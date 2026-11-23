Hunger Games – L’alba sulla mietitura debutta con 225 milioni di dollari nel mondo. Joseph Zada e Mckenna Grace raccontano il nuovo film, il destino di Haymitch, la ribellione di Maysilee e i segreti delle riprese

Un ragazzo cammina tra due Pacificatori, sotto lo sguardo di una folla che conosce perfettamente il significato di quella cerimonia. La camicia è sgualcita, il volto ancora giovanissimo, l’espressione di chi sta cercando di capire in quale momento la propria vita abbia smesso di appartenergli. È Haymitch Abernathy, ventiquattro anni prima che Katniss Everdeen lo incontri come mentore, sopravvissuto e uomo apparentemente incapace di credere ancora in qualcosa. Per il momento, però, è soltanto un ragazzo del Distretto 12, e davanti a lui c’è un’arena dalla quale quasi nessuno tornerà.

«Uno dei grandi temi del film è credere che le cose non siano inevitabili», racconta Mckenna Grace, che interpreta Maysilee Donner, rispondendo a una domanda di Panorama. È una frase che racchiude il paradosso su cui si regge Hunger Games – L’alba sulla mietitura: il pubblico conosce già il destino dei suoi protagonisti, ma il cinema ha ancora il potere di convincerlo, almeno per qualche istante, che possa esistere un finale differente.

E il pubblico sembra aver ritrovato tutta la propria passione per Panem.

Il nuovo capitolo della saga tratta dai romanzi di Suzanne Collins ha debuttato con 225 milioni di dollari al botteghino mondiale, secondo le stime del primo weekend diffuse domenica 22 novembre: 120 milioni negli Stati Uniti e in Canada, ai quali si aggiungono 105 milioni provenienti dai mercati internazionali. È il primo esordio nordamericano superiore ai 100 milioni di dollari per Lionsgate dal 2015, quando arrivò nei cinema Il canto della rivolta – Parte 2.

Un risultato ancora più significativo se confrontato con La ballata dell’usignolo e del serpente, il precedente prequel del 2023, che aveva debuttato con 44,6 milioni di dollari in Nord America e concluso la propria corsa mondiale poco sopra i 360 milioni. A distanza di quattordici anni dal primo film interpretato da Jennifer Lawrence, Hunger Games dimostra di avere ancora una straordinaria capacità di mobilitare gli spettatori.

Anche in Italia il film ha conquistato il primo posto al box office. Uscito giovedì 19 novembre con Notorious Pictures, aveva già incassato 2.350.574 euro e registrato 273.855 spettatori nei primi tre giorni di programmazione, secondo i dati Cinetel aggiornati a sabato 21 novembre. Soltanto nella giornata di sabato ha superato il milione di euro.

Ma sarebbe riduttivo leggere questo successo soltanto attraverso il richiamo nostalgico di un franchise che ha accompagnato un’intera generazione. Il film diretto da Francis Lawrence riporta al centro della storia due elementi che hanno reso Hunger Games qualcosa di più di un fenomeno cinematografico: il rapporto tra potere e spettacolo, e la capacità dei più giovani di opporsi a un sistema costruito per privarli della possibilità di scegliere.

Il ritorno a Panem e la storia del giovane Haymitch

Ambientato ventiquattro anni prima degli eventi del primo Hunger Games, L’alba sulla mietitura racconta la cinquantesima edizione dei Giochi, la seconda Edizione della Memoria, nella quale Capitol City decide di raddoppiare il numero dei tributi, portandoli a quarantotto. Quattro adolescenti per ciascun distretto, trasformati in concorrenti di uno spettacolo televisivo il cui intrattenimento consiste nella loro morte.

Al centro della vicenda c’è Haymitch Abernathy, interpretato da Joseph Zada, un ragazzo che il pubblico ha imparato a conoscere attraverso il volto, l’ironia e il disincanto di Woody Harrelson. Accanto a lui, Maysilee Donner, interpretata da Mckenna Grace, è uno dei personaggi destinati a lasciare un segno profondo nella storia del Distretto 12.

