi che risultassero naturali e capaci di entrare in risonanza con il pubblico giapponese».

Il passaggio da sedici a dieci episodi costituisce dunque soltanto la conseguenza più visibile di una trasformazione più profonda.

Secondo i responsabili della strategia internazionale, la versione coreana ha privilegiato una narrazione più diretta, costruita attorno alla gratificazione immediata dello spettatore, alla catarsi e al ritmo della vendetta, mentre quella giapponese ha scelto di approfondire maggiormente le relazioni interpersonali, la psicologia e le sfumature emotive.

Tra gli esempi indicati dall’azienda compare una scelta narrativa particolarmente interessante: l’introduzione dell’idea della vita della protagonista come un copione teatrale, nel quale una donna che non è mai stata al centro della propria esistenza ottiene finalmente la possibilità di diventarne la protagonista. Cambia anche il modo di rappresentare il conflitto. CJ ENM descrive, tra le soluzioni adottate nella versione giapponese, una scena in cui marito, moglie e amante si ritrovano seduti a bere il tè, lasciando emergere la tensione attraverso una conversazione apparentemente composta, anziché attraverso uno scontro immediatamente esplosivo.

Non cambia necessariamente ciò che i personaggi desiderano o temono, ma il modo in cui quelle emozioni vengono espresse e rese riconoscibili allo spettatore.

Il progetto è stato pianificato congiuntamente da Sang-hwa Lee, chief producer del Global Content Production Team di CJ ENM, e Ja-young Son, chief producer di Studio Dragon, nell’ambito di una collaborazione che ha coinvolto anche professionisti giapponesi. Secondo i risultati comunicati dai produttori, la versione giapponese ha raggiunto la Top 10 globale di Prime Video, dopo aver conquistato una posizione di rilievo nelle classifiche della piattaforma in Giappone.

Il risultato commerciale, tuttavia, rappresenta soltanto una parte della storia. Il caso mostra come un’opera possa essere riconosciuta attraverso il proprio nucleo narrativo anche quando la sua costruzione cambia profondamente, e come l’adattamento internazionale non coincida necessariamente con la riproduzione di un successo già esistente.

La distinzione è importante: la produzione giapponese non nasce semplicemente come copia della serie coreana, ma come una nuova trasposizione del materiale letterario originale, sviluppata attraverso una collaborazione produttiva internazionale.

Prima della serie televisiva: come si riconosce una voce originale

Il processo che porta una storia sullo schermo non comincia necessariamente dall’acquisizione di un romanzo già pubblicato. L’industria audiovisiva sudcoreana investe anche sulla formazione di nuovi sceneggiatori e sulla ricerca di voci capaci di sviluppare contenuti originali.

È qui che entra in gioco O’PEN, il programma di CJ ENM dedicato alla scoperta e allo sviluppo di nuovi autori per l’audiovisivo, affiancato da un percorso destinato ai compositori. Avviato nel 2017 per gli sceneggiatori e ampliato l’anno successivo alla musica, il programma celebra nel 2026 il proprio decimo anniversario e, secondo i dati comunicati dall’azienda, ha contribuito alla formazione di 276 scrittori e 115 compositori.

Il criterio attraverso il quale vengono individuati i nuovi talenti è però ancora più interessante dei numeri, perché non coincide necessariamente con la ricerca di una sceneggiatura già perfetta o di un’idea immediatamente commerciabile.

«Quando individuiamo scrittori emergenti, guardiamo oltre il livello di perfezionamento di un’idea iniziale. Ci concentriamo piuttosto sulla possibilità che una storia ancora incompleta contenga qualcosa che soltanto quello specifico autore potrebbe raccontare: una prospettiva unica e una voce personale», spiega il team di O’PEN.

La distinzione è fondamentale. Una trama può essere sviluppata, corretta o rafforzata durante il processo creativo, mentre una visione del mondo autenticamente personale non può essere facilmente costruita a tavolino.

