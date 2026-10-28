A Shanghai Disneyland Halloween è una fiaba arancione. E dal castello compaiono i cattivi

Nel decimo anniversario del parco Disney cinese, Halloween diventa un’esperienza immersiva tra l’incontro con la Strega di Biancaneve, il debutto di Pietro Gambadilegno, i Villains protagonisti di un sorprendente takeover del castello e una Magic Wand arancione che sembra fatta apposta per questa stagione\. Il racconto da Shanghai Disneyland, tra spettacoli, menù speciali e le grandi celebrazioni previste per il 31 ottobre

L’arancione arriva prima di tutto il resto, prima ancora che lo sguardo riesca a distinguere il profilo delle torri dell’Enchanted Storybook Castle, insinuandosi tra le facciate di Mickey Avenue, accendendo le zucche che sorridono dai giardini e trasformando ogni angolo di Shanghai Disneyland in una piccola scenografia autunnale dove la fantasia sembra avere definitivamente preso il sopravvento sulla realtà. Ci sono zucche con le orecchie di Topolino, altre che riproducono i volti dei personaggi più amati, ghirlande intrecciate alle decorazioni e una quantità sorprendente di dettagli che rendono Halloween qualcosa di molto diverso da una semplice festa in costume, perché a Shanghai il cambiamento non riguarda soltanto ciò che si vede, ma il modo in cui il parco viene vissuto, soprattutto quando il giorno comincia a lasciare spazio alla sera e le prime luci trasformano un’atmosfera già straordinariamente suggestiva in qualcosa di completamente diverso.

Poi arriva la sorpresa, quella che costringe ad alzare gli occhi verso il castello delle principesse, il più grande e complesso mai costruito in un parco Disney, e a rendersi conto che qualcosa, nella più rassicurante delle geografie fiabesche, è andato meravigliosamente storto. Sui balconi non ci sono soltanto i personaggi che hanno insegnato a generazioni di bambini a credere nei sogni e nel lieto fine, perché durante Halloween sono i cattivi a reclamare la scena, affacciandosi dalle torri, prendendo possesso simbolicamente del castello e trasformando uno dei monumenti più riconoscibili dell’universo Disney nel teatro di un’invasione che il pubblico, invece di temere, sembra aspettare con entusiasmo.

È un ribaltamento narrativo semplice quanto irresistibile, soprattutto per chi conosce la storia dei parchi Disney e sa che ogni dettaglio, dalla disposizione delle scenografie alla musica che accompagna il percorso, contribuisce a costruire un racconto nel quale lo spettatore finisce inevitabilmente per diventare protagonista. Durante Halloween, Shanghai Disneyland sembra voler giocare proprio con questa consapevolezza, affidando ai Villains il compito di riscrivere temporaneamente le regole di un mondo che appartiene da sempre alle principesse, agli eroi e alle promesse mantenute, ma che sarebbe infinitamente meno affascinante senza chi, per quasi un secolo, ha cercato di opporsi a quella felicità.

Viverlo di persona significa soprattutto accorgersi della differenza tra assistere a uno spettacolo e ritrovarsi dentro la sua atmosfera, perché la magia dell’Halloween cinese non dipende soltanto dalle proiezioni monumentali o dalla quantità di personaggi presenti, ma da un sistema di piccoli incontri, apparizioni inattese, costumi, oggetti e rituali capaci di trasformare una visita in un’esperienza che continua a sorprendere anche quando si conosce perfettamente l’universo Disney.

E nel 2026, l’anno in cui Shanghai Disney Resort festeggia il suo decimo anniversario, questa capacità di meravigliare acquista un significato ancora più interessante.

Quando i cattivi conquistano il castello delle principesse

Per comprendere fino in fondo la suggestione del takeover dei Villains bisogna partire proprio dal castello, perché l’Enchanted Storybook Castle non è soltanto il simbolo architettonico di Shanghai Disneyland, ma rappresenta una delle scelte più significative compiute dagli Imagineers Disney quando il parco venne progettato. Inaugurato il 16 giugno 2016, è il primo castello Disney dedicato a tutte le principesse, anziché a una soltanto, un edificio monumentale che riunisce differenti tradizioni narrative e che, nei suoi elementi decorativi, intreccia l’immaginario fiabesco occidentale con riferimenti alla cultura cinese.

