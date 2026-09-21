Var spento e regole di Orsato: tutti gli errori arbitrali della Serie A 2026/2027

Decide l’arbitro in campo, centrale nel suo ruolo e nei pieni poteri da esercitare. Il Var confinato a strumento da utilizzare solo in casi eccezionali, possibilmente mai. L’esasperazione del concetto del calcio che non è la Playstation, parole pronunciate dal capo fischietti della Uefa, Roberto Rosetti, salvo essere smentite dai numeri visto che nell’ultima stagione la Champions League ha avuto percentuali di revisioni al video uguali se non superiori al resto delle leghe top d’Europa, Inghilterra esclusa.

Lo sbarco di Daniele Orsato alla guida della CAN nell’anno dopo la fine dell’era Rocchi ha cambiato le regole per il calcio italiano. In meglio o in peggio? Il bilancio andrà tracciato a fine stagione, ma alcune riflessioni si possono fare anche in corso d’opera aprendo un osservatorio su quanto stia costando in termini di errori (quelli evidenti a tutti) il nuovo corso arbitrale.

La premessa è che l’enorme beneficio sulla fluidità del gioco e sull’aumento del tempo effettivo dipende direttamente dalle novità inserite dall’Ifab con il Mondiale: conteggio alla rovescia e niente tempi morti per rimesse dal fondo, laterali e sostituzioni oltre alla ‘punizione’ di lasciare in inferiorità la propria squadra in caso di interruzioni per infortuni che non meritavano lo stop del gioco. Strumenti non a disposizione di arbitri e designatori fino al 30 giugno scorso, dunque esiti (positivi) non attribuibili a nessun metodo o scelta di soglia per fischiare o no.

Anche perché le statistiche svelano anche altri aspetti che è bene tenere a mente per valutare l’operato della squadra arbitrale di Orsato in questo campionato. Ad esempio, la media dei falli fischiati nei cinque anni dell’era Rocchi – spesso indicata come eccessiva e distante dagli standard europei – è stata di 24,13 a partita (dato su 1.900 match). Quella del campionato 2025/2026, la più alta del quinquennio, ha toccato i 25,24. Dopo la 5° giornata dell’attuale Serie A siamo a 22,66: meno, ma in maniera statisticamente irrilevante.

E’ altrettanto incontestabile che il piglio decisionista con cui gli arbitri governano le partite abbia ridotto all’osso la voglia dei giocatori di protestare, si vedono meno capannelli, e anche di accentuare le conseguenze di contatti robusti ma considerabili di gioco. E gli errori? In attesa che si torni alla trasparenza di un canale comunicativo per spiegare le proprie decisioni (Open Var o altro, non si può tornare indietro) la sensazione è che siano spariti anche gli errori. Non è così. Ecco l’elenco delle decisioni chiare prese in maniera errata in campo e non emendate al Var. Giornata per giornata. Evitando gli episodi senza possibilità di revisione da protocollo o quelli di natura soggettiva e aperta a valutazioni.

Errori arbitrali 1° giornata Serie A

Genoa-Napoli 0-2 (Di Bello – Manganiello/Meraviglia): Gol De Bruyne viziato da spinta su Vazquez (No OFR)

(Di Bello – Manganiello/Meraviglia): Gol De Bruyne viziato da spinta su Vazquez (No OFR) Torino-Milan 1-2 (Zufferli – Mazzoleni/Santoro): Fallo di mano di Vlasic su cross Cissé (No OFR)

(Zufferli – Mazzoleni/Santoro): Fallo di mano di Vlasic su cross Cissé (No OFR) Roma-Fiorentina 4-0 (Marcenaro – Abisso/Giua): Manata Hermoso su Mastantono avvio APP 1° gol (no OFR)

Errori arbitrali 2° giornata Serie A

Fiorentina-Frosinone 0-3 (Collu – Prontera/Ghersini): Sgambetto Dragusin su Monterisi non sanzionato (no OFR)

(Collu – Prontera/Ghersini): Sgambetto Dragusin su Monterisi non sanzionato (no OFR) Fiorentina-Frosinone 0-3 (Collu – Prontera/Ghersini): Doppia manata (pugno) Jimenez su Bracaglia (no OFR)

Errori arbitrali 3° giornata Serie A

Cagliari-Lecce 1-0 (Sacchi – Piccinini/Mazzoleni): Sgambetto Gagliardini su N’Dri a tempo scaduto (no OFR)

(Sacchi – Piccinini/Mazzoleni): Sgambetto Gagliardini su N’Dri a tempo scaduto (no OFR) Juventus-Milan 1-1 (Mariani – Fabbri/Camplone): Step on foot De Winter su Kolo Muani avvio APP 1° gol (no OFR)

Errori arbitrali 4° giornata Serie A

Como-Parma 2-1 (Mucera – Giua/Mazzoleni): Duro intervento Caqueret su Britschgi, solo ammonito (no OFR)

Errori arbitrali 5° giornata Serie A