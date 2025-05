Il Napoli ha conquistato il quarto scudetto della sua storia. Decisiva la vittoria nell’ultima giornata, in casa, contro il Cagliari: tricolore per i partenopei, rammarico dell’Inter che è passata a Como senza, però, riuscire nel sorpasso sulla capolista. E’ stata una giornata e una notte di emozioni e gioia quella dei tifosi napoletani: la festa è cominciata anche prima del fischio d’inizio del signor La Penna, per le strade e per i vicoli di una città che ha respirato il successo gustandoselo minuto per minuto. Poi, al triplice fischio che ha chiuso la stagione, anche la scaramanzia è stata messa da parte.

Napoli scudetto, le immagini della festa