Che proprio questo luogo venga temporaneamente consegnato ai cattivi costituisce quindi una trovata particolarmente efficace, perché il contrasto tra la funzione originaria del castello e la presenza di personaggi come Malefica, Crudelia De Mon e la Regina Cattiva di Biancaneve restituisce agli antagonisti una centralità che il cinema, almeno per ragioni narrative, ha quasi sempre negato loro.

Il Villain Balcony Walk sfrutta i balconi dell’edificio per trasformare i personaggi in autentici padroni della scena, permettendo agli ospiti di osservarli dall’alto, mentre le apparizioni a sorpresa nelle vicinanze del castello rendono l’esperienza ancora più coinvolgente. Non si tratta di una conquista permanente, naturalmente, ma di un takeover teatrale che modifica per qualche istante la gerarchia della fiaba, permettendo ai cattivi di occupare il luogo simbolicamente più importante del parco senza che nessuno senta davvero la necessità di restituirlo ai legittimi proprietari.

Durante le giornate speciali di Halloween, il Disney Villains Castle Celebration porta questa suggestione ancora oltre, trasformando la facciata dell’Enchanted Storybook Castle attraverso uno spettacolo notturno di proiezioni che amplifica la presenza degli antagonisti e costruisce un’atmosfera dove la dimensione del racconto incontra quella della grande produzione spettacolare.

La vera forza dell’esperienza, tuttavia, emerge quando la distanza tra personaggio e visitatore si riduce fino quasi a scomparire, come accade a Fantasyland, dove nei pressi della Seven Dwarfs Mine Train è possibile incontrare una delle figure più inquietanti e memorabili dell’intera storia dell’animazione Disney: la Strega di Biancaneve.

Non la Regina Cattiva nella sua forma aristocratica, con la corona e i lineamenti severi, ma la sua trasformazione in vecchia strega, quella figura dal volto scavato, il naso pronunciato e le mani nodose che nel capolavoro del 1937 offriva a Biancaneve la mela avvelenata. Vederla a pochi passi, fuori dallo schermo, permette di cogliere qualcosa che i film avevano già reso evidente ma che dal vivo acquista una forza particolare, ovvero quanto la costruzione di un antagonista Disney dipenda dalla riconoscibilità della sua silhouette, dalla precisione dei gesti e dalla capacità di evocare una storia intera attraverso pochi dettagli.

Il personaggio conserva la sua natura minacciosa senza avere bisogno di effetti speciali, perché è la memoria dello spettatore a completare la scena, recuperando il ricordo della mela, della trasformazione e di quel momento in cui la fiaba di Biancaneve diventava improvvisamente qualcosa di molto più oscuro.

È questa una delle grandi differenze tra l’intrattenimento tematico e la semplice spettacolarizzazione di un personaggio famoso: il primo non si limita a riprodurre un’icona, ma costruisce le condizioni perché chi la incontra possa sentirsi, anche soltanto per qualche istante, parte della storia alla quale appartiene.

Pietro Gambadilegno diventa un re malvagio, mentre i Villains si prendono la scena

Tra le novità più interessanti di Halloween 2026 c’è il debutto di Pietro Gambadilegno, conosciuto internazionalmente come Peg-Leg Pete, uno dei personaggi più longevi della storia Disney, che per questa stagione arriva a Shanghai Disneyland nelle vesti di un re malvagio.

È una scelta tutt’altro che scontata, soprattutto in un momento nel quale il successo dei Villains potrebbe facilmente spingere il parco a privilegiare esclusivamente le figure più popolari, da Malefica a Crudelia, perché recuperare Pietro Gambadilegno significa invece ricordare che il patrimonio narrativo Disney possiede una profondità storica straordinaria, fatta di personaggi che hanno attraversato epoche, tecniche di animazione e generazioni di spettatori.

Gambadilegno appartiene alle origini stesse dell’animazione disneyana, avendo debuttato nel 1925 nella serie Alice Comedies, prima ancora della nascita di Topolino, e il suo ritorno in un contesto così spettacolare costituisce un collegamento ideale tra le prime sperimentazioni di Walt Disney e la dimensione contemporanea di Shanghai Disneyland, dove un personaggio centenario può ancora trovare una nuova identità scenica e parlare a un pubblico che non necessariamente conosce la sua storia.

Il suo debutto si inserisce in un programma che attribuisce ai cattivi una presenza diffusa, senza confinarli a una sola attrazione o a uno spettacolo serale. La Donald’s Halloween Treat Cavalcade, arricchita quest’anno da un’edizione diurna, porta lungo il percorso della parata personaggi appartenenti a universi Disney differenti, da Ade alla Regina di Cuori fino al Dottor Facilier de La principessa e il ranocchio, mentre Paperino e Paperina guidano una celebrazione che può coinvolgere anche gli ospiti in costume, selezionati per unirsi alla sfilata.

