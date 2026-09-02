Calciomercato, i dieci colpi più costosi in giro per il mondo

Domina la Premier League e non è una sorpresa. Colpisce, semmai, la velocità con lui la forbice tra il ricchissimo campionato inglese e tutto il resto d’Europa si stia allargando, una progressione inarrestabile con effetti ormai evidenti sul mercato. Se e quando un club Oltremanica si presenta diventa difficile, se non impossibile, resistere; lo ha imparato sulla sua pelle l’Inter che si è vista soffiare il giovane talento di Palestra dal Chelsea ma lo schema vale anche per le altre e non solo in Italia.

Nella sessione estiva del calciomercato 2026/2027 la Premier League ha investito poco meno di 4 miliardi di euro. Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue1 insieme ci si sono solo avvicinate: questa è la fotografia dei rapporti di forza del calcio europeo e mondiale oggi. Spoiler: non è destinata a cambiare, almeno non nel medio periodo.

Dentro questa realtà fotografata dai numeri, ecco emergere una novità assoluta. A Londra, Manchester, Liverpool e dintorni la soglia psicologica dei “cento milioni di euro” non esiste più. Sgretolata a colpi di rilanci in una sessione che l’ha vista superata in almeno sei trattative andate a buon fine più un’altra miriade che non si sono concretizzate. Fanno tutto gli inglesi, spesso tra loro, con un’unica intromissione eccellente del Real Madrid di Mourinho che per strappare Diomande al Lipsia si è spinto fino a staccare un assegno da 125 milioni di euro.

L’Italia? Fuori dalla Top10 pur potendo conteggiare il colpo costosissimo realizzato dal Milan per prendere Goncalo Ramos dal Psg. A proposito, i parigini si sono fatti furbi e a loro va la palma di migliore società del mondo nell’atto di cedere se è vero che in un’estate hanno fatto partire, oltre all’attaccante portoghese, anche Kolo Muani (38 milioni più 12 di bonus dalla Juventus), Barcola (125 dal Liverpool), Ibrahim Mbaye (55 dall’Aston Villa), Kang-in Lee (35 dall’Atletico Madrid) e altre operazioni minori per impatto. Una bottega carissima ma che funziona.

Ecco la classifica dei dieci colpi più pagati del calciomercato estate 2026:

Enzo Fernandez dal Chelsea al Manchester City – 145 milioni di euro

Morgan Rogers dall’Aston Villa al Chelsea – 138 milioni di euro

Elliott Anderson dal Nottingham Forest al Manchester City – 135 milioni di euro

Barcola dal Psg al Liverpool – 125 milioni di euro

Diomande dal Lipsia al Real Madrid – 125 milioni di euro

Sandro Tonali dal Newcastle al Tottenham – 108 milioni di euro

Mateus Fernandez dal West Ham al Tottenham – 99 milioni di euro

Bouaddi dal Lilla al Manchester City – 95 milioni di euro

Savinho dal Manchester City al Tottenham – 87,5 milioni di euro

Bruno Guimaraes dal Newcastle all’Arsenal – 87,5 milioni di euro

La caratteristica particolare è la sorta di “patto non scritto” tra club inglesi secondo il quale i soldi restano nel sistema della Premier League. Nove delle prime dieci operazioni vedono una squadra della Premier come acquirente e in sette casi a cedere è una società dello stesso campionato: quando si esce, le valutazioni crollano. Uniche eccezioni, il denaro speso dal Liverpool nella bottega del Psg per Barcola e quello che il Manchester City ha messo su Bouaddi del Lilla per garantirsi il nuovo Rodri, finito poi al Barcellona.