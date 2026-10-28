Inps, arriva Arianna: l’assistente digitale per pensioni, bonus e sussidi

Gratuita, senza registrazione e disponibile su sito e app: l’assistente virtuale dell’Inps aiuta a orientarsi tra oltre 400 prestazioni. Ecco come funziona e come usarla al meglio

«Ciao, sono Arianna, l’assistente digitale di INPS. Sono qui per aiutarti, di cosa hai bisogno?». Si presenta così la nuova assistente virtuale dell’Istituto, basata sull’intelligenza artificiale. Compare cliccando sull’icona del fumetto, sia sul portale Inps sia nell’app Inps Mobile, e aiuta a orientarsi tra oltre 400 prestazioni, dalle pensioni ai bonus, fino a indennità e sussidi

Come funziona Arianna, l’assistente virtuale dell’Inps

La differenza rispetto ai vecchi chatbot dell’Inps è nel modo di conversare. Non serve il linguaggio burocratico: si può scrivere come si parlerebbe a uno sportello, spiegando la propria situazione con parole di tutti i giorni. Arianna interpreta la richiesta e tiene conto di quanto detto in precedenza, così non bisogna ripetere le stesse informazioni. Se serve, fa domande di approfondimento per capire meglio il bisogno e indicare la strada più adatta. Sul fronte dell’affidabilità, l’Inps precisa che le risposte si basano solo su fonti validate dall’Istituto. Per questioni importanti, come una domanda di pensione, resta comunque una buona regola verificare i dettagli sulla pagina ufficiale della prestazione.

A cosa serve: pensioni, bonus, sussidi e domande

Il servizio copre i principali ambiti dell’Inps: pensioni e previdenza, lavoro, sostegni economici, sussidi e indennità, imprese e liberi professionisti. In pratica, Arianna può aiutare a capire a quali tutele e prestazioni si ha diritto, a scoprire i requisiti per una pensione o per un bonus e a farsi indicare la procedura online giusta per presentare una domanda.

Come usare Arianna sul sito Inps e sull’app: la guida con tutti i passaggi

Per usare Arianna non serve registrarsi né fare il login: il servizio è gratuito. Sul sito inps.it basta cliccare l’icona del fumetto, di solito in basso a destra, per aprire la finestra della chat e scrivere la domanda. Nell’app Inps Mobile, disponibile per Android e iOS, si può avviare la conversazione dalla home o dalla sezione dedicata all’assistenza. Per ottenere risposte più precise conviene:

scrivere frasi brevi;

fare una domanda alla volta;

evitare i tecnicismi;

usare i pulsanti di risposta rapida che l’assistente propone, perché aiutano a restringere subito il campo.

Arianna Inps: i risultati dei test e le novità in arrivo

Prima del lancio l’Inps ha misurato i risultati con gli utenti. Nei test, il 97% degli scenari di utilizzo si è concluso con esito positivo, 36,6 punti in più rispetto al servizio precedente. L’indice di soddisfazione ha raggiunto 4,5 su 5, con una crescita del 18,4%, e circa nove commenti su dieci sono risultati favorevoli. Il servizio sarà ampliato nei prossimi mesi. Tra le novità annunciate ci sono l’assistenza anche dopo l’accesso con le proprie credenziali, l’integrazione con altri servizi e simulatori dell’Istituto e un aiuto nella compilazione delle domande e nella gestione delle segnalazioni.