Il pubblico non viene dunque invitato soltanto a osservare una successione di personaggi, ma a partecipare a un rituale collettivo nel quale il travestimento, la musica e la possibilità di entrare nella parata diventano parte integrante dell’esperienza.

Intanto, a Tomorrowland, The Villains’ Club trasforma uno degli spazi più futuristici del parco in un luogo dedicato alla musica, al ballo e all’energia dei cattivi, mentre Treasure Cove propone una declinazione piratesca della festa attraverso Buccaneer Bash, dimostrando quanto sia possibile reinterpretare Halloween in modi differenti senza rinunciare alla coerenza narrativa delle singole aree.

Anche Topolino e i suoi amici abbandonano temporaneamente la loro immagine tradizionale per adottare costumi di ispirazione steampunk, mentre Duffy e Friends diventano una compagnia di cantastorie, un dettaglio particolarmente interessante in un parco dove i personaggi del mondo di Duffy hanno conquistato negli anni una centralità culturale e commerciale che racconta molto del rapporto tra Disney e il pubblico asiatico.

A Zootopia, la città di Judy Hopps e Nick Wilde, Halloween assume invece l’identità di Howl-o-ween, con costumi stagionali, sessioni di ululato collettivo e bevande speciali chiamate Blue Howling Drinks, una declinazione della festa perfettamente coerente con l’universo del film, dove anche il più piccolo elemento scenografico contribuisce a sostenere l’illusione di trovarsi realmente in una città abitata dagli animali.

È soprattutto questa attenzione alla continuità tra ambientazione e personaggi a distinguere un’esperienza costruita intorno a un mondo narrativo da una semplice successione di attrazioni, perché ogni area può ospitare una propria interpretazione della festa senza perdere la sua identità.

Una lightstick arancione e il decimo anniversario: a Shanghai la magia diventa personale

C’è però un piccolo oggetto che racconta l’identità contemporanea di Shanghai Disneyland meglio di molte delle sue scenografie monumentali, ed è la Magic Wand personalizzabile introdotta nell’ambito delle celebrazioni del decimo anniversario, una bacchetta luminosa interattiva che sembra dialogare direttamente con il linguaggio delle lightstick diventate inseparabili dall’esperienza dei concerti e della cultura dei fandom asiatici.

Nella versione arancione, scelta durante la visita, la Magic Wand assume un fascino particolare, quasi fosse stata immaginata appositamente per Halloween, perché il suo colore riprende quello delle zucche, delle decorazioni autunnali e delle luci che accompagnano la trasformazione serale del parco, rendendo un oggetto nato per celebrare un anniversario perfettamente coerente con l’estetica della stagione.

Non si tratta di una semplice bacchetta luminosa, perché il progetto è stato concepito per permettere agli ospiti di evocare e raccogliere magia attraverso esperienze interattive distribuite nel parco, aggiungendo una dimensione personale al rapporto tra visitatore e universo Disney.

Il confronto con le lightstick della cultura K-pop nasce soprattutto dal ruolo attribuito all’oggetto, che non rappresenta soltanto un accessorio estetico, ma diventa un modo per partecipare all’esperienza, esprimere un’identità e conservare un legame con ciò che accade intorno. Nei concerti, la luce delle migliaia di lightstick crea un’immagine collettiva nella quale il pubblico partecipa fisicamente allo spettacolo; nel parco Disney, la stessa familiarità con gli oggetti luminosi viene interpretata attraverso un sistema di interazioni e personalizzazioni capace di trasformare il souvenir in un elemento del racconto.

È un’osservazione particolarmente interessante per Shanghai Disneyland, che fin dalla sua apertura ha cercato di sviluppare un’identità riconoscibilmente Disney ma profondamente attenta alle specificità culturali e alle abitudini di consumo del pubblico cinese, costruendo un’offerta nella quale tecnologia, interattività e collezionismo convivono con l’eredità della narrazione tradizionale.

