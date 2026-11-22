Il gran premio più pazzo dell’anno con continui cambiamenti al vertice dall’inizio alla fine premia Max Verstappen che vince con la sua Red Bull davanti alle due Mc Laren di Norris e Piastri e alla Mercedes di Kimi Antonelli. Il neo campione del mondo è stato in lizza per la vittoria fino all’ultimo giro ma mentre si preparava all’assalto a Verstappen ha accusato un notevole calo di energia ed è stato così superato dalle due Mc Laren che gli hanno negato il podio. Ma con il titolo mondiale già in tasca la delusione per Antonelli è stata relativa, anche se il bolognese sognava di ottenere a Las Vegas la decima vittoria della stagione.

Ferrari nel caos

Dopo il pessimo sabato delle prove libere Charles Leclerc e Lewis Hamilton sono stati protagonisti di un altro brutto episodio in pista a dimostrazione che la rivalità tra i due all’interno del team sta creando grossi problemi al monegasco che continua ad avere atteggiamenti assurdi in pista nei confronti del compagno di squadra. Stavolta Leclerc nel tentativo di superare Hamilton lo ha addirittura mandato in testa coda compromettendo il risultato di entrambe le monoposto di Maranello, in un momento in cui dai box gli avevano detto di aspegttare. Le Rosse avrebbero potuto tranquillamente chiudere al quinto e al sesto posto e invece dopo l’incidente Hamilton ha chiuso settimo e Leclerc decimo perchè costretto a scontare una penalità di dieci secondi che gli è stata comminata dalla Federazione Internazionale proprio per aver comportato l’incidente del compagno di squadra. L’episodio ha mandato su tutte le furie il team principal della Ferrari Frank Vasseur: “È semplicemente inaccettabile. È un po’ lo stesso messaggio che avevamo dato in Messico: bisogna pensare alle persone che lavorano a Maranello, al team, agli azionisti, agli sponsor. Avevamo comunicato a Charles di non superare, perché in quella fase, se superi le macchine davanti, poi vieni passato dagli altri. Bisogna fare la propria gara. Charles ha chiaramente commesso un errore che penalizza pesantemente il team e questo comportamento è totalmente inaccettabile. Sono più che arrabbiato, perché il messaggio era stato chiaro dopo il Messico e ne avevamo parlato tutti insieme in Brasile. Anche oggi, mentre stavano lottando l’uno contro l’altro, abbiamo detto loro di pensare al team. E il risultato è quello che abbiamo visto. È estremamente frustrante per tutti noi”. Vasseur ha escluso che che alla base dell’incidente ci siano problemi di comunicazione all’interno della squadra: “Il messaggio era molto chiaro. Alla fine non sono io a guidare la macchina e non sono gli ingegneri di pista a farlo. Abbiamo dato il messaggio che dovevamo dare ed era cristallino. Non è una questione di comunicazione. Eravamo stati molto aperti e molto chiari dopo il Messico, lo siamo stati anche oggi”.