In Brasile vince Norris, poi Verstappen. Quinto Antonelli, Ferrari da incubo

A Interlagois vince Lando Norris con la Mc Laren, ma i riflettori sono tutti per Max Verstappen, secondo dietro il pilota inglese ma autore di una straordinaria rimonta dopo essere partito dall’ultima fila. Alla partenza Kimi Antonelli ha bruciato Norris e si è messo davanti a tutti, mentre Hamilton e Verstappen si scatenavano nella rimonta, e Leclerc invece registrava un’altra partenza infelice. Il colpo di scena è arrivato dopo il primo pit stop quando Russell si è girato e si è ritrovato terzo mentre Antonelli ha iniziato ad accusare problemi sulla sua macchina ed è stato passato prima Norris, poi da Hadjar e Verstappen. A tredici giri dalla fine la pioggia costringe i piloti a rientrare ai box, tutti scelgono le intermedie e Antonelli lascia spazio a Russell che ha più velocità. E intanto le Ferrari? Un’altra domenica da dimenticare per le macchine di Maranello con Charles Leclerc che chiude al settimo posto (poi diventato ottavo per una penalizzazione di cinque secondi) e Lewis Hamilton al nono. E meno male che alla vigilia il team principal Vasseur si era detto ottimista sottolineando la facilità di sorpassi nel circuito di Interlagos.

Ferrari da incubo

La Ferrari si perde una volta di più sotto l’acqua: la Rossa non ha ritmo (ed era chiaro sin dalle prove libere) e con le intermedie va ancora peggio. Lewis Hamilton parte con un capolavoro di bravura che lo porta dalla ventesima posizione alla nona in quattro curve, ma non ha il guizzo per risalire ulteriormente la corrente. Buon per il britannico che nella parte centrale della gara la pista è da slick, aspetto che gli permette quantomeno di puntare alla settima piazza. E l’avrebbe anche raggiunta, se si fosse fermato ai box per montare le gomme intermedie quando la pioggia torna battente su Interlagos. Hamilton, però, tira dritto malgrado il richiamo del muretto, resta fuori un giro in più con le soft e va in testacosa poco prima del traguardo. Alla fine arriva una nona posizione che racconta benissimo sia l’attuale dimensione della Ferrari sia il caos che regna a Maranello. La settima posizione a portata di Hamilton è preda di Charles Leclerc, nettamente più ordinato e continuo rispetto al compagno ma comunque a oltre un minuto dal leader. Un’umiliazione per tutta la squadra. Nel post-gara, poi, Leclerc è stato penalizzato di cinque secondi per un contatto con Liam Lawson. Il monegasco, dunque, è scivolato in ottava posizione.

Costruttori e secondo posto

Nella classifica piloti alle spalle del già campione del mondo Kimi Antonelli per il secondo posto si consolida la posizione di Max Verstappen che con 279 punti aumenta il vantaggio su Russell (262), Hamilton (261) e Leclerc (251). La Mercedes conquista invece matematicamente il titolo costruttori con 652 punti, la Ferrari è a 512, la Red Bull a 415 e la Mc Laren a 398.