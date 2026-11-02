Scontrino pronto soccorso, quanto costa curarsi e chi deve pagare? Cosa cambia dal 2027

Si entra in pronto soccorso per un malore, si ricevono le cure necessarie, si effettuano eventualmente esami e accertamenti e, al momento delle dimissioni, insieme al referto potrebbe arrivare anche uno scontrino. Non quello tradizionale, che certifica un pagamento, ma un documento destinato a mostrare quanto è costata al Servizio sanitario nazionale l’assistenza ricevuta, anche quando il paziente non ha dovuto versare un solo euro. È una delle novità contenute nella manovra di bilancio 2027, che introduce un meccanismo di trasparenza destinato a cambiare il modo in cui gli italiani percepiscono il valore economico delle prestazioni sanitarie pubbliche.

La domanda, inevitabilmente, è se questo nuovo scontrino comporterà anche nuove spese per i cittadini. La risposta è no: la misura non introduce un nuovo ticket e non trasforma le prestazioni gratuite in servizi a pagamento. L’obiettivo è rendere visibile una spesa che esiste già, ma che normalmente rimane sconosciuta a chi riceve le cure, perché sostenuta dal sistema sanitario attraverso le risorse pubbliche.

Come funziona lo scontrino sanitario previsto dalla manovra 2027

La novità è contenuta nell’articolo 69 del disegno di legge di Bilancio 2027, dedicato al rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale. Il comma 8 prevede il rilascio ai pazienti di un documento riepilogativo con l’indicazione della tipologia di prestazione sanitaria ricevuta e della relativa tariffa, attraverso un sistema che dovrebbe rendere più immediatamente comprensibili i costi dell’assistenza.

Il documento potrà essere cartaceo oppure digitale e riguarderà le prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e da quelle private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. Non si tratterà, quindi, di una semplice ricevuta amministrativa, ma di uno strumento informativo attraverso il quale il paziente potrà conoscere il valore tariffario delle cure ricevute, indipendentemente dall’eventuale contributo economico richiesto.

Per comprenderne la portata basta pensare a una visita specialistica o a un esame diagnostico effettuato in una struttura pubblica. Oggi il cittadino conosce generalmente l’importo del ticket, quando previsto, ma difficilmente sa quale sia la tariffa riconosciuta dal sistema sanitario per quella stessa prestazione. Con il nuovo meccanismo, questa informazione dovrebbe diventare accessibile direttamente al momento dell’erogazione del servizio.

Scontrino pronto soccorso: chi dovrà pagare e cosa cambia per i pazienti

Il punto più importante riguarda la distinzione tra costo della prestazione e importo effettivamente dovuto dal paziente. Sono due cifre che non devono essere confuse, perché lo scontrino sanitario nasce per rendere visibile la prima, senza modificare automaticamente la seconda.

Chi riceve una prestazione gratuita continuerà a non dover pagare per il solo fatto di aver ricevuto il documento riepilogativo. Chi invece è tenuto a versare un ticket continuerà a farlo secondo le regole già in vigore, mentre le persone che beneficiano delle esenzioni previste dalla normativa manterranno i relativi diritti.

Per quanto riguarda il pronto soccorso, l’attuale disciplina prevede un ticket per gli accessi classificati alla dimissione con codice bianco, cioè codice 5, quando non sono seguiti da un ricovero, fatte salve le esenzioni applicabili. Gli importi e alcune modalità operative possono variare a livello regionale. Le prestazioni classificate con codici differenti seguono invece le regole di gratuità previste dal sistema sanitario.

Il nuovo scontrino, dunque, non introduce un pagamento aggiuntivo per chi si presenta in ospedale, ma permetterà di conoscere la tariffa associata all’assistenza ricevuta, anche nei casi in cui il costo non ricada direttamente sul cittadino.

