mercoledì 20 agosto 2025

MENU

IL MAGAZINE DI
PANORAMA
Home » Attualità » Pippo Baudo, i funerali in diretta minuto per minuto e foto per foto

Pippo Baudo, i funerali in diretta minuto per minuto e foto per foto

Pippo Baudo, i funerali in diretta minuto per minuto e foto per foto
Chiara De Zuani
Chiara De Zuani
– Lettura: 0 minuti
Contenuti correlati:
Gallery

La grande folla a Militello. I vip che gli danno l’estremo saluto. La diretta (anche) in tv. Le esequie del grande presentatore sono il suo ultimo show: seguile con noi

Addio a Pippo Baudo, oggi l'ultimo saluto nella sua Militello in Val di Catania
Un’ovazione commossa ha accolto a mezzanotte l’arrivo a Militello in Val di Catania del carro funebre Maserati con la salma di Pippo Baudo. Centinaia di persone, radunate dietro le transenne, hanno accompagnato con un lungo applauso l’ingresso in paese dell’amatissimo presentatore, scomparso nei giorni scorsi. Il corteo si è fermato davanti alla chiesa di Santa Maria della Stella, dove questa mattina, dalle 9, è stata aperta la camera ardente. Oggi pomeriggio, alle ore 16, Militello ospiterà i funerali solenni, celebrati dal vescovo di Caltagirone, monsignor Calogero Peri, insieme al parroco Giuseppe Luparello. L’omelia sarà affidata a don Giuseppe Albanese, padre spirituale di Baudo. Tra le autorità attese, il presidente del Senato Ignazio La Russa, il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, il sottosegretario alla Cultura Gianmarco Mazzi e il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani.
La camera ardente di Pippo Baudo a Militello

A Militello, nella chiesa di Santa Maria della Stella, molti cittadini si recano alla camera ardente di Pippo Baudo per l’ultimo saluto al conduttore.

L'arrivo del feretro di Pippo Baudo a Militello in Val di Catania

Pippo Baudo, l’arrivo del feretro nella sua Militello

Pippo Baudo, al Teatro delle Vittorie la folla di vip e gente comune per l’ultimo saluto

Pippo Baudo, alla camera ardente tanti vip e una folla di gente comune

Pippo Baudo, la malattia e gli ultimi giorni del presentatore

Pippo Baudo, parla l’amico di una vita: «Vi racconto i suoi ultimi giorni»

Pippo Baudo, Heather Parisi pubblica un’intervista inedita: «Mi preoccupa l’idea di non esserci più. Vorrei tornare sotto forma di farfalla»

Quando Pippo Baudo parlava della sua morte con Heather Parisi

I funerali di Pippo Baudo, le ultime indicazioni prima di morire

Pippo Baudo, il funerale a Militello: lui l’avrebbe voluto così

 

© Riproduzione Riservata
,