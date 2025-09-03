Meghan Markle si gioca la carta dei figli: così prova a salvare la sua serie flop

Tra ascolti in caduta e critiche feroci, Meghan Markle gioca la carta dei figli: Archie e Lilibet compaiono sul set della sua serie per tentare di salvarla dal flop. Ma la strategia convince sempre meno (persino Harry).

Cosa fare quando le visualizzazioni calano a picco, le recensioni negative si moltiplicano e i rapporti con Netflix si fanno via via più gelidi? Semplice: basta chiedere a Meghan Markle. La duchessa di Sussex ha trovato il suo rimedio preferito: postare foto dei figli.

Così, per cercare di rianimare la seconda stagione di With Love, Meghan – che già profuma di ennesimo flop – ecco comparire Archie (6 anni) e Lilibet (4). Sempre di spalle, con i volti rigorosamente coperti, ma stavolta immortalati direttamente sul set. Un ciak in mano, un paio di cuffie giganti e persino la sedia da regista: l’immagine studiata alla perfezione del “dietro le quinte di famiglia”. Capelli rosso Harry ben in vista, tanto per non dimenticare la discendenza.

Il principe, però, fa solo una fugace apparizione in una foto accanto alla chef Clare Smyth, volto noto ai gourmet e responsabile del menù nuziale dei Sussex nel 2018.

Non è la prima volta che Meghan tira fuori l’asso “figli” quando serve un po’ di ossigeno mediatico. E non è la prima volta che la cosa scatena critiche: i media britannici parlano di «uso opportunistico» dei bambini. Il sospetto? Li mostra solo quando le fa comodo. E c’è chi sussurra che persino Harry non approvi: lui che ha costruito la propria fuga dalla Royal Family proprio sull’idea di proteggere Archie e Lilibet dai riflettori.

Ma per allinearsi al mood casalingo e “normale” della serie lifestyle realizzata con Netflix, Meghan sembra non farsi troppi scrupoli: basta nascondere i volti con qualche emoji, e il gioco è fatto.

C’è poi chi legge la mossa come una risposta a uno smacco ben preciso: la scorsa settimana l’uscita dei nuovi episodi di With Love, Meghan è stata completamente oscurata dall’annuncio del fidanzamento di Taylor Swift.

Il vero problema, però, resta che i nuovi otto episodi non stanno replicando i numeri della prima stagione, disponibili dallo scorso marzo. Netflix pare tutt’altro che soddisfatta: i contratti milionari di un tempo non esistono più, e l’ultimo accordo firmato dalla coppia è stato sì rinnovato, ma a cifre più modeste.

I progetti futuri di Meghan (se Netflix vorrà)

La duchessa, comunque, non demorde. Tra i progetti già in cantiere spunta un documentario su Diana previsto per il 2027, in concomitanza con il trentennale della sua morte. Sempre che, nel frattempo, Netflix non decida di tagliare corto, come già accaduto con altri progetti abortiti (serie animate e film che Meghan ha dovuto accantonare dopo mesi di lavorazione).

Insomma, se With Love, Meghan dovesse davvero naufragare, resta un piano B: Archie e Lilibet. Perché, almeno sui social, i figli – a differenza degli show – non conoscono flop.