Quali visite ed esami saranno interessati dal nuovo scontrino

Sebbene l’attenzione si concentri soprattutto sul pronto soccorso, la novità ha una portata più ampia e riguarda anche le prestazioni specialistiche ambulatoriali, comprese le visite mediche e gli esami diagnostici effettuati nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.

Il meccanismo interesserà, secondo quanto previsto dalla misura, anche gli accessi non urgenti al pronto soccorso che non si concludono con un ricovero. In questi casi, il paziente potrà ricevere un documento contenente le informazioni relative alle prestazioni effettuate e alle tariffe corrispondenti.

Si tratta di informazioni che, almeno in parte, esistono già. Il sistema sanitario dispone infatti di nomenclatori e tariffari attraverso i quali vengono definiti gli importi riconosciuti per le diverse prestazioni, ma questi strumenti sono generalmente consultati dagli operatori e dagli addetti ai lavori, mentre risultano poco familiari alla maggioranza dei cittadini.

Va tuttavia precisato che la tariffa riportata non coincide necessariamente con il costo effettivo sostenuto dalla singola struttura sanitaria. Si tratta di un valore stabilito nell’ambito del sistema di remunerazione delle prestazioni, che non equivale a una rendicontazione dettagliata di tutte le spese sostenute per curare quel determinato paziente.

Perché il governo vuole mostrare quanto costa curarsi gratis

Alla base della misura c’è l’idea di rendere più trasparente il funzionamento economico della sanità pubblica. In Italia l’accesso a molte prestazioni avviene gratuitamente o attraverso il pagamento di una quota di compartecipazione, ma questo non significa che le cure siano prive di costi: personale medico e infermieristico, apparecchiature diagnostiche, materiali sanitari, manutenzione e organizzazione delle strutture richiedono risorse che vengono finanziate principalmente attraverso la fiscalità generale.

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge individua proprio nella trasparenza dei costi sostenuti dal Servizio sanitario nazionale la finalità dell’intervento. Mostrare la tariffa associata a una prestazione significa quindi rendere più evidente il contributo della collettività al funzionamento del sistema sanitario.

L’intenzione è anche quella di favorire una maggiore consapevolezza nell’utilizzo dei servizi pubblici, soprattutto in un contesto caratterizzato da risorse limitate, difficoltà organizzative e una crescente pressione sui pronto soccorso.

Rimane però una distinzione fondamentale: promuovere un utilizzo appropriato delle strutture sanitarie non può significare scoraggiare chi ha realmente bisogno di assistenza. La valutazione dell’urgenza resta una questione clinica e il cittadino deve poter continuare a rivolgersi ai servizi di emergenza quando le proprie condizioni lo richiedono, senza interpretare lo scontrino come una penalizzazione economica.

Quando arriverà lo scontrino sanitario e cosa manca per renderlo operativo

L’introduzione dello scontrino sanitario è prevista dal disegno di legge di Bilancio 2027, ma la misura non è ancora definitivamente approvata e dovrà affrontare l’iter parlamentare prima di diventare legge.

Anche dopo l’eventuale approvazione, saranno necessari ulteriori passaggi per definirne concretamente il funzionamento. Il testo rimanda infatti a un decreto del ministro della Salute per stabilire le modalità attuative del nuovo documento, comprese le caratteristiche operative e le procedure attraverso le quali verrà consegnato agli assistiti.

Al momento, quindi, non è possibile indicare una data certa a partire dalla quale tutti i cittadini riceveranno lo scontrino dopo una visita o un accesso al pronto soccorso.

La novità potrebbe comunque rappresentare un cambiamento significativo nel rapporto tra cittadini e sanità pubblica, rendendo più comprensibile il valore economico dei servizi garantiti dal sistema nazionale. Un modo per ricordare che una prestazione gratuita per chi la riceve non è una prestazione senza costi, ma il risultato di un sistema di finanziamento collettivo che permette di garantire l’assistenza sanitaria.

E che, almeno nelle intenzioni della manovra, questa maggiore consapevolezza non dovrà tradursi in un nuovo conto da pagare.