Per questo, secondo i responsabili del programma, l’attenzione dei selezionatori si concentra sul modo in cui un autore osserva i propri personaggi, affronta situazioni già conosciute e sviluppa il ritmo della narrazione. La selezione comprende diverse fasi e prevede valutazioni anonime dei testi, concepite per ridurre l’influenza di eventuali pregiudizi, mentre i colloqui finali vengono utilizzati per comprendere le intenzioni creative degli autori.

Il percorso di formazione comprende anche un Character Camp, durante il quale i partecipanti lavorano sull’osservazione di persone reali attraverso documentari e materiali di riferimento, e un programma di mentorship che permette loro di confrontarsi con sceneggiatori, registi e produttori già attivi nel settore.

«Il nostro obiettivo non è correggere la storia di uno scrittore per adattarla allo stampo di O’PEN, ma aiutarlo a scoprire i propri punti di forza e di debolezza, così che possa crescere autonomamente», sottolinea il team.

Il passaggio dalla formazione alla produzione avviene attraverso il cosiddetto Biz-Matching, che mette in relazione gli autori con le società interessate ai loro progetti. Soltanto dopo la firma di un contratto comincia il lavoro specifico di sviluppo per lo schermo, in collaborazione con il produttore incaricato.

CJ ENM non ha fornito dettagli sulle revisioni creative di singoli progetti sviluppati attraverso questo percorso, ma il meccanismo permette comunque di comprendere un aspetto importante dell’industria culturale coreana: prima della produzione e della distribuzione esiste un investimento nella scrittura, nel riconoscimento del talento e nella costruzione delle condizioni necessarie affinché una voce originale possa trovare il proprio pubblico.

Per conquistare il mondo una storia deve diventare meno coreana?

Il successo internazionale dei K-drama ha alimentato un interrogativo ricorrente: quanto devono essere adattate le storie coreane per raggiungere spettatori che non conoscono la lingua, la storia o le convenzioni sociali della Corea del Sud?

Per i responsabili di O’PEN la risposta parte da un principio preciso, che mette in discussione l’idea secondo la quale una narrazione debba necessariamente rinunciare a una parte della propria identità culturale per essere compresa all’estero.

«Non crediamo che sia necessario ridurre gli elementi coreani per rendere una storia globale. Al contrario, pensiamo che le storie capaci di entrare in risonanza con il pubblico di tutto il mondo nascano spesso dai luoghi, dalle persone e dalle culture che i loro creatori conoscono meglio».

La differenza, secondo il team, non riguarda il numero di riferimenti culturali presenti in un’opera, ma la capacità di rendere comprensibili le emozioni e i conflitti che la attraversano. Famiglia, amore, competizione, desiderio, perdita e crescita costituiscono esperienze condivise da società differenti, ma assumono forme particolari a seconda dei contesti nei quali vengono vissute.

Per questo gli sceneggiatori non vengono invitati, nelle prime fasi creative, a modificare le proprie storie sulla base della possibilità che funzionino all’estero. La priorità rimane quella di sviluppare il racconto che desiderano realizzare, mentre gli interrogativi relativi alla comprensibilità internazionale emergono successivamente.

Uno spettatore che non conosce quel contesto riuscirà a comprendere le emozioni del personaggio? È possibile raccontare un conflitto senza interrompere continuamente la narrazione per spiegare ogni riferimento culturale? Sono domande che possono influenzare lo sviluppo di un progetto, ma che, almeno nell’impostazione descritta da O’PEN, non dovrebbero trasformarsi in un processo di cancellazione delle sue caratteristiche originali.

«La narrazione globale non consiste nell’eliminare gli elementi coreani, ma nel prendere una storia radicata in uno specifico contesto culturale coreano e permettere a persone di altre culture di collegarla alle proprie esperienze».

È una posizione che assume un significato particolare in un momento in cui la distribuzione internazionale delle piattaforme ha ampliato enormemente la circolazione dei contenuti audiovisivi, ma ha anche moltiplicato le aspettative commerciali legate alla capacità di un prodotto di funzionare in Paesi differenti.

