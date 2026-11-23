Jannik Sinner è volato a Turku in Finlandia dove ha deciso di farsi operare al ginocchio dal professor Lasse Lempainen, il chirurgo ortopedico che ha già esaminato il suo ginocchio destro nel fine settimana a Milano. L’intervento potrebbe essere effettuato già domani alla clinica Pihlajalinna Turku Kupittaa. Sinner è fermo dal 12 luglio quando ha trionfato a Wimbledon battendo in finale Aleksander Zverev, i problemi al ginocchio sono emersi alla ripresa degli allenamenti a Montecarlo a fine luglio. Da allora è iniziato il calvario e una serie di tentativi per evitare l’intervento chirurgico: prima le terapie al J Medical di Torino, poi le visite al San Raffale di Milano dove si è rivolto al professor Zangrillo e quindi il consulto a Lione con Bertrand Sonnery-Cottet, che a fine ottobre aveva consigliato il tennista di continuare le cure conservative. E in questa ottica Sinner aveva indicato come obiettivo del ritorno in campo gli Open di Australia a gennaio, salvo poi dare l’impressione di poter anticipare a fine dicembre al torneo di Riad (il Six King Slan) dove risulta ancora iscritto al momento.

Tempi lunghi

L’intervento a cui Sinner ha deciso di sottoporsi sposta, e di parecchio, in avanti , la data del possibile ritorno in campo dell’ex numero uno al mondo. L’intervento alla bandelletta ileotibiale e la successiva riabilitazione hanno bisogno di almeno tre mesi, ma al momento è impossibile fare previsioni esatte perchè dopo l’operazione saranno definiti i tempi della fisioterapia e solo a un mese dall’intervento si potrà avere un quadro più chiaro. Dimentichiamoci che possa giocare in Australia: Dopo Melbourne, gli appuntamenti principali nel circuito ATP portano negli Stati Uniti, con i Masters 1000 di Indian Wells (dal 3 marzo) e Miami (dal 17 marzo). Le tappe del Sunshine Double, però, potrebbero risultare ancora troppo ravvicinate. A quel punto, per Sinner, potrebbe prospettarsi un rientro a Montecarlo come prima tappa (4 aprile).

Il chirurgo

Lasse Lempainen è considerato l’erede professionale del professor Sakari Orava, celebre chirurgo finlandese soprannominato il “dottor House dello sport” per la sua capacità di affrontare e risolvere casi clinici particolarmente complessi. Nel corso della sua carriera, Lempainen ha consolidato una reputazione internazionale grazie alla specializzazione nelle problematiche muscolari e tendinee, collaborando con diverse importanti società calcistiche. Tra queste figurano Barcellona, Milan, Roma e Juventus. Nel suo percorso professionale il chirurgo finlandese ha seguito numerosi protagonisti dello sport internazionale, soprattutto calciatori. Tra gli atleti passati dalle sue mani figurano Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini e Ousmane Dembélé. La scelta di affidarsi a Lempainen rappresenta dunque una decisione importante per Sinner, che ha voluto consultare uno specialista di riferimento per valutare la soluzione migliore al problema fisico che lo sta condizionando.