Il cast riunisce generazioni differenti: Ralph Fiennes interpreta il presidente Coriolanus Snow, Glenn Close è Drusilla Sickle, Jesse Plemons veste i panni di Plutarch Heavensbee, Elle Fanning quelli di Effie Trinket e Kieran Culkin interpreta Caesar Flickerman. Completano il gruppo, tra gli altri, Whitney Peak, Maya Hawke, Ben Wang e Kelvin Harrison Jr.

Il punto di partenza, tuttavia, non è semplicemente raccontare come Haymitch abbia vinto i Giochi. È mostrare che cosa gli sia stato sottratto nel percorso che lo ha trasformato nell’uomo conosciuto dal pubblico. Perché, nell’universo di Suzanne Collins, vincere e sopravvivere non sono mai stati sinonimi di libertà.

Mckenna Grace: «Maysilee non sa di essere destinata a morire»

Ciò che trovo affascinante di Maysilee è che conosciamo già il suo destino: sappiamo che morirà, eppure è considerata una delle vere protagoniste della storia. Come si interpreta un personaggio il cui finale è già scritto, ma il cui impatto è molto più grande del suo destino?

Mckenna Grace: «Credo che, quando si affronta un ruolo, non si debba partire dalla sua conclusione. Naturalmente ci sono elementi da costruire nelle scene, emozioni da mostrare perché possano svilupparsi più avanti, dettagli che acquistano significato nel corso della storia. Ma non entro in una scena pensando: “Sto interpretando un personaggio che morirà”. Entro pensando di interpretare una persona. Una ragazza che cerca di vivere e che non conosce il proprio finale.

È questo che trovo affascinante del film. Il pubblico conosce già ciò che accadrà, soprattutto chi ha letto il libro, eppure abbiamo cercato tutti di convincere gli spettatori che forse esiste un’altra strada, un’altra svolta possibile, che magari le cose potrebbero andare diversamente. Credo che uno dei temi più importanti del film sia proprio questo: non considerare inevitabile ciò che sembra già scritto. È qualcosa che tutti i nostri personaggi portano dentro di sé».

Joseph, invece, interpreta un personaggio che conosciamo già nella sua versione adulta. È stato più importante costruire il ragazzo che Haymitch era prima dei Giochi oppure l’uomo che sarebbe diventato?

Joseph Zada: «Per me era fondamentale concentrarmi sulla persona che Haymitch era prima dei Giochi. Ho cercato di conservare la sua speranza e il suo ottimismo per quasi tutto il film. Naturalmente ho dedicato molto tempo all’ultima parte della storia, cercando di riprodurre i modi di fare di Woody Harrelson e di rendere credibile la trasformazione nel personaggio che conosciamo ventiquattro anni dopo. Ma la parte più importante del lavoro era raccontare chi fosse Haymitch prima che tutto questo gli accadesse».

Mckenna, Maysilee è una ragazza molto arrabbiata. La sua paura più grande è morire oppure sopravvivere perdendo ciò che la rende se stessa?

Mckenna Grace: «Credo che questa domanda colga perfettamente il personaggio. Ovviamente Maysilee ha paura di morire. Hanno sedici anni, sono esseri umani e vengono messi in circostanze terribili. Ma una parte enorme della sua identità consiste proprio nella determinazione a non lasciare che le venga portata via la propria umanità.

È una cosa bellissima da interpretare, soprattutto in un personaggio adolescente e femminile. Maysilee difende se stessa e le persone che le stanno intorno, e lo fa apertamente. È molto arrabbiata, ma mentre impara a essere più gentile quella rabbia non scompare. Non perde i suoi principi, non diventa improvvisamente dolce e arrendevole. Rimane arrabbiata, continua a esprimere ciò che pensa, ma riesce anche a essere gentile. Mi piace moltissimo che queste due caratteristiche possano convivere».

Joseph Zada e la trasformazione in Woody Harrelson

Uno degli aspetti più delicati di L’alba sulla mietitura riguarda inevitabilmente Joseph Zada. L’attore australiano non interpreta soltanto un personaggio amato: deve renderne credibile l’origine, costruendo un legame riconoscibile con una delle performance più iconiche della saga.