La sfida, almeno nelle intenzioni dichiarate dall’azienda, non è quindi rendere una storia meno coreana, ma individuare il modo più efficace per permettere al pubblico straniero di entrare in relazione con ciò che racconta.

Come si decide quale libro o webtoon meriti di diventare un K-drama

Quando il materiale di partenza esiste già, il processo cambia.

Un romanzo, una web novel o un webtoon possono possedere una trama compiuta, personaggi già conosciuti e una comunità di lettori che ha sviluppato aspettative precise sul modo in cui quella storia dovrebbe essere rappresentata.

Secondo i responsabili delle acquisizioni e degli adattamenti di CJ ENM, il criterio attraverso il quale viene valutata un’opera dipende innanzitutto dal formato audiovisivo nel quale potrebbe essere trasformata.

Per una serie televisiva, l’elemento centrale è la capacità dei personaggi di creare un legame duraturo con lo spettatore, perché il pubblico deve essere interessato a seguirne l’evoluzione episodio dopo episodio. Nel cinema, dove il racconto si concentra in una durata generalmente molto inferiore, assumono maggiore importanza l’intensità della progressione narrativa e la capacità di mantenere il coinvolgimento all’interno di un arco temporale più breve.

Partire da una storia che ha già raggiunto un pubblico offre il vantaggio di lavorare su una struttura narrativa della quale è stata sperimentata la capacità di attrazione. Ma introduce anche una difficoltà: ogni lettore ha immaginato i personaggi in maniera personale, attribuendo loro volti, gesti e caratteristiche che una trasposizione audiovisiva non potrà necessariamente riprodurre.

È uno dei paradossi degli adattamenti. Più un’opera è amata, più la sua trasformazione rischia di generare interpretazioni divergenti, perché non esiste un’unica immagine del libro condivisa da tutti coloro che lo hanno letto.

La questione diventa ancora più complessa quando il materiale originale possiede una struttura poco compatibile con la durata richiesta da una serie televisiva.

Work Later, Drink Now: quando adattare significa aggiungere, non tagliare

Il caso di Work Later, Drink Now mostra quanto l’adattamento possa richiedere interventi che non consistono semplicemente nella riduzione o nell’eliminazione di parti della storia originale.

Il webtoon dal quale nasce la serie racconta la quotidianità di tre donne che affrontano la stanchezza delle giornate attraverso incontri, bevande e cibo. La struttura episodica dell’opera, spiega CJ ENM, avrebbe prodotto una trasposizione letterale composta da puntate di circa cinque minuti, insufficienti per il formato televisivo scelto.

La soluzione è stata ampliare le storie personali delle protagoniste, approfondirne il passato e sviluppare elementi narrativi che nel webtoon occupavano uno spazio relativamente limitato.

«Abbiamo arricchito le storie personali di ciascun personaggio, spostando l’attenzione principale dall’enfasi originale sulle bevande e sul cibo verso una maggiore empatia e una più profonda possibilità di identificazione da parte degli spettatori», spiegano i responsabili degli adattamenti.

La trasformazione non ha riguardato soltanto la quantità di materiale narrativo, ma il centro emotivo del racconto. Ciò che nell’opera originale rappresentava soprattutto il ritmo della quotidianità è diventato il punto di partenza per esplorare le esperienze personali delle protagoniste e il rapporto tra le loro vite.

Il caso suggerisce che adattare non significhi necessariamente sottrarre. Può voler dire aggiungere, sviluppare e ricostruire, individuando gli elementi che permettono alla stessa storia di funzionare attraverso un linguaggio differente.

Una sequenza efficace in un webtoon non possiede necessariamente la durata o la costruzione drammatica richiesta da un episodio televisivo. Allo stesso modo, una narrazione costruita attraverso i pensieri di un personaggio può richiedere immagini, dialoghi o situazioni che non esistevano nell’opera originale.

La fedeltà, dunque, non può essere misurata soltanto contando le scene riprodotte.

Gli autori originali e il diritto di cambiare una storia

Ma quando un’opera viene trasformata, quale spazio rimane a chi l’ha scritta?

