Pippo Baudo, i funerali in diretta minuto per minuto e foto per foto

Addio a Pippo Baudo, oggi l'ultimo saluto nella sua Militello in Val di Catania

Un’ovazione commossa ha accolto a mezzanotte l’arrivo a Militello in Val di Catania del carro funebre Maserati con la salma di Pippo Baudo. Centinaia di persone, radunate dietro le transenne, hanno accompagnato con un lungo applauso l’ingresso in paese dell’amatissimo presentatore, scomparso nei giorni scorsi. Il corteo si è fermato davanti alla chiesa di Santa Maria della Stella, dove questa mattina, dalle 9, è stata aperta la camera ardente. Oggi pomeriggio, alle ore 16, Militello ospiterà i funerali solenni, celebrati dal vescovo di Caltagirone, monsignor Calogero Peri, insieme al parroco Giuseppe Luparello. L’omelia sarà affidata a don Giuseppe Albanese, padre spirituale di Baudo. Tra le autorità attese, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi e il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.