La Turchia di Recep Tayyip Erdoğan è al centro dei dossier che coinvolgono Europa e Israele: NATO, Ucraina, Russia, Siria, curdi, Libia, Iran, Gaza e Mediterraneo orientale. Dopo anni di isolamento, Ankara ha recuperato spazio. Quale progetto persegue Erdoğan e quanto preoccupa gli alleati? Il tema è stato affrontato a Londra il 19 novembre nel briefing dell’ Europe Israel Press Association (EIPA) «Turkey: NATO Ally, Regional Power or Source of Instability?». Sono intervenuti Dr Rémi Daniel, analista dell’Institute for National Security Studies (INSS) di Tel Aviv; Dr Alan Mendoza, cofondatore e direttore esecutivo della Henry Jackson Society e la Prof. Rosa Freedman, docente all’Università di Reading. Rémi Daniel considera Erdoğan uno dei beneficiari degli ultimi cinque anni. Nel 2020 la Turchia era isolata; normalizzazione regionale, guerra in Ucraina, 7 ottobre, caduta di Bashar al-Assad nel dicembre 2024, ritorno di Donald Trump e conflitto con l’Iran nel 2026 hanno creato condizioni favorevoli. Ankara è uscita dalle crisi senza esserne travolta. Erdoğan ha consolidato la posizione dialogando con interlocutori contrapposti. Ankara sostiene Kiev, ma non ha adottato pesanti sanzioni contro Mosca; resta nella NATO, dialoga con Russia e Cina e sfrutta la posizione sul Mar Nero. La Convenzione di Montreux sugli stretti è una leva strategica. Daniel segnala la cooperazione militare europea: tecnologie con l’Italia, approvazioni agli Eurofighter da Londra e Berlino, accordi con l’industria francese. Il rischio è rafforzare Ankara senza garanzie. La Turchia è presente in Iraq, Siria, Gaza, Golfo, Somalia, Mar Rosso, Africa e Mediterraneo orientale, e amplia il peso con commercio, difesa e TRT World. Daniel descrive una politica revisionista e islamista-conservatrice, con sostegno a Hamas e Fratellanza musulmana, una linea contro Israele radicale e diplomazia a 360 gradi con Mosca e Pechino. Restano le tensioni nel Mediterraneo orientale.

SIRIA, LA PRESENZA TURCA CHE PREOCCUPA ISRAELE

La Siria è il teatro centrale per Ankara e il dossier più sensibile per Israele. Rosa Freedman definisce il rafforzamento militare turco un tentativo di presa di controllo poco discusso in Occidente. La Turchia non punta ad annettere territori, ma a una sfera d’influenza e al ruolo di principale potenza militare, politica ed economica. Ankara ha cercato radicamento in Libia e Iraq; in Siria, dopo il nord, si spinge verso il centro e punta a un ruolo nelle missioni in Libano. L’influenza si intreccia con Ahmed al-Sharaa, già Mohammed al-Jolani, sostenuto dalla Turchia e ancora legato alla questione del Golan. Il nodo sono le milizie confluite nell’esercito siriano: molte addestrate e armate dai turchi, ma il controllo di al-Sharaa resta incerto. Le violenze contro i drusi a Sweida hanno evidenziato la fragilità della catena di comando. Freedman, dopo ricerche nei campi UNRWA in Giordania, Libano, Siria, Cisgiordania e Gerusalemme Est e incontri con drusi lungo la frontiera, sostiene che l’espansione turca proceda mentre Occidente e Stati Uniti preferiscono non affrontarla. Il ritorno dei rifugiati alimenta la prudenza. La presenza turca vicino ai confini israeliani allarma Gerusalemme. La zona cuscinetto nel sud protegge i drusi e impedisce che forze addestrate da Ankara arrivino alla frontiera. Daniel descrive una divisione tacita: nord sotto influenza turca, sud condizionato da Israele. L’equilibrio evita lo scontro, ma penalizza i curdi.

AUTONOMIA STRATEGICA E AMBIZIONI SUNNITE

Alan Mendoza definisce la linea turca una ricerca di autonomia strategica: partecipare alle alleanze, conservando libertà d’azione. Ankara sostiene Kiev senza rompere con Mosca e mantiene prudenza sull’Iran. Non è alleata di Teheran, ma non auspica il collasso del regime, temendo instabilità incontrollabile. Mendoza richiama la cooperazione turco-saudita in Libia, Sudan, Somalia ed Etiopia, dove Ankara e Riad si confrontano con una coalizione guidata dagli Emirati. L’intesa tra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia segnala ambizioni sunnite e un coordinamento che richiama l’articolo 5 NATO. Per Mendoza, l’adesione turca all’UE non è realistica: il negoziato è una «charade», ma Bruxelles versa miliardi per gestire i migranti, offrendo ad Ankara una leva. Trump ed Erdoğan hanno rapporti solidi: il presidente americano considera il turco un interlocutore forte. Il silenzio occidentale sulla deriva democratica è un punto critico. Mendoza denuncia pressioni sui media indipendenti e iniziative contro l’opposizione. La fine della lotta armata del PKK è un risultato importante per Erdoğan, ma nel quadro di una compressione democratica. La cooperazione migratoria limita la capacità europea di contestare Ankara. Freedman sostiene che Washington e le capitali presentino la Siria come sicura per il ritorno dei profughi, mentre la presa turca resta poco discussa. È una presenza regionale che l’Europa sembra non voler affrontare.

F-35, LINEE ROSSE E RISCHIO DI SCONTRO

La vendita di F-35 resta delicata. Ankara mantiene gli S-400 russi e, finché non li abbandonerà, Washington difficilmente autorizzerà i caccia. Daniel e Mendoza avvertono che un accordo avrebbe conseguenze per Israele, dato che la presenza turca in Siria porta Ankara vicino ai confini israeliani. Il briefing invita a evitare lo scontro frontale, ma a fissare linee rosse. Ankara ha influenza, ma limiti: difesa aerea arretrata, crisi economica, fuga di competenze, sovraestensione e risorse insufficienti per ricostruire la Siria. Quattro missili iraniani diretti sul territorio turco nel 2026, ha ricordato Daniel, furono intercettati dalla NATO. La Turchia non è «la nuova Iran»: non costruisce proxy comparabili a Teheran. Erdoğan vuole consolidare una sfera d’influenza sfruttando le crisi. Daniel suggerisce all’Europa una strategia di lungo periodo, linee rosse e mediazione tra Ankara e Gerusalemme.