Nell’economia algoritmica il capitale più prezioso sarà la fiducia

di Alfredo De Massis, Maria Teresa Cuomo e Paola Cirinnà

Per anni abbiamo pensato che l’intelligenza artificiale fosse soprattutto una questione di tecnologia. Dal 2 agosto non è più così. Con l’applicazione degli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 50 dell’AI Act europeo, l’Unione europea non introduce semplicemente nuove regole per i contenuti generati o manipolati dall’intelligenza artificiale. Segnala un cambiamento molto più profondo: l’adozione dell’AI non può più essere considerata esclusivamente una scelta tecnologica o competitiva, ma richiede nuove forme di governo dell’impresa. È un cambiamento destinato ad avere effetti ben oltre la compliance, perché porta temi come trasparenza, responsabilità, tracciabilità e supervisione degli algoritmi al centro delle decisioni manageriali.

Per oltre vent’anni il vantaggio competitivo delle imprese è stato misurato dalla capacità di digitalizzare processi, raccogliere dati e automatizzare attività. Oggi entriamo in una fase diversa, che potremmo definire economia algoritmica: un’economia nella quale gli algoritmi non supportano soltanto le decisioni, ma partecipano alla loro costruzione, influenzando reputazione, fiducia e creazione di valore. La domanda strategica cambia radicalmente. Non è più quanta intelligenza artificiale utilizziamo? ma quanto siamo in grado di governarla?

Governare l’AI significa decidere quali algoritmi utilizzare, con quali dati addestrarli, come monitorarli, chi ne verifica gli output e chi risponde dei loro errori. Sono interrogativi che appartengono ai consigli di amministrazione molto prima che ai dipartimenti IT. Per questo anche la cybersecurity cambia natura. Non è più soltanto la funzione che protegge reti e infrastrutture digitali. Nell’economia algoritmica diventa il sistema immunitario dell’impresa. Non occorre proteggere soltanto i dati, ma l’integrità degli algoritmi, la tracciabilità delle decisioni, ‘’affidabilità dei contenuti generati e la fiducia che clienti, investitori e stakeholder ripongono nell’organizzazione.

La cybersecurity smette così di essere un costo operativo e diventa un investimento strategico. Senza sicurezza non esiste trasparenza. Senza trasparenza non esiste fiducia. E senza fiducia l’intelligenza artificiale rischia di trasformarsi da leva competitiva a vulnerabilità competitiva. È questo il messaggio più importante dell’AI Act: nell’economia algoritmica il vero patrimonio dell’impresa non sarà rappresentato soltanto dalla qualità dei modelli di AI, ma dalla capacità di renderli spiegabili, controllabili e affidabili.

Questa trasformazione riguarda tutte le imprese, ma assume un significato ancora più profondo nelle imprese familiari. Qui il nome dell’azienda coincide spesso con quello della famiglia. Un algoritmo che produce un contenuto errato, un deepfake o una violazione informatica non colpiscono soltanto il marchio: compromettono contemporaneamente impresa, famiglia e reputazione costruita nel corso di generazioni. Accanto al patrimonio economico emerge così una nuova forma di patrimonio: la fiducia digitale. Per oltre un secolo le famiglie imprenditoriali hanno tramandato stabilimenti, brevetti, capitale, competenze e buon nome. Nei prossimi anni dovranno tramandare anche dati, algoritmi, identità digitali e criteri con cui governare l’intelligenza artificiale.

Il passaggio generazionale assume quindi una dimensione inedita. Non riguarda più soltanto quote societarie, ruoli manageriali e deleghe operative. Riguarda anche un’eredità algoritmica. La prossima generazione erediterà sistemi di AI, basi dati e piattaforme tecnologiche, ma soprattutto il modo in cui l’impresa governa tali strumenti. Il rischio non è che i giovani non sappiano usare l’intelligenza artificiale, ma che sappiano utilizzarla senza aver ancora sviluppato la capacità di governarla. L’AI può diventare allora uno strumento di continuità. Può preservare conoscenze, relazioni e competenze costruite nel tempo, trasformando la memoria organizzativa in un patrimonio accessibile alle nuove generazioni. La tecnologia non sostituisce l’esperienza: ne rende possibile la continuità.

Ogni rivoluzione economica ha ridefinito il principale fattore competitivo delle imprese. Nell’economia industriale era il capitale fisico. Nell’economia digitale sono stati i dati. Nell’economia algoritmica sarà la fiducia. Perché gli algoritmi diventeranno sempre più accessibili. La fiducia, invece, continuerà a essere il capitale più raro e il vantaggio competitivo più difficile da imitare.