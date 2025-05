Conte resta a Napoli, il capolavoro di De Laurentiis

Antonio Conte resta al Napoli. L’artefice del quarto scudetto della storia partenopea ha deciso di cedere alla corte di Aurelio De Laurentiis: nessun divorzio dopo la festa. Conte resta e guiderà i partenopei nella Champions League e nella difficile operazione di conferma tricolore.

L’annuncio lo ha dato De Laurentiis usando i social network dopo un giovedì 29 maggio intenso. I due si sono incontrati per tirare le somme a qualche ora di distanza dal vertice romano e hanno capito che c’erano i margini per andare avanti insieme.

Come De Laurentiis ha convinto Conte a restare al Napoli

Che il finale potesse essere diverso da come era stato disegnato lungo tutta la secondo parte della stagione, quella dei mal di pancia nascosti poco e male dal tecnico, si era capito già nelle ore della festa per il tricolore.

ADL ha rovesciato sul tavolo di Conte fatti e non parole, a cominciare dall’accordo ormai fatto con il centrocampista belga De Bruyne. E’ solo l’inizio di un mercato che si annuncia intenso per il Napoli: non meno di 150 milioni di euro che si aggiungono alla stessa cifra spesa un’estate fa, sotto la regia di Conte che avrà un ruolo centrale difficile da replicare altrove.

i nomi? L’attaccante David strappato alla concorrenza delle big italiane ed europee, Frattesi corteggiato da mesi e in possibile uscita dall’Inter, un esterno e almeno un difensore. L’idea è costruire una rosa più ricca e profonda per andare all’assalto anche dell’Europa.

Conte resta al Napoli, Juventus in difficoltà

La mossa di De Laurentiis ottiene tanti risultati insieme, non solo quello di garantire ai campioni d’Italia stabilità tecnica. Di sicuro entusiasma il popolo napoletano che aveva accettato l’idea del divorzio ma che sperava di poter trattenere l’uomo dello scudetto con cui si è creato un feeling particolare.

Non ultimo, ecco l’effetto collaterale di aver messo in crisi i piani della Juventus che attendeva Conte per ripartire. Non sarà così e ora alla Continassa dovranno, in fretta, pensare a un piano B che non sia solo la conferma di Tudor. Non sarà facile, con in mezzo anche le fatiche del Mondiale per Club.

