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A Interlagos pole di Norris, poi Antonelli. Verstappen e Hamilton dal fondo

A Interlagos pole di Norris, poi Antonelli. Verstappen e Hamilton dal fondo
I meccanici spingono la Mc Laren di Norris nel box per il diluvio
Mimmo Cugini
Mimmo Cugini
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Prove condizionate dal maltempo e dalle molte penalizzazioni che i piloti hanno deciso di giocarsi in questo gran premio sperando nella rimonta grazie alla pioggia

La pioggia e le penalizzazioni. E’ stata una giornata molto complicata a Interlagos dove le prove del gran premio del Brasile sono slittate di un’ora e mezzo per il maltempo e le condizioni atmosferiche molto variabili hanno condizionato le scelte dei team e dei piloti. Alla fine la pole position se l’è aggiudicata Lando Norris con la sua Mc Laren, il campione del mondo in carica ha preceduto George Russell con la Mercedes, ma il britannico sarà penalizzato di cinque posizioni per l’uso della power unit. Russell, pur sapendo di dover scontare la penalizzazione, ha fatto di tutto per ottenere la pole position e la soddisfazione gli è stata negata da un input arrivato dal team che gli ha chiesto di rallentare trovandosi dietro ad Albon. Equivoco da chiarire all’interno del team Mercedes, che per altro si ritrova in prima fila con Kimi Antonelli che è fresco di titolo di campione del ondo e vuole onorarlo nella terra di Ayrton Senna.

Le penalizzazioni

E’ una griglia anomala a causa delle penalizzazioni quella di Interlagos, ma non è un caso se Russell, Leclerc, Hamilton e Verstappen hanno deciso di scontarla in questa occasione. Le possibilità che anche durante il gran premio ci sia la pioggia possono favorire la rimonta di chi parte da dietro, soprattutto di chi come Max Verstappen e Lewis Hamilton ha dimostrato di sapersela cavare molto bene sul bagnato. Quindi .Russel da secondo a settimo, Leclerc da quarto a quattordicesimo, Hamilton in penultima fila, Verstappen e Perez in ultima.

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