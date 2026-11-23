In una tranquilla giornata d’autunno, con una pioggerella di routine, apprendo che le scuole restano chiuse per ordinanza del sindaco, perché la protezione civile ha decretato che è allerta arancione. Ma è una giornata come tante, in cui la gente esce normalmente, al più coprendosi il capo o, per i più prudenti, aprendo l’ombrello. Ricordo quante volte da bambino e da ragazzo sono andato regolarmente in classe in giornate uggiose come questa.

Poi prendo il treno e noto, come succede da tempo, che a ogni fermata del convoglio scatta l’avviso di scendere con prudenza; una raccomandazione superflua, perché nessuno – se è sano di mente – si lancia a tuffo, o a occhi chiusi, sulla banchina.

Altri annunci e divieti sono all’ordine del giorno in questa società spaventata. Cos’è questo eccesso di prudenza e di prevenzione, questa paura di uscire di casa o scendere dal treno? Perché ci siamo invigliacchiti a tal punto da dover lanciare continuamente questi avvisi, camminare coi piedi di piombo e scendere dal vagone con estrema perizia, come se lanciarsi col paracadute da tremila metri? Chi fa questi avvisi in realtà non vuole subire le conseguenze in caso di incidente: il sindaco ha paura di essere denunciato e condannato, Trenitalia ha paura di essere chiamata a pagare se qualcuno si fa male mentre (lo stesso avviso non vale se si scende dal bus?). E loro mettono le mani avanti: ve l’avevamo detto. Insomma è per una questione di responsabilità civile, di assicurazione e colpa con risarcimento. Che perdano pure un giorno di scuola, intanto mi metto al riparo io.

A Roma, per esempio, ci sono buche dappertutto, si rischia di cadere a causa delle vie dissestate. Una minaccia particolare sono poi gli insidiosi scivoli nei marciapiedi per le carrozzelle dei portatori di handicap; per agevolare – giustamente – il cammino dei disabili, rischiano di provocare nuove disabilità a chi era sano fino a un momento prima. Ma questo non si può dire perché sembra che ce l’abbia coi disabili. Ci sono poi nuovi rischi stradali che non provengono più solo dalle auto; i monopattini che sbucano dappertutto, anche sui marciapiedi, e le biciclette elettriche sono silenti e micidiali.

Però, i rischi più seri non sono quando si esce di casa o si scende da un treno, ma rimanendo in casa. Tante persone anziane quando escono indossano le scarpe più adatte, camminano come gli astronauti sulla Luna, guardinghi e timorosi, soprattutto quando attraversano la strada; poi tornano alla propria magione, si credono finalmente al sicuro e, invece, il più alto tasso di incidenti, a volte con frattura del femore o altri gravi danni, avviene proprio in ambito domestico, privato. La sorte gioca brutti scherzi. Ma torno al tema dei pericoli immaginari: non stiamo un po’ esagerando? Capisco le cinture di sicurezza, i caschi, i limiti di velocità scesi a livelli ridicoli, a trenta, a venti all’ora, in città ingolfate in cui si procede a passo d’uomo. Capisco il preallarme per giornate tempestose o i passaggi vietati quando ci sono lavori in corso. Ma qui siamo al preallarme per l’ordinario, per la consuetudine, per una pioggia come altre, per una discesa dal treno come tante.

Il problema di fondo è la convinzione che il mondo sia pieno di agguati e minacce, del tutto insicuro, e che noi tutti siamo minorenni incauti; ma l’insicurezza per strade o quartieri malfamati o mal frequentati non si può denunciare perché si rischia di passare per razzisti, classisti, xenofobi. Invece si possono, anzi si devono, lanciare messaggi e segnali che investono direttamente i cittadini e non coinvolgono terzi. «Allontanarsi dalla linea gialla», intimano nelle stazioni quando sta arrivando il treno; non è una raccomandazione superflua visto che è rivolta ad adulti normodotati e non a pazzi o suicidi? Si suppone che tutti sappiano di non doversi buttare sotto il treno o sporgersi oltre misura quando sopraggiunge. In stazione, quasi ogni messaggio inizia col petulante e terroristico: «Attenzione». Come a dire: non abbassare la guardia, stai in campana.

È superata invece la vecchia prescrizione «è vietato sporgersi dai finestrini o gettare oggetti dai medesimi», perché nei treni non ci sono più finestrini che si aprono.

Devi stare attento quando scendi ma in certi convogli, se ti alzi e vai in bagno mentre viaggi, rischi di essere scaraventato a terra dai sobbalzi. O, magari, nei vagoni sparano l’aria condizionata a palla, troppo fredda o troppo calda e così ti ammali o ti raffreddi; e se chiedi al capotreno di regolarla, di solito si passa da un eccesso all’altro, dalla glaciazione alla combustione, non c’è una via di mezzo. Così i sindaci che lasciano a casa gli alunni appena si annuncia un allerta gialla o arancione, sono magari gli stessi che non si curano di alberi pericolanti, strade dissestate pericolose per la circolazione, sottopassi che si riempiono d’acqua, case abusive, costruite su terreni insicuri o con materiali usati per le abitazioni dei tre porcellini.

Insomma, non stiamo esagerando con la paura di uscire di casa e col timore di ogni cosa? Non siamo scemi e nemmeno bambini, non potete dirci di continuo come comportarci. Dai, pensate piuttosto alla manutenzione delle strade e dei treni e alla loro puntualità.