La trasformazione passa attraverso particolari apparentemente minimi, dall’accento alla postura, fino al modo in cui Haymitch comincia progressivamente a portare sul proprio corpo il peso di ciò che ha vissuto.

Joseph, la tua voce e i tuoi gesti ricordano in modo impressionante quelli di Woody Harrelson, soprattutto nella parte finale del film. Quanto lavoro è stato necessario per arrivare a questa trasformazione?

Joseph Zada: «È stato un processo lunghissimo e piuttosto intimidatorio. Credo che lavorare su un accento sia sempre difficile perché bisogna esercitarsi così tanto da arrivare al punto in cui non ci si pensa più. Da attore, quando guardo altri attori, mi accorgo immediatamente se qualcuno non ha lavorato abbastanza sull’accento. Lo vedi nella performance, perché sembra che stia ancora pensando a come parlare, e questo rende tutto meno autentico.

Per questo motivo, sul set parlavo con quell’accento ogni singolo giorno. Doveva diventare una parte naturale di me, anche durante le scene più emotive, quando è molto più facile perdere il controllo della voce. Poi c’era l’evoluzione fisica del personaggio, il modo in cui diventa più stanco, esausto, il modo in cui il suo corpo cambia. Era importante trovare gradualmente la fisicità dell’Haymitch che tutti conoscono».

Hai avuto occasione di confrontarti con Woody Harrelson? Ti ha dato qualche consiglio?

Joseph Zada: «L’ho incontrato a metà delle riprese, quando è arrivato sul set per girare la sua parte. Stavamo parlando dello stoicismo del personaggio. Avevo paura che il mio Haymitch fosse troppo emotivo, che sembrasse continuamente sul punto di crollare. Da un lato era comprensibile, perché era molto giovane, ma volevo trovare qualcosa che lo rendesse una persona comune, riconoscibile.

Woody mi ha consigliato di guardare Cool Hand Luke (Nick mano fredda, ndr), un film classico. È stato un suggerimento molto utile, soprattutto perché abbiamo girato alcune scene della parte centrale della storia verso la fine delle riprese. Avere quel riferimento mi ha aiutato moltissimo».

Non è un dettaglio secondario. In Hunger Games, Haymitch è stato spesso raccontato attraverso ciò che gli è rimasto dopo la violenza: il cinismo, l’alcol, il distacco emotivo. L’alba sulla mietitura compie il percorso inverso e restituisce allo spettatore il ragazzo che esisteva prima di quelle ferite.

«Non volevo che Capitol City potesse usare le lacrime di Maysilee»

Interpretare personaggi costantemente in pericolo significa vivere per settimane in uno stato di tensione. Quanto è stato difficile separarsi dalle emozioni al termine delle riprese?

Joseph Zada: «Potrei fare molto meglio nel prendermi cura della mia salute mentale e nel distaccarmi dai personaggi. Ma in questo momento della mia carriera, con opportunità così importanti, non volevo fare niente di meno che dare tutto me stesso al lavoro, anche sapendo che dopo avrei potuto risentirne emotivamente.

Fortunatamente ho una rete di persone straordinarie intorno a me, dalla mia famiglia agli amici, fino ai colleghi sul set. Tornare in Australia e trascorrere le giornate sulla spiaggia mi aiuta a ritrovare un equilibrio, anche se a volte serve circa un mese per riuscirci davvero.

La cosa più estenuante, comunque, non erano necessariamente le scene emotive. Era dover vivere costantemente come se la propria vita fosse in pericolo, cercando di provare una paura autentica».

Mckenna Grace: «Significa mettere continuamente il corpo in una condizione di attacco o fuga. Joe ha portato sulle spalle un peso emotivo enorme, e lo ha fatto con una naturalezza impressionante. Per me la difficoltà era differente, perché Maysilee è molto più introversa rispetto alle proprie emozioni.

