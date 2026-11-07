Allarmi bomba sui voli in Europa, perché la paura di volare può arrivare all’improvviso

Allarmi bomba sui voli in Europa: perché aumenta la paura di volare, quanto è sicuro l’aereo e quali strategie aiutano a superare l’ansia

C’è una paura che non ha bisogno di manifestarsi durante un volo per diventare reale. A volte comincia molto prima, davanti allo schermo di uno smartphone, leggendo la notizia di un aereo costretto a cambiare rotta, di un allarme bomba scattato a bordo o di un velivolo scortato da caccia militari. Il viaggio non è ancora iniziato, il biglietto è già stato acquistato, magari si tratta di una tratta percorsa decine di volte senza particolari preoccupazioni. Eppure qualcosa cambia. Quello che fino al giorno prima era un gesto ordinario, prendere un aereo, diventa improvvisamente una possibilità da riconsiderare.

È uno degli effetti meno visibili dell’ondata di allarmi bomba che nei primi giorni di novembre ha interessato il traffico aereo europeo, riportando al centro dell’attenzione una paura tanto diffusa quanto difficile da controllare: quella di volare.

Secondo i dati comunicati da Eurocontrol il 7 novembre, sono stati 35 i voli interessati da minacce nelle giornate del 3, 5 e 6 novembre 2026. Alcuni aerei sono stati deviati verso aeroporti alternativi, altri sono stati scortati da velivoli militari, mentre passeggeri ed equipaggi hanno dovuto affrontare controlli straordinari. Le verifiche effettuate non hanno portato al ritrovamento di ordigni esplosivi.

A rendere ancora più inquietante la vicenda è arrivata, il 6 novembre, una presunta rivendicazione inviata via email ad alcune testate giornalistiche, accompagnata dalla minaccia di ulteriori attacchi contro i trasporti europei. L’autenticità del messaggio non è stata accertata e gli investigatori stanno lavorando per identificarne l’origine. Tra le ipotesi esaminate dai servizi europei compare anche quella di un’operazione riconducibile ad ambienti filorussi, ma non esistono al momento attribuzioni definitive.

La vicenda solleva così due questioni differenti, che finiscono per sovrapporsi nell’immaginario collettivo: quella della sicurezza del trasporto aereo e quella, altrettanto concreta sul piano psicologico, della percezione del rischio.

Perché gli allarmi bomba possono farci avere paura di volare

La paura di volare non nasce necessariamente da una precedente esperienza traumatica. Non serve aver affrontato una turbolenza particolarmente intensa, un atterraggio difficile o un problema tecnico per sviluppare un rapporto complicato con l’aereo. In alcuni casi basta che una possibilità fino a quel momento considerata remota diventi improvvisamente più presente nella propria mente.

Il cervello umano non valuta i pericoli esclusivamente attraverso i numeri. Le informazioni emotivamente più intense, soprattutto quando sono accompagnate da immagini, testimonianze e aggiornamenti continui, possono assumere un peso sproporzionato rispetto alla loro effettiva frequenza. È il meccanismo psicologico attraverso cui un evento facilmente ricordabile finisce per apparire anche più probabile.

Nel caso degli allarmi bomba, questa dinamica può essere particolarmente potente. Un passeggero che legge di diversi aerei coinvolti in una stessa settimana potrebbe cominciare a percepire una minaccia generalizzata, anche quando i fatti disponibili raccontano una situazione molto diversa. Il dato diffuso da Eurocontrol è significativo: il 6 novembre le segnalazioni hanno riguardato 14 voli su circa 29.550 collegamenti effettuati nella rete europea, pari allo 0,047% del traffico di quella giornata.

Il numero non misura il rischio di subire un attentato, ma aiuta a comprendere la distanza tra l’ampiezza della copertura mediatica e la quota di traffico effettivamente interessata dagli allarmi.

È proprio in questa distanza che può crescere l’ansia, perché la paura non dipende soltanto dalla probabilità che qualcosa accada, ma anche dalla gravità delle conseguenze immaginate e dalla sensazione di non poter intervenire per evitarle.

La paura di perdere il controllo è spesso più forte di quella di un incidente

La Cleveland Clinic descrive l’aerofobia, chiamata anche aviofobia, come una paura intensa del viaggio in aereo, che può manifestarsi in momenti diversi: durante la prenotazione, nei giorni precedenti alla partenza, al decollo oppure mentre il velivolo è già in quota.

Non tutte le persone che temono di volare hanno paura di un incidente. Per alcune il problema è l’altezza, per altre la turbolenza, per altre ancora la sensazione di essere chiuse in uno spazio dal quale non è possibile uscire liberamente. Esiste poi una componente particolarmente importante: la perdita di controllo.

In automobile, anche quando il rischio può essere maggiore, chi guida ha la sensazione di poter intervenire, rallentare, cambiare strada o fermarsi. Su un aereo questa possibilità viene completamente affidata ad altri. Il passeggero deve fidarsi del pilota, dell’equipaggio, dei sistemi di sicurezza e delle procedure, senza poter osservare direttamente tutto ciò che accade.

