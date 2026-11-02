Foliage, 9 idee per godersi lo spettacolo delle foglie d’autunno

In questo periodo gli alberi si tingono d’oro e di bronzo, regalando scenari fiabeschi. Tante le possibilità di ammirarli, in Italia e in Europa.

Perdersi tra le foglie, nel silenzio di un parco o di un bosco, è tra i doni più preziosi di questa stagione. Con i suoi colori caldi e intensi, il foliage fa sognare. Le occasioni per godere di questo spettacolo sono numerose, sia in Italia che all’estero. Da Torino a Varsavia, a piedi o in treno, ce n’è per tutti i gusti.

1. Un viaggio sul treno del foliage

Dal 10 ottobre al 15 novembre, è possibile acquistare un biglietto per un viaggio davvero speciale sul treno della ferrovia Vigezzina-Centovalli, alla scoperta di un paesaggio di forte suggestione. I passeggeri possono viaggiare da Domodossola a Locarno, attraverso valli ricoperte da una fitta vegetazione rivestita dei meravigliosi colori dell’autunno.

2. Una passeggiata nel parco del Valentino a Torino

Il Valentino rientra a buon diritto nel novero dei più bei parchi d’Italia. Ampio ed elegante, in autunno offre uno spettacolo da non perdere: platani, farnie, pioppi e salici si colorano di oro, arancio e marrone. E creano un’ atmosfera romantica, un po’ retrò. Irresistibile.

3. Escursione in una faggeta

Quale scenario migliore di un bosco di faggi per ammirare il foliage? In Italia c’è l’imbarazzo della scelta, da Nord a Sud, isole comprese. Dalle Alpi all’Etna, vale la pena di preparare zaino e giacca a vento e inerpicarsi lungo i sentieri di montagna: la vista delle bellissime faggete italiane ricoperte di foglie dorate ripagherà ampiamente della fatica.

4. Visitare i parchi di Londra

Il foliage è un grande classico della capitale inglese. E una passeggiata a Hyde Park nei mesi di ottobre e novembre, magari sotto la pioggia, è quanto di più british si possa immaginare.

5. Una camminata nel parco Sempione a Milano

Nel cuore della metropoli lombarda, in autunno il Parco Sempione regala atmosfere quasi londinesi. Gli aceri e i tigli carichi di foglie dai colori accesi sorprendono e conquistano, trasformando i viali in uno senario da fiaba nordica.

6. Fare trekking urbano a Villa Ada a Roma

Villa Ada è qualcosa di più di un parco: è un vero e proprio bosco urbano, intricato e selvaggio. In autunno diventa un luogo privilegiato per ammirare quello che è forse il foliage più spettacolare della Capitale.

7. Scoprire l’autunno dorato di Varsavia

L’autunno in Polonia ha un fascino particolare. E visitare il parco Łazienki di Varsavia durante questa stagione è un’esperienza che vale la pena di fare almeno una volta nella vita. Il magnifico parco della capitale polacca ha un’atmosfera unica, rarefatta, complice la nebbia che spesso avvolge come un mantello le chiome dorate degli alberi ad alto fusto.

8. Soggiornare in un hotel foliage

Chi desidera un’esperienza esclusiva può prenotare un soggiorno in un hotel foliage. Si tratta di strutture ricettive di alta qualità, immerse in ambienti montani con vista su magnifici panorami accesi dai colori autunnali. Per una vacanza all’insegna della quiete, col fruscio delle foglie come playlist.

9. Abbinare il foliage all’aurora boreale in Norvegia

In Norvegia è possibile ammirare gli alberi colorati d’autunno con lo sfondo dell’aurora boreale. Si tratta di un’ esperienza affascinante, possibile soltanto in pochi luoghi del mondo che si trovano a ridosso del Circolo Polare Artico. Un sogno a occhi aperti, freddo permettendo.