Quando Pippo Baudo parlava della sua morte con Heather Parisi

Heather Parisi pubblica un’intervista inedita a Pippo Baudo, girata nel 2008: trentacinque minuti di confidenze tra amici tra risate, ricordi e riflessioni sulla televisione, la vita e la morte.

Un’intervista che sembra una confidenza tra amici, seduti sul divano, prende vita con un momento di ilarità: Pippo Baudo si toglie le scarpe e Heather Parisi, scatenata, gli bacia i piedi. «Chiedimi tutto quello che vuoi, come fossimo nel lettino dello psichiatra», esordisce Baudo, dando subito il tono intimo e spontaneo del dialogo.

Si tratta di trentacinque minuti di video inedito, risalenti al 2008, pubblicati solo oggi per onorare una promessa fatta dallo stesso Baudo. «Diciassette anni fa, nella quiete di casa, mi hai regalato un’intervista che custodisco nel cuore – ha scritto Parisi sui suoi canali social e su YouTube, dove è disponibile l’intervista integrale -. “Vorrei mi facessi un regalo”, mi dicesti con quel sorriso coinvolgente. “Quale?” chiesi curiosa. E tu, con la voce calda di chi sa parlare all’anima: “Tienila per un giorno lontano lontano”». Oggi, quel giorno è arrivato e Parisi sottolinea: «io sento solo un arrivederci», ricordando il ruolo di Baudo come talent scout che l’ha lanciata e scoperta insieme ad altri artisti.

Il dialogo tocca temi diversi: dal Festival di Sanremo alla televisione, dalle ansie per un mondo in conflitto fino alla riflessione sulla morte. Baudo confida: «Sarò molto egoista, ma mi preoccupa l’idea di non esserci più, di sparire, di non lasciare un segno, di non diventare un fiore, una palma». E alla curiosità di Parisi su cosa gli piacerebbe essere se tornasse, risponde: «Una farfalla, quelle belle colorate».

Sul panorama televisivo del periodo, Baudo non nasconde il suo giudizio critico: «Se mi piace la tv di oggi? No. La televisione devo vederla perché la faccio e devo vedere quello che fanno gli altri, ma tutto quello che vedo non mi interessa, non mi soddisfa. La trovo vecchia, stantia, volgare – dice -. C’è un protagonismo di gente che non è capace di fare nulla. Oggi, se scorri la televisione, ti annoi moltissimo».