Saranno i due migliori tennisti al mondo di questo momento a sfidarsi a Torino per il titolo di master delle Atp Finals: Carlos Alcaraz contro Aleksander Zverev. In assenza di Jannik Sinner che chissà quando tornerà in campo, è il meglio che il tennis in questo momento possa offrire. Le due semifinali hanno messo in mostra ancora una volta l’equilibrio, ma anche l’imprevedibilità di questo sport. Nel primo pomeriggio il match più bello della giornata con uno scatenato Ben Shelton che ha fatto di tutto contro Carlos Alcaraz, tutt’altro che condizionato dal recente infortunio alla coscia. L’americano e lo spagnolo hanno giocato su ritmi altissimi con percentuali di servizio incredibili e scambi che hanno entusiasmato il pubblico dell’Inalpi Arena. Due ore di gioco in cui non si sono risparmiati e tutto è stato deciso dal tie-break del terzo set al quale Alcaraz e Shelton sono arrivati in perfetta parità: un set per parte e 6-6 nel terzo. A spostare l’ago della bilancia verso lo spagnolo due errori di Shelton sul suo servizio, un mini break che Alcaraz ha sfruttato al meglio chiudendo il match con un passante da campione. Il ritorno dello spagnolo ai massimi livelli è la notizia più bella che esce da Torino per gli appassionati di tennis.

La regolarità di Zverev

Anche nel match tra Zverev e Medvedev c’è stato grande equilibrio, almeno nel primo set e fino al tie-break nel quale il tedesco si è imposto con un clamoroso 7-0 a suo favore, un dato in totale controtendenza rispetto a quello che si era visto fino a quel momento. Zverev ha costruito la sua vittoria sulla regolarità del servizio, un fondamentale che si è dimostrato l’arma vincente sulla velocissima superficie dell’Inalpi Arena. Medvedev ha giocato una partita di alto livello, ma come gli capita spesso, nel momento decisivo ha commesso errori inusuali per un giocatore del suo livello. Nel secondo set un doppio fallo nel settimo gioco regala a Zverev l’unico break dell’incontro e su quelle fondamenta il tedesco costruisce la sua vittoria. Gli basta gestire i suoi turni di servizio per chiudere 6-4 e prepararsi alla grande finale nella quale dovrà dimostrare che nel 2026 è lui il numero uno al mondo, come recita il ranking dell’Atp.