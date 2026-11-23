Undici giorni sono bastati per trasformare una delle cadute più clamorose della storia recente della Silicon Valley in un ritorno che sembrava impossibile. Jensen Huang è di nuovo alla guida di Nvidia, il colosso americano dei semiconduttori diventato il simbolo della rivoluzione dell’intelligenza artificiale. Il consiglio di amministrazione ha votato all’unanimità per reintegrarlo come presidente e amministratore delegato, cancellando una decisione che soltanto pochi giorni prima sembrava definitiva. Sullo sfondo ci sono uno scandalo sessuale con possibili implicazioni per la sicurezza nazionale, il coinvolgimento della Casa Bianca e una reazione dei mercati che racconta quanto il destino di Nvidia sia ancora legato a quello del suo fondatore.

L’annuncio è arrivato lunedì 23 novembre con un comunicato ufficiale che dispone il reintegro con effetto immediato. La notizia ha innescato un’impennata delle azioni Nvidia, con rialzi nell’ordine del 30%, dopo le pesanti perdite accumulate durante la crisi. Una reazione che restituisce la dimensione economica della vicenda: Huang non è soltanto il manager che ha costruito una delle aziende tecnologiche più importanti al mondo, ma anche una figura sulla quale gli investitori continuano a misurare la solidità dell’intero settore dell’intelligenza artificiale.

Nvidia, il clamoroso ritorno di Jensen Huang dopo le dimissioni

Il 12 novembre Nvidia aveva ufficializzato le dimissioni di Huang dalla carica di amministratore delegato, dopo che il consiglio di amministrazione aveva accettato la sua uscita il giorno precedente. La decisione era arrivata in seguito alle rivelazioni su alcune relazioni extraconiugali, comprese quelle con dipendenti dell’azienda e con una donna d’affari cinese sospettata dalle autorità americane di avere legami con l’intelligence di Pechino.

Per gestire la transizione, Nvidia aveva affidato temporaneamente la guida del gruppo a Colette Kress, direttrice finanziaria dal 2013, mentre Harvey Jones era stato nominato presidente del consiglio di amministrazione. Il 17 novembre, appena sei giorni prima del reintegro, Jones aveva escluso pubblicamente la possibilità di richiamare Huang, facendo riferimento a comportamenti personali incompatibili con gli standard e con la cultura aziendale.

La situazione è cambiata dopo una serie di incontri tra Huang e i vertici della società, ai quali si sono aggiunte interlocuzioni con esponenti di alto livello del governo statunitense. Secondo la comunicazione ufficiale, il consiglio si è dichiarato soddisfatto della sincerità dimostrata dal fondatore e della sua capacità di tornare a guidare Nvidia. Harvey Jones manterrà la presidenza del consiglio di amministrazione, mentre Colette Kress proseguirà nelle sue funzioni di direttrice finanziaria.

La presunta spia cinese e i dubbi sulla sicurezza nazionale

Al centro della crisi che ha travolto Huang c’è una vicenda che va ben oltre la sua vita privata. Il manager avrebbe avuto una relazione con Alice Huang, una donna d’affari cinese sospettata dalle autorità statunitensi di essere collegata a un’operazione di intelligence di Pechino. Si tratta di accuse che non equivalgono a un accertamento di responsabilità e che il governo cinese ha respinto.

La questione ha assunto una rilevanza particolare per il ruolo strategico di Nvidia nell’economia americana. L’azienda produce i processori utilizzati nei sistemi più avanzati di intelligenza artificiale e rappresenta uno degli attori centrali della competizione tecnologica tra Stati Uniti e Cina. Proprio per questo, le relazioni personali del suo amministratore delegato sono diventate oggetto di interrogativi riguardanti la possibile esposizione a operazioni di intelligence straniera.

Nel comunicato del 23 novembre, Nvidia ha spiegato che il consiglio di amministrazione ha ricevuto valutazioni da alti livelli del governo degli Stati Uniti, sulla base delle quali ritiene che il ritorno di Huang non rappresenti un rischio per la sicurezza nazionale.

Questo passaggio, tuttavia, non mette fine alla vicenda. L’indagine interna sulla possibile operazione di intelligence straniera continuerà fino alla sua conclusione, sotto la supervisione di un comitato composto esclusivamente da amministratori indipendenti e assistito da consulenti legali esterni. Huang ha assicurato piena collaborazione.

Parallelamente, la società ha istituito un comitato dedicato alla sicurezza nazionale e al controllo delle esportazioni e ha avviato la ricerca di un nuovo responsabile della conformità normativa. Si tratta di misure particolarmente rilevanti in un momento in cui Nvidia è sottoposta a una crescente attenzione da parte delle autorità americane anche per le questioni relative alla commercializzazione dei chip avanzati verso la Cina.