Una delle cose a cui tenevo maggiormente era non concedere le sue lacrime allo spettacolo. Anche nelle scene in cui Capitol City non la osservava, non volevo che si mostrasse completamente vulnerabile. Era fondamentale per il personaggio che le sue lacrime non diventassero intrattenimento per qualcun altro, che nessuno la vedesse crollare e che lei continuasse a tenere la testa alta.

Dovevo trovare il modo di far emergere la sua paura senza permettere che quella paura la definisse».

Sono parole che riportano direttamente al cuore politico della saga. Gli Hunger Games non si limitano a uccidere i ragazzi dei distretti: ne trasformano il dolore in un prodotto, le emozioni in un linguaggio televisivo e perfino la sofferenza in qualcosa che deve soddisfare le aspettative degli spettatori.

Per Maysilee, rifiutarsi di piangere davanti alle telecamere diventa così una forma di resistenza. E il confine tra sopravvivenza e ribellione si fa sempre più sottile.

La politica di Hunger Games: «Ognuno può trovare qualcosa nella storia»

I romanzi di Suzanne Collins hanno sempre affrontato questioni politiche e sociali, dalla propaganda alla disuguaglianza, fino al controllo esercitato attraverso la paura. Quanto hanno influenzato il vostro lavoro?

Joseph Zada: «Sono temi molto importanti da esplorare quando si entra in un progetto del genere. Comprendere i parallelismi con il mondo reale può aiutare a capire meglio i personaggi e ciò a cui potrebbero ispirarsi. Ma non credo che questi aspetti debbano necessariamente essere al centro dei pensieri di un attore mentre recita. Le persone faranno comunque le proprie connessioni. Il nostro compito è rendere i personaggi il più possibile autentici».

Mckenna Grace: «Abbiamo dedicato moltissimo tempo allo studio del materiale originale. Per me era importante capire che cosa ogni personaggio stesse cercando di difendere, quale fosse la sua posizione e quale contributo portasse alla storia.

Haymitch e Maysilee combattono sostanzialmente per la stessa cosa, ma hanno idee differenti, principi differenti e modi diversi di rapportarsi a Capitol City. È una storia intrinsecamente politica, ma quando interpretiamo questi personaggi non stiamo cercando di imporre un messaggio esterno: cerchiamo di raccontare le loro verità.

Credo che ognuno possa uscire dal cinema portando con sé qualcosa di diverso. Qualcuno vedrà soprattutto gli aspetti politici, qualcun altro la storia d’amore tra Haymitch e Lenore, altri ancora l’amicizia o il significato della famiglia che ci si costruisce intorno».

Glenn Close, Francis Lawrence e i segreti delle riprese

Se la tensione attraversa quasi ogni scena del film, il clima sul set ha avuto anche momenti inattesi, tra incontri con grandi interpreti, discussioni creative e un rapporto di amicizia sempre più stretto tra i due giovani protagonisti.

Mckenna, com’è stato dover affrontare Glenn Close in una scena che prevedeva addirittura uno schiaffo?

Mckenna Grace: «Terrificante! Ero nervosissima quel giorno perché continuavo a pensare: “Oh mio Dio, è Glenn Close”. Mi ero costruita in testa ogni genere di scenario. E se avesse voluto lavorare completamente in metodo? E se avesse voluto che la schiaffeggiassi davvero? Non esiste un universo in cui io possa sentirmi moralmente a mio agio all’idea di schiaffeggiare Glenn Close!

Avevo paura di inciampare, di cadere o di colpirla accidentalmente. Ma sapevo anche che quella era la scena in cui il pubblico avrebbe deciso se credermi davvero nei panni di Maysilee.

Alla fine mi sono buttata. È stata una giornata incredibile, quasi surreale. Avere l’opportunità di confrontarmi in una scena così intensa con una leggenda come Glenn Close è stato straordinario».

Quanto spazio vi ha lasciato Francis Lawrence per contribuire alla costruzione dei personaggi?

Mckenna Grace: «Francis è stato un collaboratore incredibile. Non avrebbe neppure avuto bisogno di esserlo, perché conosce questo universo meglio di chiunque altro e noi ci fidavamo completamente di lui.

