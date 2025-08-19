Harry e Meghan in saldo su Netflix: lei rispolvera i fornelli, ma la ricetta sa di muffa

Sembrava la favola moderna di due ex reali pronti a conquistare Hollywood, invece si è trasformata in una partita a scacchi tutta in salita. Qualche settimana fa ci domandavamo se Meghan Markle avesse ormai perso l’occasione di vestire i panni della grande produttrice. All’epoca il rinnovo con Netflix era in bilico, e l’impressione generale era che i Sussex avessero sprecato la chance di dimostrare al mondo di poter costruire qualcosa di solido con le proprie mani, senza il sostegno di Buckingham Palace.

Poi, nel cuore dell’estate, la notizia è arrivata: Netflix ha rinnovato il contratto firmato nel 2020, ma con riserva. Altro che i favolosi 90 milioni di euro incassati alla prima firma: stavolta la cifra è ben più contenuta. Le testate americane e britanniche parlano di downgrade, mentre i detrattori della coppia – mai a corto di veleno – si sono spinti a definirlo addirittura una “umiliazione”.

Le cifre ufficiali non sono state rese note, ma il New York Times ha scritto che il nuovo accordo vale «una somma considerevolmente più bassa di quella percepita dalla coppia nel 2020». Non solo: Netflix ha imposto condizioni più rigide. Via l’esclusiva di distribuzione (che nel primo contratto era totale) e dentro la clausola del cosiddetto first look: ogni nuovo progetto dovrà prima passare al vaglio dei vertici della piattaforma, che avranno diritto di prelazione. Se rifiutano, Harry e Meghan potranno portarlo altrove. Insomma, da padroni di casa a ospiti che bussano educatamente alla porta.

Nel pacchetto di rinnovo rientra anche un investimento nel marchio As Ever, il brand di lifestyle e bevande lanciato da Meghan insieme al suo primo programma di cucina. Il comunicato ufficiale promette «nuovi prodotti a marchio As Ever e l’ideazione di progetti in linea con i valori condivisi tra Archewell Productions e Netflix».

Meghan ci riprova con la cucina (ma nessuno ha ancora digerito la prima stagione)

In attesa di scoprire se il contratto “ridimensionato” porterà frutti, Meghan scalda i fornelli televisivi. Il 26 agosto arriva infatti la seconda parte di With Love, Meghan, il suo show culinario comparso a marzo su Netflix. Al momento, è uno dei pochi progetti concretamente realizzati dalla coppia insieme alla docuserie Harry & Meghan.

Il format però non ha conquistato il pubblico: in molti hanno trovato l’atmosfera «rarefatta» e le ricette fin troppo banali. Persino Martha Stewart, indiscussa regina della cucina televisiva americana, non ha risparmiato la critica: «se non sai di cosa parli, meglio tirarsi indietro». Una stoccata che pesa.

Va detto che le nuove puntate non sono una vera seconda stagione, bensì un prosieguo degli episodi già girati lo scorso anno. E resta il dubbio: nel 2026 vedremo un terzo capitolo del programma? O il contratto appena rinnovato con Netflix rappresenta il tentativo disperato di un nuovo inizio per la duchessa in versione “magnate dell’intrattenimento”?

Se la qualità resterà quella della prima stagione, forse è meglio non scaldare troppo le pentole.