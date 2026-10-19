Midterm, perché i sondaggi Usa possono sottostimare ancora i repubblicani

Le elezioni di metà mandato del 3 novembre incombono. E, stando almeno a quel che dicono i sondaggi, non sembra che le prospettive per i repubblicani siano particolarmente rosee. Al 16 ottobre, Decision Desk HQ attribuiva infatti ai democratici il 77% delle probabilità di conquistare la Camera dei rappresentanti e il 56% di fare altrettanto con il Senato. Non solo: la media sondaggistica di RealClearPolitics dedicata alle intenzioni di voto generiche per il Congresso dava venerdì l’Asinello avanti di otto punti.

Si tratta di uno scenario fosco per Donald Trump: se i repubblicani dovessero perdere la maggioranza al Congresso, il presidente rischierebbe infatti di trasformarsi nella proverbiale «anatra zoppa».

Certo, il Grand Old Party sconta soprattutto l’alto costo del carburante, innescato dalla guerra in Iran. Dall’altra parte, l’Asinello deve gestire alcuni candidati di estrema sinistra che potrebbero allontanare elettori cruciali. Su tutto incombe poi l’incognita dei sondaggi: saranno attendibili oppure no?

Per cercare di chiarire al meglio la situazione, La Verità ha intervistato Patrick Ruffini. Sondaggista di fama e socio fondatore dell’istituto di ricerca Echelon Insights, ha lavorato nella campagna di George W. Bush del 2004 ed è successivamente entrato nel Comitato nazionale repubblicano. Nel 2023 ha pubblicato il volume Party of the People, in cui ha analizzato la coalizione elettorale che Trump è riuscito a costruire, guardando soprattutto ai colletti blu e alle minoranze etniche. Nel corso degli anni ha anche firmato analisi per il New York Times e per National Review, oltre a essere ospite di Fox News e CNBC.

Patrick Ruffini, le elezioni di metà mandato del 3 novembre sono ormai alle porte. Quali sono, secondo lei, i punti di forza e di debolezza dei repubblicani?

«Il loro principale punto di forza è la geografia elettorale. Le sfide per il Senato che i democratici devono vincere si svolgono per lo più in Stati in cui Trump ha ottenuto una vittoria agevole; inoltre, in tali Stati, i sondaggi hanno sovrastimato i democratici per diverse tornate elettorali. I repubblicani godono anche di un vantaggio in termini di risorse finanziarie, che possono sfruttare per mobilitare il proprio elettorato negli Stati a maggioranza repubblicana. Il loro punto di debolezza più significativo è invece il contesto politico nazionale: il tasso di gradimento del presidente si attesta su percentuali comprese tra il 30% e il 40% circa e, a questo punto della campagna elettorale, i repubblicani appaiono più deboli di quanto io ricordi in passato».

E invece quali sono i punti di forza e di debolezza dei democratici?

«I democratici hanno il vento in poppa e un elettorato che ha voltato le spalle a Trump, a causa di una discrepanza tra la crisi del costo della vita — sulla quale gli elettori avrebbero voluto che Trump si concentrasse — e le questioni a cui, a loro avviso, egli ha invece dedicato la propria attenzione, in particolare la guerra in Iran. Il loro punto debole è che, per ottenere la maggioranza al Senato, devono conquistare seggi in Stati a prevalenza repubblicana. Per riuscirci, devono battere i repubblicani in Stati come l’Iowa, l’Ohio e il Texas, dove spesso si sono ritrovati in vantaggio nei sondaggi, per poi finire sconfitti».

Quali sono le sfide elettorali che decideranno queste Midterm?

«Per quanto riguarda il Senato, sono Georgia, Michigan, New Hampshire, Carolina del Nord e Maine (dove i democratici si difendono o competono su un terreno più favorevole) e Iowa, Ohio, Texas e Alaska, che sono gli Stati chiave per i democratici e che decideranno la maggioranza. Alla Camera, la contendibilità si è ridotta, perché i repubblicani si sono creati distretti più favorevoli, ma le loro fortune politiche sono diminuite al punto che si stanno trovando in difficoltà in un numero maggiore di distretti a tendenza repubblicana, che hanno votato per Trump con dieci punti di scarto o più».

