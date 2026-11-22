Vendite in ripresa, nuovi lettori portatili e cofanetti da collezione: perché il compact disc riconquista spazio e pubblico

Il cd aveva smesso di essere moderno molto prima di diventare antico. Per questo negli ultimi anni ha galleggiato nella terra di nessuno dove finiscono gli oggetti troppo recenti per meritare nostalgia e troppo ingombranti per sopravvivere all’onda della musica liquida. Gli scaffali si svuotavano, i computer perdevano il lettore, le auto pure, il vinile si prendeva la parte del grande seduttore. Al compact disc restavano le custodie incrinate e la fama di tecnologia di passaggio. Oggi, contro ogni previsione, quel piccolo specchio torna a riflettere qualcosa di noi: il desiderio di dare alla musica un posto, un peso, un confine. Un disco da scegliere, un libretto da sfogliare, un lettore da lasciare in vista. Nella società dell’accesso illimitato, anche una custodia di plastica può diventare una dichiarazione d’indipendenza.

Sviluppato da Philips e Sony, il cd debutta nei negozi in Giappone il primo ottobre 1982; in Europa arriva nel 1983. Alla presentazione della nuova tecnologia, a Salisburgo, il 15 aprile 1981, il leggendario direttore d’orchestra, Herbert von Karajan lo aveva salutato così: «È un progresso tecnologico paragonabile al passaggio dalle lampade a gas alla luce elettrica». Quarant’anni dopo, il cd, nato come simbolo della rivoluzione digitale, è diventato un rifugio per difendersi dalla frenesia compulsiva dello streaming.

Sono i dati a dare consistenza a questa tesi. Secondo IFPI (la Federazione Internazionale dell’Industria Fonografica), nel 2025 i ricavi mondiali dei cd sono cresciuti del 3,7% dopo anni di inesorabile declino. Ma il dato più clamoroso è un altro ancora: negli Stati Uniti, nel primo semestre 2026, le vendite dei cd registrano un aumento del 16% per un totale di 16,3 milioni di copie (la fonte è Luminate, la più importante azienda al mondo per la raccolta dei dati statistici sull’entertainment). In Italia, secondo FIMI, nel 2025 il business del cd è aumentato del 15,1%. Una tendenza a crescere che prosegue anche nell’anno in corso con un giro d’affari da 11 milioni di euro.

La rinascita del compact mostra i suoi effetti anche nelle grandi catene di distribuzione internazionali (come la britannica John Lewis) che hanno registrato impennate fino al 74% delle vendite di lettori. Non solo da tavolo, ma anche portatili. Accanto agli storici Discman (l’equivalente del Walkman, che invece utilizzavano le cassette) recuperati dall’usato, marchi come FiiO e Shanling riportano il lettore portatile nel presente: batterie ricaricabili e, in alcune versioni, Bluetooth per collegare cuffie e diffusori senza fili.

Il lettore cd si aggiorna, ma riporta in uso alcune antiche abitudini: scegliere due o tre dischi prima di un viaggio, controllare che siano nelle custodie giuste, sfogliare il libretto mentre parte la prima traccia. Chi è cresciuto negli anni Novanta e Duemila conosce la scena; per un ragazzo abituato allo streaming può essere una scoperta. Scegliere un album significa anche decidere di passarci del tempo. E avere un apparecchio per ascoltarlo rende più facile lasciare lo smartphone altrove, senza trasformare ogni canzone nell’occasione per controllare qualcos’altro.

La rivincita del cd passa però anche dal conto alla cassa. Congedato troppo in fretta, il dischetto conserva un argomento convincente per chi vuole comprare musica. Un vinile, a livello mondiale, costa il doppio o poco più di un cd. In Gran Bretagna, The Guardian indica circa 35 sterline per un vinile e 12 per un cd: quasi il triplo.

C’è poi il fenomeno dei cd-biblioteca: il 6 novembre è uscito The Rolling Thunder Revue: The 1976 Live Recordings di Bob Dylan: 39 cd, 381 tracce, di cui 371 inedite, per raccontare in tutte le sue sfaccettature un intero tour. I Can’t Give Everything Away (2002–2016) raccoglie l’ultima stagione di David Bowie, con rarità e concerti. E, infine, Carnaval de Luz, l’ultimo album degli U2: la versione deluxe in tre cd riunisce il nuovo album e gli Ep Days of Ash ed Easter Lily, con un libretto di venti pagine. Così il cofanetto invita a entrare nel laboratorio dell’artista e la musica diventa anche un’opera editoriale, da sfogliare e conservare. Non solo: anche Il K-pop ha dato un contributo importante nel trasformare il compact disc in un oggetto da collezione con versioni multiple, libri fotografici, poster, photo card e figurine degli idoli. In questo specifico caso il cd certifica un’appartenenza, anche quando le canzoni si ascoltano online: si compra per sentirsi parte di una comunità.

Il collezionismo dei fan racconta però anche un desiderio più ampio: scegliere che cosa trattenere, in un tempo che ci abitua a passare subito oltre. Cd, vinili, quotidiani e magazine cartacei conservano una forma, una voce, un posto nella nostra vita; lo scroll infinito appiattisce notizie, canzoni e pubblicità nello stesso flusso e quasi niente ha il tempo di diventare memoria. Il vero lusso, oggi, è decidere che cosa non lasciare scorrere. Dare tempo a un disco, tornare su una pagina, conservare qualcosa che continui a parlarci anche quando ha smesso di essere una novità.