Gli allarmi bomba possono accentuare questa sensazione, perché introducono un elemento apparentemente imprevedibile all’interno di un sistema che viene percepito come altamente organizzato.

Il risultato può essere una forma di ansia anticipatoria: la persona non teme soltanto ciò che potrebbe accadere durante il viaggio, ma comincia a soffrire immaginandolo, talvolta giorni o settimane prima della partenza.

I sintomi possono comprendere tachicardia, sudorazione, nausea, tensione muscolare, vertigini e, nei casi più intensi, veri attacchi di panico. Reazioni fisiche che non dimostrano l’esistenza di un pericolo immediato, ma che possono risultare talmente intense da rendere difficile distinguere l’allarme del corpo dalla situazione esterna.

Quanto è sicuro volare oggi? I numeri oltre la paura

Per comprendere la sicurezza del trasporto aereo è necessario distinguere gli allarmi intenzionalmente provocati dai rischi operativi dell’aviazione.

Secondo l’Annual Safety Report 2025 pubblicato dalla International Air Transport Association (IATA) nel marzo 2026, nel corso dell’anno precedente sono stati effettuati circa 38,7 milioni di voli nel mondo, a fronte di 51 incidenti registrati, otto dei quali mortali. Il tasso complessivo è stato di 1,32 incidenti per milione di voli.

Sono numeri che non consentono di parlare di rischio inesistente, ma confermano quanto gli incidenti rimangano eventi rari rispetto all’enorme volume di collegamenti effettuati quotidianamente.

Le minacce di bomba delle ultime giornate appartengono a una categoria differente. Sono eventi che richiedono valutazioni e risposte da parte delle autorità competenti, indipendentemente dal fatto che si rivelino poi infondati. La deviazione di un volo, l’intervento delle forze dell’ordine o l’ispezione di un aeromobile rappresentano quindi l’applicazione di procedure precauzionali, non la prova che un attentato sia effettivamente in corso.

Questo non significa sottovalutare la gravità delle minacce. Al contrario, proprio la necessità di verificarle dimostra quanto la sicurezza aerea dipenda da una rete articolata di controlli, responsabilità e interventi coordinati.

Quando la paura diventa una fobia e cosa può aiutare davvero

Provare preoccupazione davanti a una notizia allarmante non significa automaticamente soffrire di aviofobia. Il confine diventa più importante quando l’ansia comincia a condizionare concretamente le scelte quotidiane: rinunciare a una vacanza, rifiutare una trasferta professionale, modificare completamente un itinerario pur di non salire su un aereo.

In questi casi, spiegano gli specialisti della Mayo Clinic, uno degli approcci più efficaci per le fobie specifiche è la terapia di esposizione, spesso inserita in un percorso di terapia cognitivo-comportamentale. Il trattamento permette di affrontare gradualmente le situazioni temute e di modificare il rapporto con i pensieri e le sensazioni che alimentano l’ansia.

Non si tratta di convincere una persona che non esista alcun rischio, né di obbligarla a prendere immediatamente un aereo. L’obiettivo è imparare a riconoscere la risposta di paura e a gestirla senza lasciare che determini automaticamente ogni decisione.

Per chi avverte una preoccupazione più contenuta, alcune strategie possono essere utili già prima della partenza. Informarsi attraverso fonti affidabili, evitando di controllare compulsivamente ogni aggiornamento allarmistico, può aiutare a mantenere una visione più proporzionata degli eventi. Conoscere le normali fasi del volo, parlare con il personale di cabina delle proprie preoccupazioni e ricorrere a tecniche di respirazione e rilassamento può contribuire a ridurre la tensione.

Anche il sonno e il consumo di sostanze stimolanti possono influenzare il livello di ansia. Al contrario, utilizzare alcol o farmaci sedativi senza indicazione medica per affrontare un volo non rappresenta una soluzione appropriata. Nei casi in cui la paura sia persistente o invalidante, è preferibile rivolgersi a uno specialista.

La paura può essere il vero effetto duraturo delle minacce

Le autorità europee stanno cercando di comprendere se gli allarmi degli ultimi giorni siano collegati tra loro e quale sia la loro origine. Tra le ipotesi prese in considerazione compare anche quella di un’azione di destabilizzazione, pensata per provocare disagi, impegnare risorse di sicurezza e compromettere la fiducia nelle infrastrutture civili.

In una simile strategia, se venisse confermata, la paura non sarebbe soltanto una conseguenza indiretta, ma potrebbe rappresentare una parte dell’obiettivo.

Perché un allarme infondato può concludersi senza alcun ordigno ritrovato e lasciare comunque qualcosa dietro di sé: voli persi, programmi modificati, persone spaventate e una sensazione di insicurezza destinata a sopravvivere alla notizia.

È questo il paradosso più difficile da affrontare. Un aereo può atterrare regolarmente, tutti i controlli possono concludersi con esito negativo e, nonostante questo, la paura di salire sul volo successivo può rimanere.

Comprendere la differenza tra una minaccia, un pericolo effettivamente accertato e la percezione individuale del rischio diventa allora essenziale. Non per negare la paura, ma per evitare che siano gli allarmi, anziché i fatti, a decidere quanto possiamo continuare a muoverci.