Eppure ci sono state giornate in cui abbiamo trascorso anche un’ora e mezza a discutere e riscrivere una scena perché qualcosa non funzionava, oppure perché ciò che era previsto dalla sceneggiatura non sembrava coerente con i principi morali dei nostri personaggi.

Sapere di avere quella libertà creativa e quella fiducia mi ha fatto sentire molto più sicura, soprattutto nelle sequenze più difficili».

E il vostro rapporto fuori dal set? Come avete affrontato insieme un’esperienza tanto intensa?

Mckenna Grace: «Passavo moltissimo tempo a trascinare Joe fuori dalla sua stanza per convincerlo a venire a cena con me. Ci sono state giornate in cui eravamo entrambi esausti e restavamo seduti in silenzio, pensando a quanto fosse pesante tutto quello che stavamo girando. Cercavamo di divertirci e di alleggerire quell’atmosfera.

Durante la promozione del film abbiamo persino deciso di farci un tatuaggio uguale».

Joseph Zada: «Una coccinella. Io ce l’ho sulla caviglia».

Mckenna Grace: «E io sul braccio».

Un piccolo simbolo condiviso che racconta, forse meglio di molte dichiarazioni, il legame nato durante un progetto costruito intorno a personaggi costretti a perdere continuamente le persone a cui si affezionano.

Mckenna Grace, da fan di Hunger Games a protagonista: «Sono sempre stata Team Peeta»

C’è poi un elemento che rende particolare il rapporto di Mckenna Grace con questo universo cinematografico: prima ancora di immaginare di entrare nel cast, ne era una fan appassionata.

Sei cresciuta guardando questi film. Che cosa ha significato passare dall’altra parte dello schermo?

Mckenna Grace: «Ero completamente ossessionata da questa saga. Ho studiato a casa, quindi praticamente la mia vita consisteva nel lavorare e guardare film. Facevo perfino dei fan edit di Hunger Games, passavo tantissimo tempo a montare le clip dei personaggi.

Ricevere l’audizione mi sembrava già qualcosa di irreale. Essere qui, oggi, a fare parte di questo mondo è ancora più assurdo.

Anche per questo ho voluto divertirmi con la moda durante la promozione. I costumi sono sempre stati una parte fondamentale della narrazione di Hunger Games. Pensiamo alla spilla della ghiandaia imitatrice, agli abiti di Katniss, al vestito da sposa che diventa un simbolo di ribellione. Volevo rendere omaggio alle attrici, ai costumisti e ai momenti che hanno reso questi film così importanti per me».

E, visto che hai seguito la saga fin dall’inizio, una domanda inevitabile: Team Peeta o Team Gale?

Mckenna Grace: «Sono sempre stata Team Peeta! Continuo a dirlo: la mia opinione controversa è che non ci sia mai stato davvero un triangolo amoroso. Gale non è mai stato un’opzione. È sempre stato Peeta».

Joseph Zada: «Credo che tutti dovrebbero essere d’accordo».

Perché Hunger Games continua a parlare a una nuova generazione

La forza di L’alba sulla mietitura sta probabilmente proprio nel suo rapporto con il passato. Il nuovo film conosce ciò che il pubblico sa già, ma evita di trasformare quella conoscenza in una semplice successione di riferimenti nostalgici. Il destino di Haymitch permette di osservare da una prospettiva differente gli eventi che, molti anni dopo, porteranno alla ribellione di Katniss Everdeen.

E il successo commerciale suggerisce che questo universo abbia ancora molto da raccontare. Secondo i dati riportati da Associated Press, il 74 per cento del pubblico nordamericano del weekend d’esordio aveva tra i 18 e i 34 anni: una fascia che comprende sia gli spettatori cresciuti con Jennifer Lawrence sia una nuova generazione, che ha scoperto Panem attraverso i libri, lo streaming e la cultura digitale.