È una delle questioni più delicate dell’intero processo, soprattutto in un sistema nel quale i diritti di adattamento possono essere negoziati con società differenti e nel quale una stessa proprietà intellettuale può attraversare più produzioni e più mercati.

CJ ENM chiarisce che il coinvolgimento degli autori originali varia in base ai contratti e agli accordi raggiunti tra le parti. Non esiste quindi un unico modello attraverso il quale stabilire quanto uno scrittore possa partecipare alle decisioni creative relative alla trasposizione della propria opera.

Secondo l’azienda, il lavoro parte generalmente dal riconoscimento del valore della storia originale e dal rispetto per i suoi temi fondamentali. Quando emergono divergenze tra le interpretazioni dell’autore e quelle dei professionisti incaricati dell’adattamento, il confronto dovrebbe permettere di individuare quali modifiche siano necessarie per il nuovo formato.

Ma questa risposta lascia aperto un interrogativo importante: il rispetto creativo dichiarato dai produttori non coincide necessariamente con un potere decisionale equivalente per tutti gli autori.

La possibilità di intervenire su una sceneggiatura, approvare una modifica o partecipare allo sviluppo di un personaggio dipende infatti dalle condizioni negoziate, dalla posizione contrattuale del titolare dei diritti e dall’organizzazione specifica della produzione.

È un aspetto che merita attenzione proprio mentre il valore economico delle storie originali cresce e le possibilità di trasformarle in film, serie televisive o nuovi prodotti digitali si moltiplicano.

Dal film al webtoon: una storia può vivere anche quindici anni dopo

Un altro caso raccontato da CJ ENM mostra come una proprietà intellettuale possa attraversare il tempo e cambiare progressivamente forma.

Spooky in Love, nato nel 2011 come film, è tornato nel 2026 attraverso una serie televisiva di dodici episodi, per poi espandersi ulteriormente con un webtoon e iniziative offline. È un percorso diverso da quello di Marry My Husband, perché non parte da un romanzo o da un fumetto digitale, ma permette di osservare il funzionamento di una strategia transmediale nella quale il racconto originario viene continuamente reinterpretato.

Il film del 2011, che secondo i dati comunicati dall’azienda aveva attirato circa 3,1 milioni di spettatori nelle sale coreane, combinava elementi horror e sentimentali attraverso la storia di una donna capace di vedere i fantasmi.

Quindici anni dopo, CJ ENM ha conservato il nucleo dell’idea originale, ma lo ha ricostruito attraverso nuovi personaggi, dinamiche sentimentali e situazioni narrative pensate per un pubblico contemporaneo. La serie ha registrato, secondo l’azienda, un picco di ascolti dell’8,3 per cento durante il decimo episodio ed è rimasta per quattro settimane nella Top 10 globale Netflix dedicata alle serie non in lingua inglese, secondo la rilevazione diffusa nell’agosto 2026.

L’espansione è proseguita attraverso un webtoon che sviluppa ulteriormente alcune relazioni e storie dei personaggi, adattandole alla costruzione visiva e al ritmo dello scorrimento verticale, mentre un pop-up store a Seoul ha trasformato la proprietà intellettuale in un’esperienza accessibile anche al di fuori dello schermo.

L’interesse del caso non consiste soltanto nella possibilità di prolungare commercialmente la vita di un titolo. Mostra come le trasformazioni dei linguaggi e delle abitudini del pubblico possano modificare le condizioni nelle quali una storia viene raccontata, rendendo possibile una nuova interpretazione di un materiale che, al momento della sua prima uscita, apparteneva a un contesto produttivo profondamente diverso.

Il successo di una serie fa davvero vendere più libri?

Il rapporto tra adattamenti audiovisivi e opere originali apre infine una questione particolarmente interessante per il mercato editoriale.

Il successo internazionale di un K-drama può spingere gli spettatori a cercare il libro o il webtoon dal quale è nato? E quanto è possibile misurare questo fenomeno?

