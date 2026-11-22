Per ristrutturare un appartamento di 80 metri quadrati servono 60mila euro. Una cifra (dati Homingo) che pesa su chi eredita una casa da rimettere a posto e le case datate in Italia sono davvero tante. Per l’Istat, nel Censimento permanente 2021, quasi 20 milioni di abitazioni, il 56,3% di un totale di oltre 35 milioni, risultano costruite tra il 1961 e il 2000. Con la Legge di Bilancio 2027 che propone di confermare i bonus casa, la domanda è una: meglio ristrutturare o vendere quando si eredita una casa da rimettere a nuovo?

Quanto costa ristrutturare una casa ereditata: i conti per 80 metri quadri

Secondo Homingo, azienda che compra e rinnova case, servono in media 750 euro per ogni metro quadro. Per 80 mq il conto è di circa 60mila euro, cifra a cui vanno sommati eventuali costi extra. Ai soldi si aggiunge il tempo. In media i lavori durano da 4 a 5 mesi e, in quel periodo, si anticipano le spese mentre la casa non si può abitare e nemmeno vendere.

Bonus ristrutturazioni 2027: cosa prevede la manovra

Se non cambia nulla, per le spese sostenute nel 2027 lo sconto fiscale scenderebbe al 36% sulla prima casa e al 30% sugli altri immobili. La Manovra, ora all’esame del Parlamento, propone invece di lasciare le percentuali di oggi: il 50% per l’abitazione principale e il 36% per gli altri immobili, seconde case comprese. Finché il testo non sarà approvato, la conferma non è definitiva. Se passa, una casa ereditata che non diventa abitazione principale avrebbe diritto al 36%. Su 60mila euro di spese ammesse, la detrazione fiscale sarebbe di 21.600 euro. Non si recupera subito: le quote sono dieci annuali e il tetto di spesa è di 96mila euro per ogni appartamento, quindi 2.160 euro l’anno. Se l’erede va a vivere nella casa e ci sono i requisiti, l’aliquota sale al 50%: 30mila euro in dieci anni, 3mila l’anno. Il conto regge solo se i requisiti ci sono e se ogni anno c’è abbastanza imposta da cui detrarre la quota.

Tasse sulla casa ereditata: successione, IMU e vendita

Ereditare ha dei costi. La successione. Per coniuge e figli l’imposta di successione è del 4%, ma solo sopra la franchigia, cioè la soglia sotto cui non si paga, che è di un milione di euro a testa. Nella maggior parte dei casi, quindi, non si versa imposta di successione. Restano però due imposte sul valore catastale della casa, ipotecaria e catastale: il 2% e l’1%, con un minimo di 200 euro ciascuna. Per i fratelli l’aliquota sale al 6% e la franchigia scende a 100mila euro per erede. IMU. Finché la casa resta di proprietà c’è l’imposta comunale. Se diventa abitazione principale dell’erede è esente, salvo che si tratti di una casa di lusso. Altrimenti si paga l’aliquota ordinaria. Vendita. Chi sceglie di vendere ha un vantaggio: le case ricevute per successione non generano plusvalenza tassabile, cioè non si paga imposta sul guadagno, nemmeno se si vende entro cinque anni.

Ristrutturare o vendere? Quattro domande per decidere

Ristrutturare o vendere? Il dubbio si complica se gli eredi sono più d’uno, se la casa è lontana da dove si vive o se i lavori da fare sono tanti. Per Andrea Vendola, CEO di Homingo, conta anche chi ha i soldi da anticipare e il tempo per occuparsi del cantiere. Prima di decidere conviene porsi quattro domande. Ci sono i soldi per anticipare i lavori? Lo sconto fiscale arriva in dieci anni, mentre le fatture vanno pagate subito. Quanto tempo si può dedicare al cantiere? Imprese e pratiche tecniche richiedono attenzione per mesi, soprattutto se la casa è in un’altra città. Gli eredi sono tutti d’accordo e quanto vale la casa prima e dopo i lavori? Una stima aiuta a capire se la differenza di prezzo copre spese e tempi. Insomma, non esiste una risposta valida per tutti, prima di decidere bisogna fare i conti.