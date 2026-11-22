Il caso Garlasco continua a muoversi su più fronti giudiziari, mentre attorno all’omicidio di Chiara Poggi emergono nuovi interrogativi sulla gestione delle indagini, sulla circolazione di documenti investigativi e sui rapporti economici che accompagnarono la prima archiviazione della posizione di Andrea Sempio. La Procura di Pavia ha ascoltato nuovi testimoni nell’inchiesta parallela sui presunti accordi illeciti, l’ex avvocato Massimo Lovati è tornato al centro delle polemiche per le sue dichiarazioni e la difesa di Alberto Stasi si prepara a chiedere la revisione della condanna definitiva. Sullo sfondo resta una situazione giudiziaria particolarmente complessa: due uomini coinvolti in procedimenti distinti per lo stesso omicidio, uno già condannato e l’altro destinatario di una richiesta di rinvio a giudizio.

A rendere ancora più delicato il quadro è il fatto che le nuove verifiche non riguardano soltanto la ricostruzione dell’aggressione avvenuta nella villetta di via Pascoli, ma anche le modalità con cui, nel 2017, vennero valutati gli elementi raccolti su Sempio. Un’inchiesta che chiama in causa il funzionamento degli accertamenti giudiziari e che potrebbe contribuire a chiarire passaggi rimasti controversi per quasi vent’anni, senza che questo significhi, almeno per il momento, poter riscrivere le responsabilità accertate con una sentenza definitiva.

I soldi della famiglia Sempio e le nuove audizioni in Procura

Uno dei capitoli più delicati riguarda i pagamenti effettuati dalla famiglia Sempio durante la prima indagine sul figlio Andrea, conclusa con l’archiviazione della sua posizione. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la destinazione di quelle somme e di verificare se si sia trattato esclusivamente di compensi professionali oppure se dietro alcuni passaggi possano essersi verificati comportamenti illeciti finalizzati a influenzare l’attività investigativa.

Per approfondire queste circostanze, i magistrati pavesi hanno ascoltato l’avvocato Simone Grassi, già difensore di Andrea Sempio, l’ex carabiniere Giuseppe Spoto, che aveva partecipato al lavoro sulle intercettazioni, e Massimo Lovati, altro ex legale del trentottenne. Tutti sono stati convocati come persone informate sui fatti, una posizione che deve essere tenuta distinta da quella di chi risulta indagato.

Particolarmente rilevante è stata l’audizione di Spoto, chiamato a chiarire come vennero gestite le conversazioni intercettate nell’ambito dell’inchiesta originaria. Il suo avvocato, Emilio Marco Casali, ha ricordato che il lavoro aveva riguardato circa 470 registrazioni e ha fatto riferimento alla rapidità con cui l’allora procuratore aggiunto Mario Venditti chiedeva di procedere. Il difensore ha tuttavia escluso che il suo assistito abbia deliberatamente omesso la trascrizione di conversazioni ritenute importanti, sostenendo che il materiale ascoltato fosse stato riportato e che spettasse ai magistrati valutare eventuali ulteriori approfondimenti.

È proprio la gestione delle intercettazioni a rappresentare uno dei punti più sensibili della nuova ricostruzione. Stabilire quali conversazioni fossero disponibili, come vennero selezionate e quali decisioni furono assunte sulla prosecuzione degli accertamenti potrebbe aiutare a comprendere le ragioni di alcune scelte investigative. Resta però da distinguere una possibile valutazione incompleta da un comportamento intenzionalmente illecito, distinzione che soltanto gli accertamenti giudiziari potranno eventualmente chiarire.

Lovati e i 15mila euro in contanti: le spiegazioni davanti ai magistrati

L’audizione di Massimo Lovati ha riportato l’attenzione sui compensi versati agli avvocati che assistevano Sempio. L’ex difensore ha confermato di avere ricevuto 15mila euro in contanti, precisando che si trattava della propria quota di una somma complessiva di 45mila euro incassata dai tre professionisti coinvolti nella difesa.

Secondo la sua versione, il denaro rappresentava il pagamento delle prestazioni legali e non avrebbe avuto alcuna destinazione illecita. Lovati ha respinto l’ipotesi che quelle somme potessero essere state utilizzate per condizionare l’attività della polizia giudiziaria, difendendo la correttezza dei rapporti intrattenuti con la famiglia Sempio.

Al termine dell’audizione, l’avvocato è tornato anche a formulare una previsione sul futuro del caso, sostenendo che Alberto Stasi finirà per ottenere la revisione della propria posizione mentre Andrea Sempio verrà prosciolto. Si tratta, naturalmente, di una valutazione personale, non sostenuta da alcuna decisione giudiziaria che abbia già determinato un simile esito.