Ritiene che quest’anno i sondaggi siano affidabili o dobbiamo aspettarci delle sorprese?

«È possibile che stiano sottovalutando di nuovo i repubblicani. Ho esaminato 3.312 sondaggi per il Senato dal 2018 al 2024. In media hanno sovrastimato il candidato democratico di 3,7 punti e il 73% di essi ha sovrastimato il candidato democratico. In Iowa, Michigan e Ohio, il 93% ha sovrastimato il candidato democratico. I sondaggi di metà mandato tendono a correggersi entro il giorno delle elezioni, quindi una replica non è garantita. Ma i sondaggi negli Stati repubblicani — che quest’anno sono considerati contendibili — tendono a sovrastimare i democratici».

Sì, perché attualmente i sondaggi danno i democratici competitivi addirittura in Stati storicamente repubblicani, come il Kansas e l’Iowa.

«I progressi sono reali nel senso che i democratici stanno andando meglio ovunque quest’anno. Ma tratterei un vantaggio democratico in Iowa o Kansas con molta più cautela rispetto a un vantaggio in Georgia o Michigan. Questi sono esattamente gli Stati in cui i sondaggi hanno sbagliato di più in passato. Darei anche più credito a un Texas dem che a un Iowa dem, perché i sondaggi sono stati più accurati nella Sun Belt che nella Rust Belt (gli Stati del Midwest che hanno reso Trump presidente in primo luogo)».

Ritiene che i candidati socialisti e di estrema sinistra, come Abdul El-Sayed in Michigan o Angie Nixon in Florida, rappresentino un vantaggio o un rischio per i democratici?

«Rappresentano un rischio per i democratici, ma in un anno così negativo per il partito del presidente, il clima nazionale può perdonare molti peccati ideologici. Candidati come Abdul El-Sayed possono vincere grazie all’energia anti-establishment, che ha un certo appeal sugli elettori della classe operaia. La domanda è se riusciranno a sopravvivere a una raffica di spot pubblicitari di attacco dell’ultimo minuto: e il vantaggio finanziario dei repubblicani avrà un ruolo determinante in questo».

Quale sarà l’impatto del gradimento di Trump sulle performance dei repubblicani alle Midterm? Nelle ultime settimane, il presidente ha iniziato a tenere comizi a sostegno di vari candidati. Potrebbero invertire il trend negativo?

«Il grado di approvazione presidenziale è il principale ostacolo per i candidati repubblicani. Storicamente, un presidente con un indice di gradimento intorno al 30% significa pesanti perdite per il suo partito alla Camera. I comizi possono aiutare in una cosa: mobilitare gli elettori di Trump che normalmente non votano alle elezioni di metà mandato. Questa è la principale speranza dei repubblicani, ma ciò non convince gli elettori indecisi che si stanno rivoltando contro il presidente».

Che mi dice del voto dei colletti blu, delle minoranze etniche e dei giovani?

«Questi elettori hanno trainato i progressi elettorali di Trump nel 2024 e sono gli elettori meno affidabili alle elezioni di metà mandato e i meno legati a entrambi i partiti. Le questioni decisive sono i prezzi, il costo della vita e l’economia. I repubblicani probabilmente manterranno la maggior parte dei loro progressi tra gli elettori bianchi della classe operaia piuttosto che tra gli ispanici e i giovani, che si sono riavvicinati ai democratici a causa dell’aumento dei prezzi».

Le chiedo un pronostico finale. Che risultati potrebbero uscire dalle urne il 3 novembre?

«I democratici sono favoriti per la vittoria alla Camera. Il Senato è molto più incerto di quanto suggerisca il contesto nazionale a causa della mappa elettorale. Se i sondaggi sono accurati, i democratici hanno ottime possibilità di ottenere la maggioranza. Se i sondaggi si rivelano errati (come è successo nelle ultime tornate elettorali), i repubblicani probabilmente manterranno il controllo del Senato».