Diabete: la rivoluzione della puntura settimanale

Due principi attivi in un’unica iniezione settimanale: la combinazione di insulina e semaglutide ha ricevuto il parere positivo del comitato scientifico dell’EMA. Ecco come funziona, quali risultati sono stati valutati negli studi clinici e cosa cambia per i pazienti.

Cinquantadue iniezioni in un anno, una ogni settimana, invece di una terapia che può richiedere somministrazioni molto più frequenti. Per chi convive con il diabete di tipo 2, la differenza potrebbe non essere soltanto una questione di comodità, ma un modo per rendere più semplice una cura destinata a durare nel tempo. La novità arriva dall’Europa, dove il comitato scientifico dell’EMA ha espresso parere positivo sulla combinazione di insulina e semaglutide, due farmaci riuniti in un’unica formulazione settimanale. L’obiettivo è ambizioso: tenere sotto controllo la glicemia, agire anche sul peso corporeo e ridurre il carico quotidiano della terapia. Una prospettiva importante per una malattia cronica che richiede attenzione costante e nella quale la complessità delle cure può diventare un ostacolo.

Diabete, due farmaci in una sola iniezione

La nuova formulazione, sviluppata dalla casa farmaceutica Novo con il nome IcoSema, associa l’insulina icodec, che aiuta a controllare la glicemia, alla semaglutide, un farmaco che agisce sui meccanismi che regolano gli zuccheri nel sangue e contribuisce al controllo dell’appetito e del peso.

Il parere europeo rappresenta un passaggio importante, ma la disponibilità effettiva in Italia dipende dalle procedure di accesso nazionali. «La gestione del diabete di tipo 2 – spiega Francesco Giorgino, professore ordinario di Endocrinologia dell’Università di Bari Aldo Moro – non può oggi essere valutata esclusivamente attraverso il raggiungimento dei target glicemici. L’età crescente delle persone interessate e la frequente presenza di comorbidità cardiovascolari, renali, epatiche e di problemi legati al peso richiedono un approccio complessivo, orientato agli esiti clinici e all’esperienza quotidiana della persona. In questo quadro, la nuova combinazione assume rilievo perché associa in un’unica formulazione settimanale meccanismi d’azione complementari, con l’obiettivo di favorire il controllo glicemico e semplificare il trattamento».

Diabete di tipo 2, il problema delle cure tardive

In Italia oltre quattro milioni di adulti convivono con il diabete e più del 90 per cento dei casi riguarda il tipo 2. L’insulina rimane un pilastro del trattamento, ma l’avvio della terapia può essere ritardato per timore delle ipoglicemie, preoccupazione per l’aumento di peso e complessità degli schemi terapeutici. È il fenomeno dell’inerzia terapeutica: il ritardo nell’iniziare o intensificare le cure quando la malattia non è adeguatamente controllata. Se protratto, può compromettere il raggiungimento degli obiettivi terapeutici e aumentare il rischio di complicanze.

Una terapia più semplice potrebbe contribuire a superare alcune di queste barriere. Non elimina, tuttavia, la necessità di controlli periodici e di una cura personalizzata, costruita sulle condizioni cliniche della singola persona.

Gli studi clinici: glicemia, peso e ipoglicemie

La combinazione è stata valutata in quattro studi internazionali di fase avanzata, che hanno coinvolto oltre 3.000 adulti con diabete di tipo 2. Le sperimentazioni hanno esaminato efficacia e sicurezza in persone non adeguatamente controllate con insulina basale, farmaci della classe GLP-1 o antidiabetici orali.

Secondo i dati riportati dall’azienda, gli studi hanno raggiunto l’obiettivo principale relativo al controllo glicemico. Sono stati inoltre valutati gli effetti sul peso corporeo e sulla frequenza degli episodi di ipoglicemia.

Il numero delle somministrazioni è uno degli elementi più immediati della novità: 52 iniezioni all’anno. Il confronto con le altre terapie va però contestualizzato, perché la frequenza delle iniezioni varia in base al trattamento prescritto. Anche i risultati su peso e ipoglicemie devono essere letti alla luce dei singoli studi e delle caratteristiche dei pazienti. La sicurezza resta centrale. L’insulina può provocare ipoglicemia, mentre la semaglutide può causare effetti indesiderati, soprattutto gastrointestinali. La nuova formulazione non è quindi adatta indistintamente a tutte le persone con diabete.

Meno iniezioni, più qualità di vita?

Semplificare una cura significa anche provare a renderla più sostenibile nella vita quotidiana. Meno somministrazioni potrebbero favorire l’aderenza, ma questo beneficio dovrà essere valutato anche nella pratica clinica, oltre che negli studi controllati.

«Questa nuova opzione terapeutica si inserisce nell’evoluzione della gestione del diabete di tipo 2. Il raggiungimento dei target glicemici resta essenziale, ma la valutazione del trattamento deve considerare anche la complessità clinica della persona, la frequente presenza di comorbidità cardiovascolari, renali ed epatiche, il peso corporeo e l’impatto quotidiano della terapia», aggiunge il diabetologo. «In questo contesto, l’integrazione in un’unica formulazione settimanale di insulina basale e di un agonista del recettore GLP-1 rappresenta un’opzione di interesse, perché associa meccanismi d’azione complementari e può contribuire a ridurre alcune barriere all’avvio e all’intensificazione della terapia, tra cui il numero delle somministrazioni e la complessità degli schemi terapeutici. La riduzione del carico iniettivo potrebbe sostenere l’aderenza e migliorare la qualità di vita. L’innovazione nella cura del diabete va quindi valutata considerando, insieme all’efficacia e alla sicurezza, la semplicità del trattamento, l’appropriatezza clinica e la centralità della persona».

L’Italia potrebbe essere tra i primi Paesi europei a rendere disponibile questa innovazione. I tempi effettivi dipenderanno dalle procedure regolatorie e dalle decisioni delle autorità sanitarie.

«In questo quadro – conclude il prof. Giorgino – l’Italia può svolgere nuovamente un ruolo rilevante nel favorire un accesso tempestivo e appropriato a un’innovazione destinata alle persone con diabete di tipo 2, nel rispetto delle valutazioni delle autorità competenti e della sostenibilità del Servizio sanitario. In tal senso l’auspicio è che le autorità sanitarie del nostro Paese considerino attentamente questa nuova formulazione terapeutica per offrire una risposta concreta alle necessità ancora insoddisfatte delle persone con diabete di tipo 2»