Il ruolo di Donald Trump nel ritorno di Huang

A rendere ancora più sorprendente il reintegro è il coinvolgimento del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che nei giorni precedenti aveva pubblicamente sostenuto la possibilità di un ritorno di Huang alla guida dell’azienda.

Il rapporto tra i due è un elemento significativo della vicenda. Jensen Huang è uno dei protagonisti dell’industria americana dell’intelligenza artificiale e ha intrattenuto rapporti diretti con l’amministrazione Trump, soprattutto sulle politiche industriali e sulle restrizioni alle esportazioni tecnologiche verso la Cina.

Dopo il reintegro, il presidente americano ha espresso soddisfazione per la decisione del consiglio di amministrazione di Nvidia, giudicandola corretta e nell’interesse dell’economia statunitense. Trump ha inoltre sostenuto che il governo non dispone di elementi tali da considerare il ritorno di Huang un pericolo per la sicurezza nazionale e che non risultano prove di condotte illecite da parte del manager.

Il sostegno della Casa Bianca si è aggiunto a quello di una parte degli investitori e di numerosi protagonisti della Silicon Valley. Una petizione per il ritorno del fondatore aveva raccolto oltre 180mila firme, tra cui quella di Elon Musk. Le pressioni politiche e finanziarie hanno contribuito a creare un contesto nel quale la posizione iniziale del consiglio di amministrazione è diventata progressivamente più difficile da sostenere.

Nvidia vola in Borsa: perché il ritorno di Huang vale miliardi

La reazione di Wall Street è stata immediata. Dopo settimane di tensioni e ribassi, il titolo Nvidia ha registrato un’impennata superiore al 30%, con una crescita della capitalizzazione potenziale nell’ordine di centinaia di miliardi di dollari. Secondo Reuters, il rialzo avrebbe potuto riportare circa 900 miliardi di dollari di valore di mercato alla società.

Il movimento ha coinvolto anche altre aziende esposte alla crescita dell’intelligenza artificiale, confermando quanto Nvidia sia diventata un punto di riferimento per l’intero comparto tecnologico. La sua leadership nella produzione di acceleratori per l’IA, i rapporti con i grandi operatori del cloud e la centralità dei suoi prodotti negli investimenti infrastrutturali hanno trasformato l’azienda in uno dei principali indicatori della fiducia degli investitori nel futuro del settore.

La vicenda, però, solleva anche una questione di governance. Jensen Huang ha cofondato Nvidia nel 1993 e ne ha accompagnato la trasformazione da produttore di schede grafiche per videogiochi a protagonista dell’economia digitale globale. La difficoltà incontrata dall’azienda nel gestire la sua improvvisa uscita dimostra quanto il gruppo sia ancora identificato con la sua leadership personale, nonostante le dimensioni raggiunte e la presenza di una struttura manageriale consolidata.

Il ritorno del fondatore può rassicurare gli investitori nel breve periodo, ma lascia aperto il problema della successione e della capacità di Nvidia di garantire continuità indipendentemente dalla presenza del suo amministratore delegato.

Huang torna al comando, ma lo scandalo Nvidia non è finito

Nelle sue prime dichiarazioni dopo il reintegro, Jensen Huang ha ringraziato il consiglio di amministrazione per la fiducia, Harvey Jones e Colette Kress per aver gestito la fase di transizione e, soprattutto, la sua famiglia per il sostegno ricevuto.

Il manager ha presentato il ritorno come l’inizio di una nuova fase, ribadendo il proprio impegno a guidare Nvidia in quella che considera una nuova rivoluzione industriale. Ma il ritorno al vertice non coincide con la chiusura delle questioni che avevano provocato le sue dimissioni.

Restano infatti aperti gli accertamenti sull’eventuale coinvolgimento di operazioni di intelligence straniera e gli interrogativi sulla gestione dei rischi aziendali. Nvidia deve inoltre confrontarsi con le indagini e le richieste di chiarimento delle autorità americane su diversi aspetti delle proprie attività.

La decisione del consiglio di amministrazione rappresenta dunque una svolta per la società, ma anche un precedente destinato a far discutere. In un settore che vale migliaia di miliardi di dollari e nel quale la competizione tecnologica si intreccia sempre più strettamente con gli interessi geopolitici, la vicenda mostra quanto possa essere difficile separare il potere economico di un’azienda dall’influenza personale di chi l’ha fondata.

Jensen Huang torna a guidare Nvidia. La sfida, adesso, sarà dimostrare che il colosso dell’intelligenza artificiale può superare la crisi senza lasciare irrisolte le domande che l’hanno provocata.