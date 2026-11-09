Dopo le Midterm, Trump e l’incognita della Corte Suprema

Da gennaio, il Senato sarà a maggioranza dem: il che vuol dire che avrà la possibilità di bloccare eventuali nomine di Trump al massimo organo giudiziario statunitense

La Rubrica - Outside the Beltway: cronache e analisi di politica Usa

Le ultime elezioni di metà mandato hanno rappresentato una netta vittoria per il Partito democratico. L’Asinello ha infatti conquistato sia la Camera che il Senato. Una situazione che, come è noto, ha reso Donald Trump un’anatra zoppa. In particolare, controllando la camera alta, i democratici avranno la possibilità di bloccare le nomine, da parte del presidente, di ministri e giudici: tali designazioni devono infatti essere necessariamente ratificate dal Senato. Ebbene, questa situazione potrebbe avere delle implicazioni soprattutto sul futuro della Corte Suprema degli Stati Uniti.

Al momento, il massimo organo giudiziario americano conta sei togati di nomina repubblicana e tre di nomina dem. Dei nove complessivi, tre giudici sono stati designati dallo stesso Trump durante il suo primo mandato presidenziale: Neil Gorsuch nel 2017, Brett Kavanaugh nel 2018 ed Amy Coney Barrett nel 2020. Adesso, la riconquista del Senato da parte dei dem potrebbe portare a una svolta. Due giudici di nomina repubblicana, Clarence Thomas e Samuel Alito, sono entrambi ultrasettantenni. In particolare, Alito ha anche alcuni problemi di salute.

L’incubo del ribaltone e la tutela a vita dei togati

Se dovessero lasciare l’incarico per qualche ragione tra gennaio 2027 e gennaio 2029, i repubblicani non avrebbero la maggioranza al Senato per ratificare una loro sostituzione da parte di Trump. Tutto questo, senza trascurare che, con i numeri rimediati dall’Asinello alla camera alta alle ultime Midterm, per il Grand Old Party sarà difficile riconquistare questo ramo del Congresso tra due anni. Si tratta di un quadro complessivo che potrebbe portare a un deciso rimescolamento degli equilibri in seno alla Corte Suprema. Tra l’altro, sia Thomas, nominato da George H. W. Bush nel 1991, sia Alito, nominato da George W. Bush nel 2005, si sono spesso schierati a favore dell’amministrazione Trump in alcuni casi giudiziari decisivi. Ebbene, almeno per ora, nessuno dei due sembra intenzionato a lasciare l’incarico. E, ricordiamolo, i supremi giudici, negli Stati Uniti, godono dell’inamovibilità, oltreché dell’intangibilità del trattamento economico (possono eventualmente essere rimossi soltanto per impeachment).

La finestra di sessanta giorni e il precedente di Ruth Ginsburg

E il punto, per Trump, è proprio questo. Il nuovo Congresso si insedierà infatti a gennaio. Questo significa che, per i prossimi due mesi, il Senato resterà con la maggioranza attuale, che è repubblicana. Nel mondo conservatore statunitense c’è quindi chi auspicherebbe un passo indietro di Alito e Thomas, proprio per permettere al presidente americano di nominare due nuovi togati più giovani, approfittando del fatto che la camera alta è ancora controllata dal Partito repubblicano. Accadde una dinamica simile, a sinistra, quando, nel 2014, alcuni settori del mondo progressista misero sotto pressione il giudice di nomina dem, Ruth Ginsburg, affinché si dimettesse, permettendo a Barack Obama, che si avvicinava ormai alla fine del secondo mandato, di nominare un togato più giovane. La Ginsburg tuttavia rifiutò e mantenne l’incarico fino alla morte, avvenuta nel 2020.