La risposta di CJ ENM introduce una distinzione importante tra ciò che l’industria audiovisiva osserva e ciò che è effettivamente in grado di documentare.

Il gruppo spiega di non ricevere direttamente i dati sulle vendite dei romanzi o sulle letture dei webtoon dai rispettivi titolari dei diritti, perché la sua attività principale riguarda la produzione audiovisiva. Sostiene tuttavia che il successo di un adattamento possa favorire un aumento dell’interesse verso l’opera originale, soprattutto quando una storia raggiunge pubblici internazionali che non la conoscevano.

È una valutazione plausibile, ma non equivale alla disponibilità di una misurazione precisa. Senza dati editoriali comparabili, non è possibile stabilire quanto un determinato successo televisivo abbia effettivamente aumentato le vendite di un romanzo o ampliato i lettori di un webtoon.

L’azienda sottolinea comunque l’importanza delle collaborazioni con editori e piattaforme attraverso campagne congiunte, iniziative rivolte ai fan delle opere originali e attività promozionali pensate per mettere in relazione pubblici differenti.

Il passaggio dalla pagina allo schermo può quindi diventare un processo circolare. Una storia scritta viene selezionata per una trasposizione, la serie raggiunge nuovi spettatori e una parte di quel pubblico può tornare a cercare l’opera iniziale, entrando in relazione con una versione del racconto che possiede caratteristiche proprie.

Ma non è un risultato automatico, né un rapporto che possa essere spiegato soltanto attraverso le classifiche delle piattaforme.

Che cosa rimane della storia originale quando cambia il linguaggio

Il percorso raccontato da CJ ENM attraversa alcune delle trasformazioni più importanti dell’industria culturale sudcoreana: la ricerca di nuove voci narrative, il rapporto tra autori e produttori, la valorizzazione delle proprietà intellettuali e la possibilità che uno stesso racconto venga adattato più volte per pubblici differenti.

Ma al centro rimane una questione che riguarda la scrittura prima ancora della distribuzione internazionale.

Quali elementi rendono una storia riconoscibile anche quando cambia forma? Sono i personaggi, la successione degli avvenimenti, il ritmo del racconto, il mondo nel quale si svolge oppure le emozioni che produce in chi la incontra?

La risposta non può essere identica per tutte le opere. Un romanzo costruito attorno alla voce interiore di un personaggio presenta difficoltà differenti rispetto a un webtoon dalla struttura episodica, così come una sceneggiatura originale nasce con possibilità espressive diverse da quelle di un racconto scritto per essere letto.

La trasformazione in immagini comporta necessariamente scelte creative, rinunce e nuove interpretazioni. Ciò che viene conservato non è sempre ciò che appare più visibile, e ciò che viene modificato non coincide necessariamente con una perdita.

La crescita internazionale dei contenuti coreani rende questo processo particolarmente interessante, perché le storie non attraversano più soltanto il confine tra un libro e una serie televisiva, ma possono incontrare mercati, lingue e sistemi produttivi differenti, continuando a essere riscritte e reinterpretate.

Il caso di Marry My Husband mostra come una stessa premessa possa trovare espressioni diverse in Corea e in Giappone; quello di Work Later, Drink Now racconta la necessità di ricostruire una narrazione per adattarla a una durata differente; Spooky in Love dimostra come anche il passare del tempo possa modificare il linguaggio attraverso il quale una storia continua a vivere.

E il lavoro di O’PEN ricorda che, prima dell’acquisto dei diritti, degli accordi di distribuzione e delle classifiche internazionali, esiste una domanda più difficile da trasformare in un dato commerciale: come riconoscere qualcosa che soltanto uno specifico autore avrebbe potuto raccontare?

È proprio da questa domanda che il viaggio dalla pagina allo schermo dovrebbe continuare a partire.

Perché una storia può diventare un film, una serie, un webtoon o un fenomeno internazionale, ma la sua possibilità di sopravvivere a ogni trasformazione dipende, prima di tutto, dalla forza dell’idea che qualcuno ha avuto il coraggio di scrivere.