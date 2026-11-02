Midterm, ecco come i repubblicani potrebbero rimontare i democratici

Lo storico consulente repubblicano, Roger Stone, lo ha definito il «padrino del porta a porta». Amico di Charlie Kirk e suo collaboratore nel 2024, Cliff Maloney è l’amministratore delegato di Citizens Alliance: un’organizzazione statunitense che promuove le campagne dei candidati conservatori, mobilitando gli elettori attraverso iniziative sul territorio casa per casa. La Verità ha deciso di intervistarlo (e noi riportiamo l’intervista qui integralmente su Panorama), per comprendere le strategie sul campo, portate avanti dal mondo repubblicano in vista delle ormai imminenti elezioni di metà mandato.

Cliff Maloney, qual è il suo incarico in Citizen Alliance?

«Sono l’amministratore delegato di Citizens Alliance. La mia responsabilità è definire la nostra strategia e assicurarmi che le abbiamo le persone, le risorse e la responsabilità necessarie per attuarla. Il nostro obiettivo è costruire operazioni sul territorio ben strutturate: bussare alle porte, contattare direttamente gli elettori e spronare coloro che non hanno ancora restituito le loro schede elettorali per corrispondenza o per il voto anticipato. Collaboro con la nostra leadership e i team statali per mantenere queste operazioni focalizzate su risultati misurabili. Stiamo costruendo un’infrastruttura permanente negli Stati target, per creare quello che chiamiamo il “Muro repubblicano” al fine di garantire che i democratici non possano vincere un’altra elezione nazionale per decenni».

Qual è la missione di Citizens Alliance in vista delle elezioni di metà mandato?

«La nostra missione è aiutare i candidati dell’America First a vincere attraverso un impegno disciplinato a livello locale. Per le elezioni di metà mandato, questo significa raggiungere gli elettori che condividono i nostri principi ma che non partecipano regolarmente a tutte le elezioni: li chiamiamo elettori a bassa propensione. Un repubblicano che resta a casa non può contribuire all’elezione di nessuno. Vogliamo trasformare il sostegno in partecipazione, costruendo al contempo un’infrastruttura permanente a livello statale. Il nostro motto è semplice: “Le porte vincono le guerre”. Questo significa impegnarsi concretamente nella partecipazione civica, per garantire che i nostri cittadini votino».

Quali attività sta svolgendo Citizens Alliance sul territorio?

«I nostri team bussano alle porte, parlano direttamente con gli elettori e conducono programmi di sollecito per il voto per corrispondenza. Il sollecito consiste nel contattare gli elettori che hanno richiesto la scheda elettorale ma non l’hanno ancora restituita, aiutandoli a comprendere la procedura e incoraggiandoli a rispettare le scadenze previste. Si tratta di un contratto con gli elettori, non di registrazione. In Pennsylvania, questo lavoro include PA Chase: la nostra operazione dedicata all’affluenza alle urne. Reclutiamo anche volontari per il Commit 100: il programma di contatto con gli elettori fondato da Turning Point Action, in cui i volontari si impegnano a coinvolgere cento elettori attraverso la sollecitazione mirata del voto per corrispondenza. La distinzione importante è il follow-up: una conversazione è l’inizio del lavoro, non la fine».

Come interpreta i dati sul voto anticipato attualmente disponibili negli Stati chiave? Suggeriscono davvero un’ondata dem?

«I dati sul voto mostrano che il Partito democratico è energico in alcune zone: si tratta di dati che dovremmo prendere sul serio, ma che non indicano un’ondata dem inevitabile. Rispetto alle ultime elezioni di metà mandato, il volume complessivo del voto anticipato è aumentato, ma la quota e i numeri assoluti dei repubblicani non stanno crollando come ci si attenderebbe con una vera e propria ondata dem».

Prosegua pure.

«Entriamo nel dettaglio. In Pennsylvania, i voti per corrispondenza dei repubblicani stanno superando il ritmo delle elezioni di metà mandato del 2022, mentre quelli democratici sono in calo, e il vantaggio dei democratici sui voti per corrispondenza si è ridotto rispetto sia al 2022 che al 2024. In Nevada il quadro è variegato, ma il voto per corrispondenza si è mosso nella giusta direzione e il voto anticipato di persona ha mostrato la forza dei repubblicani per diversi giorni. A livello nazionale, il numero di voti anticipati è superiore a quello del 2022 in molti Stati, eppure la composizione partitica non è così schiacciante come suggeriscono alcuni titoli, se si tiene conto dei modelli storici di voto anticipato (i democratici hanno a lungo preferito il voto anticipato o quello per corrispondenza)».

Com’è l’umore nel Partito repubblicano?

«Sappiamo esattamente chi sono i democratici: abbiamo visto che cosa fanno quando sono al potere e hanno chiarito di aver accettato incondizionatamente il socialismo, prevedono anni di audizioni e indagini del Congresso e tenteranno di mettere sotto accusa il presidente Trump fino a quando non lascerà l’incarico. Il costo della benzina e dei generi alimentari è un problema, l’incapacità dei repubblicani alla Camera di approvare con successo il Save Act è un problema, ma non saremo in grado di risolvere nessuna di queste importanti questioni. se avremo l’ostruzionismo dei democratici a ogni passo. Il mio amico Nick Freitas ha detto di recente qualcosa che mi è rimasto impresso: “Punisci i repubblicani scadenti alle primarie, punisci i democratici alle elezioni generali”. È così semplice».

Quale pensa sarà l’esito delle elezioni di metà mandato?

«Penso che molte di queste gare a cui stiamo prestando attenzione nei nostri Stati target saranno decise da alcune decine di migliaia di voti. Questa certezza di un’ondata dem non regge a ciò che stiamo vedendo. Non ho intenzione di azzardare un conteggio preciso dei seggi alla Camera o al Senato. I repubblicani hanno ancora l’opportunità di superare le aspettative, ma solo se colmano il divario di partecipazione e raggiungono i sostenitori che altrimenti potrebbero non votare. Questa è la parte dell’esito su cui la nostra organizzazione può lavorare per avere un’influenza. Intendiamo concludere le elezioni avendo recuperato ogni singola scheda elettorale possibile. La chiave per la nostra vittoria nel 2028 è la massima partecipazione possibile nel 2026».