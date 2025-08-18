Pippo Baudo, parla Katia Ricciarelli: «L’ultima volta ci siamo abbracciati e non abbiamo detto nulla»

“L’ultima volta l’ho visto nel 2019 all’Arena di Verona, non ci siamo detti una parola e ci siamo abbracciati”. Così Katia Ricciarelli, all’uscita dalla camera ardente per Pippo Baudo al Teatro delle Vittorie a Roma. “E’ stato molto toccante”, afferma Mara Venier. “Questa camera ardente, sobria ed elegante come avrebbe voluto lui. Lo stiamo omaggiando perché era giusto che fosse ricordato da tutti quelli che verranno a salutarlo”, afferma Roberto Sergio, direttore generale Rai.