Il decimo anniversario, celebrato attraverso il programma With You, It’s Magic+, rafforza ulteriormente questa direzione. Accanto alla Magic Wand e alla più ampia collezione di merchandising commemorativo realizzata per il resort, Shanghai Disneyland ha introdotto nuovi spettacoli come The Heart of Magic, una produzione ambientata intorno al castello che riunisce personaggi appartenenti a differenti generazioni Disney, mentre l’esperienza digitale My Magic Star permette di prolungare il rapporto con il parco attraverso elementi personalizzati e interazioni che si estendono oltre la visita.

Quello che emerge è un modello di intrattenimento nel quale il ricordo non viene più affidato esclusivamente a una fotografia o a un oggetto acquistato prima dell’uscita, ma diventa qualcosa che può essere costruito, modificato e condiviso durante l’esperienza stessa.

E proprio per questo, in mezzo alle zucche arancioni di Halloween, una Magic Wand dello stesso colore finisce per assumere un significato molto più evocativo di quello che potrebbe sembrare inizialmente, perché rappresenta un piccolo punto d’incontro tra la storia del parco, le forme contemporanee della partecipazione e il desiderio, profondamente umano, di poter conservare un frammento di ciò che si è vissuto.

Le zucche arrivano anche a tavola: menù speciali, bevande e merchandising di Halloween

La trasformazione di Shanghai Disneyland continua naturalmente anche nei ristoranti, dove Halloween diventa un’occasione per rileggere l’esperienza gastronomica attraverso piatti stagionali, menù a tema e buffet pensati per inserirsi nell’atmosfera della festa, dimostrando quanto la costruzione di un universo immersivo dipenda anche da elementi che, fuori da un parco Disney, potrebbero sembrare semplici dettagli di servizio.

Per il 2026, il resort ha annunciato un’offerta che comprende specialità dall’aspetto volutamente oscuro, proposte autunnali e menù dedicati, nei quali la dimensione visiva diventa importante quanto quella del gusto, perché anche il cibo contribuisce a costruire il racconto stagionale e a rendere riconoscibile Halloween all’interno di un’esperienza che coinvolge tutti i sensi.

Tra le iniziative più particolari c’è la collaborazione con Pepsi, 7UP e Mirinda presso Donald’s Dine ’n Delights, a Disneytown, dove dal 1° ottobre al 1° novembre vengono proposti piatti e bevande pensati per la stagione, mentre nell’area di Zootopia le Blue Howling Drinks introducono un contrasto cromatico con l’arancione dominante delle decorazioni, riportando l’attenzione sull’identità narrativa dell’area.

La logica è quella di trasformare ogni elemento dell’esperienza in un’occasione per prolungare il coinvolgimento del visitatore, perché un menù speciale, una bevanda servita in un contenitore commemorativo o un dolce ispirato ai personaggi diventano parte dello stesso sistema di ricordi nel quale convivono le fotografie con i Villains, gli spettacoli serali e gli oggetti personalizzati.

A questo si aggiungono quattro nuove collezioni di merchandising dedicate a Topolino e i suoi amici, Duffy e Friends, Winnie the Pooh e Zootopia, con accessori ispirati alle zucche, capi che si illuminano al buio, peluche e oggetti da collezione che reinterpretano i personaggi secondo l’estetica della stagione.

L’attenzione verso queste collezioni non è marginale, soprattutto in un mercato come quello cinese, dove il rapporto tra personaggi, prodotti da collezione e fandom rappresenta una parte importante dell’esperienza di consumo culturale, e dove acquistare un oggetto legato a una celebrazione significa spesso attribuirgli un valore che va oltre la sua funzione originaria.

Shanghai Disneyland sembra comprenderlo perfettamente, costruendo un ecosistema nel quale il prodotto non viene percepito come un elemento separato dalla narrazione, ma come una sua estensione, capace di accompagnare il pubblico anche dopo la fine della visita.

Il 31 ottobre Shanghai Disneyland si prepara alla grande notte di Halloween

Se l’atmosfera di Halloween accompagna Shanghai Disney Resort dal 4 ottobre al 1° novembre, è nei dieci giorni speciali denominati Halloween Spook-tacular che il programma raggiunge la sua massima intensità. Distribuite tra il 16 e il 18 ottobre, il 23 e il 25 ottobre e il 29 ottobre e il 1° novembre, queste giornate rappresentano una delle principali novità dell’edizione 2026, con un calendario ampliato proprio per celebrare il decimo anniversario del resort.

Il 31 ottobre, sabato, sarà quindi una delle giornate centrali della manifestazione, con un programma che affiancherà alle attività stagionali già presenti nel parco una serie di esperienze speciali pensate per rendere ancora più coinvolgente la celebrazione.

