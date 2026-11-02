JustWatch TV arriva in Italia: film e serie in streaming gratis

Dopo anni passati a indicare dove guardare, JustWatch lancia il suo servizio di streaming anche in Italia: film e serie gratis con pubblicità, una formula Plus senza spot e un catalogo di circa 210 titoli. Con le alternative già disponibili, da RaiPlay a Pluto TV.

Per dodici anni JustWatch ha detto dove guardare un film senza mostrarne un fotogramma. Adesso, anche in Italia, passa direttamente allo streaming: si chiama JustWatch TV ed è gratuito (con pubblicità). Una piccola controtendenza, in tempi di abbonamenti da sommare uno all’altro.

Cos’è JustWatch TV

JustWatch nasce come motore di ricerca: scrivi un titolo, scopri su quale piattaforma si trova. Conta 50 milioni di utenti nel mondo. Il nuovo servizio vive dentro l’app e il sito già esistenti, quindi nessuna installazione aggiuntiva, e debutta in dieci mercati, Italia compresa. “Ed è solo l’inizio”, ha detto il fondatore e CEO David Croyé.

L’ambizione dichiarata non è sostituire Netflix o Disney+ ma affiancarli. L’elemento centrale del servizio resta il motore di ricerca.

Come funziona

Le formule sono tre. JustWatch TV Free offre una selezione di film e serie gratis, interrotti da spot (il modello AVOD, lo stesso di Pluto TV). JustWatch TV Plus toglie la pubblicità e costa 3,99 euro al mese, con una formula a vita per i più convinti. JustWatch TV Store è il noleggio dei titoli recenti: i tempi italiani non sono chiari e le fonti non concordano. Si guarda da browser, da smartphone e dalle app per Android TV e Google TV, LG webOS, Roku e Apple TV.

Al lancio il catalogo gratuito conta circa 210 titoli, tra film cult e serie di generi diversi. Tra i primi disponibili, Birdman e Fight Club. I contenuti arrivano da partner come Paramount, New Regency, Fremantle e Bleecker Street. L’obiettivo dichiarato è superare quota 300 nei prossimi mesi.

Le alternative gratuite

JustWatch TV arriva su un terreno già coltivato. RaiPlay è con ogni probabilità la migliore piattaforma gratuita oggi in Italia. Tutto il catalogo è gratis, l’abbonamento non esiste, basta registrarsi. Ha le dirette dei canali Rai e un archivio per ogni tipo di pubblico, dalla fiction ai documentari ai cartoni, e un’app gratuita che funziona bene su qualsiasi dispositivo, dallo smartphone alla TV. A settembre sono tornati Il Paradiso delle Signore (undicesima stagione, dal 7) e i nuovi episodi della quarta stagione di DOC – Nelle tue mani (dal 24).

Pluto TV, di Paramount, è in Italia dal 28 ottobre 2021 e imita la tv di una volta: oltre 100 canali lineari accesi tutto il giorno, molti dedicati a una sola serie (South Park, CSI), più una libreria on demand. Non richiede registrazione.

Samsung TV Plus è preinstallata sulle smart TV Samsung ed è attiva da tempo ma in parecchi la ignorano, eppure dispone di più di cento canali tra film, serie, news e sport, compresi quelli di Warner Bros. Discovery Italia come Nove. Serve però una TV Samsung o un dispositivo Galaxy (funziona anche sugli smartpone dell’azienda coreana).

Discovery+ ha un piano gratuito con registrazione: le dirette dei canali free del gruppo (Real Time, Dmax, Food Network, Frisbee, Giallo) e una parte dei programmi on demand segnati come gratuiti. Il resto è a pagamento.