In fondo, è una storia che continua a interrogare il presente. Chi controlla le immagini controlla anche la narrazione? Che cosa accade quando la violenza viene trasformata in spettacolo? E quanto può resistere un individuo prima che il sistema riesca a convincerlo di non avere più alcuna possibilità di cambiare le cose?

Joseph Zada trova una risposta nella caratteristica che, secondo lui, Haymitch non perde mai completamente.

«Nonostante tutto quello che attraversa, continua ad aggrapparsi alla speranza. È uno dei messaggi più importanti del film: puoi dare tutto te stesso a qualcosa senza ricevere necessariamente ciò che hai dato, ma devi continuare a sperare che un giorno le cose possano cambiare».

Perché il vero dramma di Hunger Games non è mai stato soltanto scoprire chi riuscirà a uscire vivo dall’arena. È capire che cosa resterà di quella persona una volta che le telecamere si saranno spente.

Hunger Games – L’alba sulla mietitura, la recensione: vale la pena vedere il nuovo film?

C’è un rischio che accompagna ogni prequel di una saga di successo: trasformarsi in una lunga spiegazione di qualcosa che gli spettatori conoscono già. Hunger Games – L’alba sulla mietitura si confronta esattamente con questo problema, scegliendo di riportare al centro della narrazione uno dei personaggi più amati dell’universo di Suzanne Collins. Ma la vera domanda non è come Haymitch Abernathy sia riuscito a vincere i cinquantesimi Hunger Games. È che cosa significhi sopravvivere a un sistema costruito per distruggere chiunque osi sfidarlo.

Il film di Francis Lawrence recupera l’identità visiva e narrativa che ha reso riconoscibile il franchise, alternando la grandiosità di Capitol City alla brutalità di un’arena nella quale gli adolescenti diventano contemporaneamente vittime, concorrenti e prodotti televisivi. E proprio questa dimensione spettacolare costituisce il suo principale punto di forza, ma anche uno dei suoi limiti: il ritorno a dinamiche già conosciute rischia a tratti di ridurre lo spazio disponibile per approfondire personaggi che avrebbero meritato ancora più attenzione.

Joseph Zada affronta il compito più complicato, quello di interpretare un Haymitch che non è ancora il mentore disilluso incarnato da Woody Harrelson. La sua versione del personaggio permette di osservare la perdita progressiva dell’innocenza, mentre Mckenna Grace restituisce a Maysilee Donner una dimensione particolarmente interessante: quella di una ragazza che non combatte soltanto per rimanere in vita, ma per impedire che il potere trasformi anche la sua identità in uno spettacolo.

È proprio nel rapporto tra questi due personaggi che emerge uno degli aspetti più significativi della storia. La ribellione non nasce necessariamente da grandi gesti eroici, ma dalla decisione di conservare la propria umanità quando tutto sembra progettato per cancellarla.

Rispetto a La ballata dell’usignolo e del serpente, che esplorava soprattutto la costruzione ideologica del potere attraverso il giovane Coriolanus Snow, L’alba sulla mietitura sceglie una prospettiva differente: quella di chi è costretto a subirlo, conoscendone progressivamente la violenza e le contraddizioni.

Il risultato è un capitolo che trova la propria ragione narrativa soprattutto nella tragedia personale di Haymitch e nella possibilità di rileggere, alla luce del suo passato, l’intera saga. Non reinventa la formula di Hunger Games, ma ricorda perché questa storia continui a esercitare un fascino così potente: sotto la superficie di un grande spettacolo distopico, racconta il prezzo umano della sopravvivenza.

Hunger Games – L’alba sulla mietitura: è necessario aver visto i film precedenti?

Non è indispensabile conoscere ogni capitolo della saga per seguire la storia del giovane Haymitch, ma aver visto i film con Jennifer Lawrence permette di coglierne meglio il significato emotivo, i riferimenti e i collegamenti tra i personaggi. L’alba sulla mietitura funziona infatti sia come racconto delle origini sia come approfondimento di un universo narrativo già conosciuto, offrendo agli spettatori storici una prospettiva differente su una vicenda di cui credevano di sapere tutto.