Il Disney Villains Castle Celebration trasformerà nuovamente il castello in un enorme palcoscenico dedicato ai cattivi, con uno spettacolo di proiezioni previsto dopo la Donald’s Halloween Treat Cavalcade, mentre cinque diverse Party Zones ospiteranno musica e ballo, permettendo al pubblico di muoversi tra atmosfere e ritmi differenti.

A Festival Forest, il Donald’s Mischievous Treat Party coinvolgerà Paperino, altri personaggi e un gruppo di performer in uno spettacolo interattivo costruito intorno al tema di Halloween, mentre il labirinto di Alice nel Paese delle Meraviglie ospiterà incontri speciali con i Soldati di Carte e personaggi ispirati al mondo del Cappellaio Matto.

Per gli appassionati di The Nightmare Before Christmas saranno inoltre previsti incontri con Jack Skellington e Sally a Fantasyland, una presenza che aggiunge alla programmazione un riferimento particolarmente significativo alla storia dell’immaginario di Halloween, dove il film di Henry Selick, nato dall’universo creativo di Tim Burton, continua a occupare una posizione del tutto particolare.

La festa si estenderà anche oltre i cancelli del parco, coinvolgendo Disneytown con il Halloween Market, attività di trick-or-treat, spettacoli come The Ghost Band e installazioni dedicate, tra cui Magic Mirror on the Wall, componendo un programma nel quale lo spazio commerciale del resort diventa parte integrante della celebrazione.

Il 31 ottobre non rappresenterà dunque soltanto il culmine simbolico della festa, ma l’occasione per osservare nella sua forma più completa la strategia con cui Shanghai Disneyland ha trasformato Halloween in un evento capace di coinvolgere l’intero resort, dalle attrazioni ai ristoranti, dai personaggi ai negozi, dagli spettacoli monumentali alle più piccole esperienze interattive.

Shanghai Disneyland, dieci anni dopo: il futuro dei parchi Disney passa anche dall’Asia

Shanghai Disneyland è stato concepito fin dall’inizio come un parco capace di reinterpretare la tradizione Disney attraverso una sensibilità culturale specifica, secondo una filosofia sintetizzata nell’espressione Authentically Disney, Distinctly Chinese, che ha guidato la progettazione del resort e continua a rappresentare una delle chiavi più interessanti per comprenderne l’evoluzione.

Dieci anni dopo, quella visione emerge con particolare chiarezza nella capacità di combinare la riconoscibilità universale dei personaggi Disney con forme di intrattenimento che attribuiscono un ruolo crescente alla partecipazione individuale, alla personalizzazione e alla costruzione di esperienze destinate a essere condivise.

Non è soltanto una questione tecnologica, anche se Shanghai Disneyland dispone di alcune delle attrazioni più avanzate e spettacolari dell’universo Disney, da Pirates of the Caribbean: Battle for the Sunken Treasure a TRON Lightcycle Power Run, passando per l’area immersiva di Zootopia, ma riguarda piuttosto il modo in cui un parco può continuare a sorprendere un pubblico che conosce già le sue storie, ha familiarità con i suoi personaggi e spesso arriva con aspettative visive e narrative molto elevate.

Halloween diventa così un laboratorio particolarmente interessante per osservare questa evoluzione, perché permette di riorganizzare temporaneamente l’universo Disney senza modificarne l’identità, attribuendo ai cattivi uno spazio normalmente riservato agli eroi, trasformando il castello delle principesse in un palcoscenico per gli antagonisti e facendo convivere la nostalgia dei personaggi classici con strumenti interattivi pensati per una nuova generazione di visitatori.

Al di là delle tecnologie, delle collezioni commemorative e dei programmi costruiti con precisione, a rimanere nella memoria sono soprattutto alcuni dettagli molto semplici, come l’espressione della vecchia Strega di Biancaneve incontrata a Fantasyland, il debutto di Pietro Gambadilegno nei panni di un re malvagio, le zucche illuminate che sembrano popolare il parco di piccoli personaggi notturni e quella luce arancione stretta tra le mani mentre tutto intorno cambia colore.

In fondo, la capacità di sorprendere rappresenta da sempre uno degli elementi fondamentali dell’esperienza Disney, ma per continuare a funzionare deve sapersi rinnovare, trovare linguaggi differenti e ricordare che anche chi ha attraversato decine di volte i suoi universi narrativi può ancora desiderare di essere stupito.