A sollevare ulteriori interrogativi sono state le parole del suo legale Fabrizio Gallo, che ha prospettato l’esistenza di un diverso procedimento e di possibili ulteriori iscrizioni nel registro degli indagati. Le dichiarazioni, tuttavia, non equivalgono a una conferma ufficiale della Procura né consentono di attribuire responsabilità a persone la cui posizione processuale non sia stata formalmente chiarita.

Il punto centrale rimane quindi la ricostruzione dei flussi economici, perché il pagamento di una parcella, anche in contanti, non dimostra di per sé alcuna condotta illecita. Per sostenere un’ipotesi accusatoria occorrono elementi capaci di collegare concretamente il denaro a un comportamento contrario ai doveri d’ufficio o ad altre condotte penalmente rilevanti.

Lo scontro sulle carte della difesa Stasi

Un altro fronte riguarda la provenienza di alcuni documenti utilizzati durante la prima indagine su Andrea Sempio. Al centro della discussione sono finite le consulenze commissionate dalla difesa di Alberto Stasi e la relazione realizzata dall’agenzia investigativa SKP, materiali sui quali sono state fornite ricostruzioni differenti.

Massimo Lovati ha riferito di avere ottenuto parte della documentazione attraverso propri contatti personali, ma le sue dichiarazioni sulla provenienza degli atti hanno provocato la reazione di Gian Luigi Tizzoni, storico legale della famiglia Poggi.

Tizzoni ha negato di avere consegnato all’ex difensore di Sempio la relazione SKP, contestando quella che considera una nuova versione dei fatti. Ha inoltre precisato di avere acquisito legittimamente alcuni documenti nell’ambito della propria attività professionale, sostenendo che non si trattasse di atti coperti da segreto e richiamando la diversa provenienza della documentazione investigativa.

La questione è delicata perché riguarda non soltanto chi abbia avuto accesso ai materiali, ma anche quando ciò sia avvenuto e attraverso quali canali. L’eventuale disponibilità di una consulenza prima della sua formale acquisizione da parte degli interessati potrebbe assumere rilievo nella ricostruzione della precedente attività difensiva, senza che il semplice possesso di un documento permetta automaticamente di ipotizzare un illecito.

Lo scontro tra i due avvocati si inserisce in un clima già segnato da accuse reciproche e da un contenzioso giudiziario per diffamazione che coinvolge anche Alessandro De Giuseppe, inviato delle Iene. Tizzoni continua a difendere l’operato della famiglia Poggi e dei suoi rappresentanti, ribadendo che gli elementi emersi nella nuova inchiesta non hanno modificato la convinzione dei familiari sulla responsabilità di Alberto Stasi.

Andrea Sempio e le 24 fonti di prova della Procura

Mentre proseguono gli approfondimenti sulla prima archiviazione, la posizione di Andrea Sempio resta al centro del procedimento principale. La Procura di Pavia ha chiesto il suo rinvio a giudizio per l’omicidio di Chiara Poggi e ha indicato 24 fonti di prova a sostegno dell’accusa, comprendenti testimonianze, intercettazioni, consulenze tecniche e altri atti investigativi.

Tra gli elementi richiamati compare anche la testimonianza di Marco Poggi, fratello della vittima e amico di Sempio, insieme a dichiarazioni rese dallo stesso indagato nell’ambito delle precedenti indagini e a documentazione scientifica acquisita dagli investigatori.

La presenza di queste fonti non significa che la responsabilità di Sempio sia stata dimostrata. La richiesta di rinvio a giudizio rappresenta la conclusione della valutazione accusatoria della Procura, mentre sarà il giudice dell’udienza preliminare a stabilire se vi siano le condizioni per celebrare un processo. La difesa, rappresentata dagli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, contesta la ricostruzione dei magistrati e continua a sostenere l’estraneità del proprio assistito all’omicidio.

Sempio ha descritto l’appuntamento davanti al giudice come uno dei passaggi più importanti della propria vita, spiegando di essere impegnato nello studio degli atti e di voler finalmente affrontare il confronto giudiziario. Ha inoltre attribuito alle iniziative della difesa Stasi un ruolo significativo nella riapertura delle indagini, una lettura contestata dai legali del condannato.

Antonio De Rensis e Giada Bocellari hanno infatti sottolineato che l’attuale impianto accusatorio è stato costruito dagli investigatori e dai pubblici ministeri, richiamando il fatto che nell’elenco delle fonti di prova indicate dalla Procura non figurano consulenze commissionate dalla difesa di Stasi. Una precisazione che evidenzia la distanza tra le due ricostruzioni, ma che non risolve il confronto sul significato dei nuovi elementi acquisiti.

La revisione della condanna di Alberto Stasi e il doppio percorso giudiziario

L’altro grande nodo è rappresentato dalla revisione del processo ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva a sedici anni di reclusione per l’omicidio della fidanzata e attualmente impegnato a completare l’espiazione della pena attraverso le misure previste dall’ordinamento.

I suoi difensori stanno lavorando alla richiesta da presentare alla Corte d’Appello di Brescia, con l’obiettivo di ottenere un nuovo esame della condanna sulla base di elementi che ritengono capaci di mettere in discussione la ricostruzione giudiziaria consolidata. Nonostante le anticipazioni circolate sul possibile deposito, Giada Bocellari ha invitato a non trasformare l’attesa in una corsa alle scadenze, chiarendo che l’istanza verrà presentata soltanto quando il collegio difensivo riterrà completato il lavoro.

La prudenza è legata anche alla natura eccezionale della situazione. Da una parte esiste una condanna definitiva che attribuisce a Stasi la responsabilità dell’omicidio; dall’altra, una Procura ritiene di poter sostenere in giudizio l’accusa nei confronti di Sempio per quello stesso delitto. Due percorsi giuridici differenti, destinati a incrociarsi e a sollevare questioni complesse sull’eventuale compatibilità delle rispettive decisioni.

La difesa di Sempio ha già prospettato la possibilità di chiedere la sospensione del procedimento in attesa degli sviluppi della revisione, oppure di sollevare una questione di legittimità costituzionale. Il problema, però, non è ancora stato risolto da un giudice e non esiste alcun automatismo che consenta di considerare superata la condanna di Stasi per effetto della sola richiesta di rinvio a giudizio di un’altra persona.

La famiglia Poggi, dal canto suo, continua a ritenere fondata la sentenza definitiva e guarda con scetticismo agli elementi sui quali potrebbe basarsi la revisione. Una posizione che rende evidente quanto la nuova fase giudiziaria sia destinata a svilupparsi attraverso un confronto particolarmente serrato tra accusa, difese e parte civile.

Il mistero della telefonata precedente all’allarme per la morte di Chiara

Nel dibattito sulle prime indagini è tornata anche una circostanza controversa: la possibilità che alcuni carabinieri fossero stati informati della morte di Chiara Poggi prima della telefonata con cui Alberto Stasi chiese l’intervento dei soccorsi.

Secondo una ricostruzione tornata all’attenzione pubblica, una comunicazione sarebbe arrivata in caserma a Vigevano circa cinquanta minuti prima dell’allarme ufficiale al 118. Si tratta, tuttavia, di una circostanza ancora da verificare, per la quale non risultano accertati né l’effettivo contenuto della presunta telefonata né l’identità di chi l’avrebbe ricevuta.

A intervenire è stato Roberto Pennini, ex maresciallo dei carabinieri, che ha respinto le ricostruzioni nelle quali il suo nome è stato associato a quella comunicazione e ha precisato di non essere stato in servizio nel momento indicato. Pennini ha inoltre ricostruito alcuni aspetti del primo intervento nella villetta, soffermandosi sulle modalità di accesso all’abitazione, sull’impiego dei dispositivi di protezione e sulle verifiche effettuate nell’immediatezza del ritrovamento del corpo.

Sono dichiarazioni che riaccendono l’attenzione sulla conservazione della scena del crimine e sull’affidabilità delle operazioni compiute nelle prime ore, ma che non possono essere trattate come la dimostrazione di un allarme precedente o di un’alterazione intenzionale delle prove.

Garlasco, cosa resta ancora da chiarire

La vicenda giudiziaria nata dall’omicidio di Chiara Poggi ha ormai raggiunto un punto nel quale la ricerca della verità si confronta con due problemi distinti: stabilire chi abbia materialmente commesso il delitto e comprendere se le indagini svolte nel corso degli anni siano state condotte correttamente.

Le nuove audizioni, le verifiche sui pagamenti, la discussione sulla provenienza delle consulenze e le iniziative processuali annunciate non costituiscono, prese singolarmente, una prova decisiva sulla responsabilità dell’omicidio. Possono però contribuire a chiarire come siano state formate, valutate e utilizzate le prove che hanno accompagnato una delle vicende giudiziarie più discusse d’Italia.

È su questa distinzione che si giocherà la fase successiva: l’accusa nei confronti di Andrea Sempio dovrà superare il vaglio giudiziario, la difesa di Alberto Stasi dovrà dimostrare l’esistenza dei presupposti necessari per una revisione e gli accertamenti sulle precedenti indagini dovranno stabilire se le anomalie contestate abbiano una reale rilevanza penale.

Al centro rimane Chiara Poggi, uccisa nella propria abitazione a ventisei anni, mentre attorno al suo omicidio continuano a intrecciarsi ricostruzioni investigative, sentenze definitive e nuove ipotesi ancora tutte da verificare.